Просто нужно вникнуть в маркетинг план ! не все это делают и не все это поймут! Только те кто умеют считать и т.д Они так же деверсифицируют свои возможности!
Маркетинг и реклама придуманы для неудачников с говеными продуктами, хороший товар не нуждается в показухе.
Сижу я и затылок чешу -думу думаю, чаво это вы около рыночной политики вьетесь , а,,,. не на сайте рабочих трейдеров а здесь ? Причем здесь MQL5, причем здесь этот сайт?Причем тут маркет?сколько здесь рабочих трейдеров? Вы глаза то протрите с про сонок Всё вокруг(кроме круглой планеты) представляет из себя скопище пирамидок,на которые лезут люди,дабы заработать.Вовлечь в свою деятельность больше людей.А больше людей. Значит больше доход. Не этим ли и ВЫ занимаетесь
Ахахахаха четко подметил, психолог чтоли???)))
все просто ))
Во юморист, разве ж так сетевики работают!!!
С программированием у меня так себе, для меня это было сопутствующее обучение для проработки своих идей, во основном условиями программирую. А так нестандартное мышление мой конек, часто вижу решение там где никто не видит и решаю их неординарным способом. Хорошо получается упрощать поставленные задачи путем несложных манипуляций. Да и своих идей до фига и больше. Конечно может каких то знаний мне не хватает и придется вас догонять, но недостаток знаний компенсируется воображением, а с ним у меня вроде порядок... Можете даже потестить меня, поставьте задачу, если справлюсь то подумаем о дальнейшем сотрудничестве.
Также добавлю что все мои идеи ни как не связаны со сторонними продуктами, все они из ряда нестандартного анализа рынка. Преимущественно предпочитаю работу с тиками для получения математической точности результатов.
У меня есть хороший товар) 120% годовых дает в среднем, риск заранее обговоренный =30%. Я скажу так: не очень он без рекламы продается, если ничего не делать, люди не покупают. Вон в маркете висит робот, нормальный робот, не грааль, но работает вполне стабильно, лучше некоторых, тоже без рекламы не особо продается).
Ну вы подумайте вот 120% в год, это какой должен быть депозит, чтобы прибыль могла вас прокормить? Не у всех найдутся десятки тысяч баксов на ставку, отсюда и низкий процент продаж... Вот если бы он хотя бы в месяц 120% давал, то вам реклама не нужна была бы, хотя тогда его и продавать смысла нет. А сову на 120% в год мне кажется я за выходные состряпаю и раздам всем желающим. Надо создавать то что просто разнесет рынок к хренам.
А насчет рекламы, если на ваш товар есть покупательский спрос, то рекламу можно и без бюджета провернуть, например было время я занимался созданием и продвижением сайтов, и на дорвеях за месяц можно бешеный прирост потенциальных клиентов сделать, да и сделать это можно самому...