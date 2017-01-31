Призыв к плодотворному сотрудничеству на обоюдных условиях - страница 5

Maxim Kuznetsov:

и с такими расшатанными нервами вы хотите работать с командой? ой-ли..

Просто начните-же сами свой проект и после того ответственно дайте предложение о сотрудничестве. Да, жёстко, но в реверансах приседать не намерен :-)

Спорим не начнет) на упаковку !!

 

Ему надо два последних куплета  песни переписать , чтобы на позитиве  был))

 
uniface:
Это тоже самое если поставить мешок с золотом и сказать кто со мной. И сбежится весь ненужный сброд от которого в жизни толка не будет. Я предложил возможность, возможность развиваться в команде и возможность зарабатывать в команде. А с теми кому готовое подавай я не хочу иметь дел, таких 99.9% населения, просто толпа... Просто вы наверно не знаете что значит работать в команде идейных людей, где каждая мысль развивается до невообразимого уровня, поскольку каждый вкладывает свою лепту. В одиночку такого не достичь!!!
Как работать-то будем?
 
Короче тему можно смело закрывать. Народ вообще толком не понимает, какие то задачи, офисы им подавай. Человеку с желанием не нужны ни офисы, ни указки других! По моему вы все настолько закаменели в жизни, что границы мышления уже не выходят за пределы комнаты в которой вы торгуете... Это довольно печально...
 
uniface:
Так я же говорю, нам нужны идейные люди, мы работаем, нашли себе помещение где работать, создаем алгоритмы, нам не хватает ресурсов. Спрашиваю как сотрудничать будем?
 
Maxim Romanov:
Так я же говорю, нам нужны идейные люди, мы работаем, нашли себе помещение где работать, создаем алгоритмы, нам не хватает ресурсов. Спрашиваю как сотрудничать будем?
Допустим я с Тамбова, не думаю что ваш офис в Тамбове находится? Возможно есть в интернете место где вы общаетесь? И вообще интересно бы узнать принцип вашей работы и уклон команды, и чем я вам смогу пригодится(в чем именно вам не хватает ресурсов)? А так это вам решать, вы уже более менее организованы, буду подстраиваться...
 
uniface:
Это тоже самое если поставить мешок с золотом и сказать кто со мной. И сбежится весь ненужный сброд от которого в жизни толка не будет. Я предложил возможность, возможность развиваться в команде и возможность зарабатывать в команде. А с теми кому готовое подавай я не хочу иметь дел, таких 99.9% населения, просто толпа... Просто вы наверно не знаете что значит работать в команде идейных людей, где каждая мысль развивается до невообразимого уровня, поскольку каждый вкладывает свою лепту. В одиночку такого не достичь!!!

Так это вам готовое подать нужно. Причём от команды людей. Вы же им взамен только свои мечты предлагаете. Ну мечтайте, мечтайте...

Работал, естественно. В команде. Только там были не мечтатели, как вы, а люди со своими уже оформленными предложениями. Вот симбиоз таких предложений и сплачивает команду. А что вы можете дать команде, кроме того, что целых полгода думали?

 
Artyom Trishkin:

Я ему одно, он мне другое! Как говорить... Пойми ты простую вещь, я ни к чему ни кого не обязываю. Не сростется, разойдемся! С командой или без, я в любом случае буду действовать... А на мечтателей больше вы все похожи, только болтаете и болтаете, много и не по делу!!!
 
uniface:
Допустим я с Тамбова, не думаю что ваш офис в Тамбове находится? Возможно есть в интернете место где вы общаетесь? И вообще интересно бы узнать принцип вашей работы и уклон команды, и чем я вам смогу пригодится(в чем именно вам не хватает ресурсов)? А так это вам решать, вы уже более менее организованы, буду подстраиваться...

Ой не могу

Сначала сам пишет:

...Еще раз повторюсь, что я призываю идейных людей, тех которые будут вкладывать силы в проект, а не долдонить "а что сейчас делать, а что потом"....

А потом спрашивает:

...и чем я вам смогу пригодиться...

Ню-ню... Запасаемся поп-корном. Походу кино интересное будет...

 
uniface:
Я ему одно, он мне другое! Как говорить...
Чё-то, похоже, у вас мысли путаются. Уроки не сделали?
 
uniface:
Я ему одно, он мне другое! Как говорить...
Так вы ещё ни одной здравой, интересной мысли не сгенерировали тут. Ну, кроме той, что вы хотите. Все хотят.
