 Просто нужно вникнуть в маркетинг план ! не все это делают и не все это поймут! Только те кто умеют считать и т.д Они  так же деверсифицируют свои возможности! 
 
Alexander Antoshkin:
Маркетинг и реклама придуманы для неудачников с говеными продуктами, хороший товар не нуждается в показухе.
uniface:
Сижу я и затылок чешу -думу думаю, чаво это вы  около рыночной  политики вьетесь , а,,,. не на сайте рабочих трейдеров  а здесь ? Причем здесь MQL5, причем здесь этот сайт?Причем тут маркет?сколько здесь рабочих трейдеров? Вы глаза то  протрите с про сонок  Всё вокруг(кроме круглой планеты) представляет из себя скопище пирамидок,на которые лезут люди,дабы заработать.Вовлечь в свою деятельность больше людей.А больше людей.  Значит больше доход. Не этим ли и ВЫ занимаетесь

Так выстроились и состояния тех,кто торгует табаком.Так же становилась пирамида мавроди.Так же и церковь,или любая религия.Всё устроено по одному и тому же подобию.
На вершине расположена идея,эту идею поддерживают множество рук.Чья пирамидка больше,выше,тот и в выигрыше.
Всё ещё играетесь в куличики ,и обвиняете себя неудачником?
Kirill Andreev:
Ахахахаха четко подметил, психолог чтоли???)))

все просто )) 

 
Alexander Antoshkin:

Во юморист, разве ж так сетевики работают!!!
uniface:
Не занимайтесь демагогией. Ваш ментальный опыт общения с форексом едва ли кому-то сможет помочь. Ваша ветка создана  для того, что бы поохать и пофилософствовать о том, "что есть священный Грааль"? А в итоге свалить рассуждения во флуд? Есть четкие критерии устойчивости и статистические методы работы . Вы либо используйте их, либо всю жизнь так и не сможете ответить ни на один конкретный вопрос.
 
Alexander Antoshkin:

Да все построено по типу пирамидок, даже наша земля и галактика и так далее, в этом и есть смысл). Все живое должно за чем-то гнаться, но никогда этого не получит ,в этом весь смысл. Смысл в том, что нет никакого смысла, вот и гонятся все за тем, чего нет, ради развлечения, чтобы не скучно было.
uniface:

С программированием у меня так себе, для меня это было сопутствующее обучение для проработки своих идей, во основном условиями программирую. А так нестандартное мышление мой конек, часто вижу решение там где никто не видит и решаю их неординарным способом. Хорошо получается упрощать поставленные задачи путем несложных манипуляций. Да и своих идей до фига и больше. Конечно может каких то знаний мне не хватает и придется вас догонять, но недостаток знаний компенсируется воображением, а с ним у меня вроде порядок... Можете даже потестить меня, поставьте задачу, если справлюсь то подумаем о дальнейшем сотрудничестве.

Также добавлю что все мои идеи ни как не связаны со сторонними продуктами, все они из ряда нестандартного анализа рынка. Преимущественно предпочитаю работу с тиками для получения математической точности результатов.

Идеи от незнания
 
uniface:
У меня есть хороший товар) 120% годовых дает в среднем, риск заранее обговоренный =30%. Я скажу так: не очень он без рекламы продается, если ничего не делать, люди не покупают. Вон в маркете висит робот, нормальный робот, не грааль, но работает вполне стабильно, лучше некоторых, тоже без рекламы не особо продается).
 
Maxim Romanov:
Ну вы подумайте вот 120% в год, это какой должен быть депозит, чтобы прибыль могла вас прокормить? Не у всех найдутся десятки тысяч баксов на ставку, отсюда и низкий процент продаж... Вот если бы он хотя бы в месяц 120% давал, то вам реклама не нужна была бы, хотя тогда его и продавать смысла нет. А сову на 120% в год мне кажется я за выходные состряпаю и раздам всем желающим. Надо создавать то что просто разнесет рынок к хренам.

А насчет рекламы, если на ваш товар есть покупательский спрос, то рекламу можно и без бюджета провернуть, например было время я занимался созданием и продвижением сайтов, и на дорвеях за месяц можно бешеный прирост потенциальных клиентов сделать, да и сделать это можно самому...

