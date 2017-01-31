Призыв к плодотворному сотрудничеству на обоюдных условиях - страница 5
и с такими расшатанными нервами вы хотите работать с командой? ой-ли..
Просто начните-же сами свой проект и после того ответственно дайте предложение о сотрудничестве. Да, жёстко, но в реверансах приседать не намерен :-)
Спорим не начнет) на упаковку !!
Ему надо два последних куплета песни переписать , чтобы на позитиве был))
Это тоже самое если поставить мешок с золотом и сказать кто со мной. И сбежится весь ненужный сброд от которого в жизни толка не будет. Я предложил возможность, возможность развиваться в команде и возможность зарабатывать в команде. А с теми кому готовое подавай я не хочу иметь дел, таких 99.9% населения, просто толпа... Просто вы наверно не знаете что значит работать в команде идейных людей, где каждая мысль развивается до невообразимого уровня, поскольку каждый вкладывает свою лепту. В одиночку такого не достичь!!!
Короче тему можно смело закрывать. Народ вообще толком не понимает, какие то задачи, офисы им подавай. Человеку с желанием не нужны ни офисы, ни указки других! По моему вы все настолько закаменели в жизни, что границы мышления уже не выходят за пределы комнаты в которой вы торгуете... Это довольно печально...
Так я же говорю, нам нужны идейные люди, мы работаем, нашли себе помещение где работать, создаем алгоритмы, нам не хватает ресурсов. Спрашиваю как сотрудничать будем?
Так это вам готовое подать нужно. Причём от команды людей. Вы же им взамен только свои мечты предлагаете. Ну мечтайте, мечтайте...
Работал, естественно. В команде. Только там были не мечтатели, как вы, а люди со своими уже оформленными предложениями. Вот симбиоз таких предложений и сплачивает команду. А что вы можете дать команде, кроме того, что целых полгода думали?
Допустим я с Тамбова, не думаю что ваш офис в Тамбове находится? Возможно есть в интернете место где вы общаетесь? И вообще интересно бы узнать принцип вашей работы и уклон команды, и чем я вам смогу пригодится(в чем именно вам не хватает ресурсов)? А так это вам решать, вы уже более менее организованы, буду подстраиваться...
Ой не могу
Сначала сам пишет:
...Еще раз повторюсь, что я призываю идейных людей, тех которые будут вкладывать силы в проект, а не долдонить "а что сейчас делать, а что потом"....
А потом спрашивает:
...и чем я вам смогу пригодиться...
Ню-ню... Запасаемся поп-корном. Походу кино интересное будет...
Я ему одно, он мне другое! Как говорить...
