Стабильные МТС - страница 2
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а, точно, я совсем забыл, я же ничего не знаю про рынки и ценообразование... про ликвидность... про биржевые операции.
Какая в таком случае структура у рынка, которая не позволит создать советник работающийна любом рынке?
может конечно, надо мыслить шире. Я наоборот считаю, если советник работает только на одном инструменте, это плохой советник.
Как алгоритм, который зарабатывает понемногу, главное, чтобы просадки были некатастрофичными (в пределах 10%). Я слышал истории о таких, видел картинки с графиками капитала, но вот ни разу не удалось такой протестировать.
Хорошо, задам вопрос конкретнее, кто-то видел тут в Маркете алгоритм, который при тестировании, хотя бы немного приблизился к идеалу, с max. drawdown <10%, а сроком восстановления после DD хотя бы 3-4 месяца.
А 10% от чего?
Коллеги, поделиться опытом. Кто-то видел реальных торговых советников, которые более менее стабильно зарабатывают на любых типах рынков.
Сколько же любителей халявы и "искателей Грааля" тут...
Эх...
Типа "коллеги, поделитесь опытом, кто-то видел реальные автомобили, которые более менее ездят и по шоссе, и по мокрой пахоте, и по песку, и по воздуху, и по воде, и в космосе ?"
Сколько же любителей халявы и "искателей Грааля" тут...
Эх...
Типа "коллеги, поделитесь опытом, кто-то видел реальные автомобили, которые более менее ездят и по шоссе, и по мокрой пахоте, и по песку, и по воздуху, и по воде, и в космосе ?"
Как алгоритм, который зарабатывает понемногу, главное, чтобы просадки были некатастрофичными (в пределах 10%). Я слышал истории о таких, видел картинки с графиками капитала, но вот ни разу не удалось такой протестировать.
Хорошо, задам вопрос конкретнее, кто-то видел тут в Маркете алгоритм, который при тестировании, хотя бы немного приблизился к идеалу, с max. drawdown <10%, а сроком восстановления после DD хотя бы 3-4 месяца.
Да, Вам не повезло, если Вас устраивают такие требования к советнику...
Кстати, Вы не уточнили вопрос о просадках: по балансу или по эквити ?..., хотя мало кто понимает принципиальную разницу между ними. Все, почему-то считают это одно и то-же...
Сколько же любителей халявы и "искателей Грааля" тут...
Эх...
Типа "коллеги, поделитесь опытом, кто-то видел реальные автомобили, которые более менее ездят и по шоссе, и по мокрой пахоте, и по песку, и по воздуху, и по воде, и в космосе ?"
Дополню, и которые не надо ремонтировать )) Я как-то тут делал опрос, стали бы вы использовать советник, который дает стабильную прибыль, но требует оптимизации 1-2 раза в неделю. Так 80% ответило, конечно нет, что это мол за советник такой?
То есть ныть на наемной работе они могут, а запустить на ночь оптимизацию гордость не позволяет. Или лень )
У них, похоже, картинки из инета в голове: голубой океан, мужик в шезлонге с ноутом, рядом фотомодель, а где-то там, далеко, робот молотит денежку.
Так не бывает, всегда надо трудиться.
Дополню, и которые не надо ремонтировать )) Я как-то тут делал опрос, стали бы вы использовать советник, который дает стабильную прибыль, но требует оптимизации 1-2 раза в неделю. Так 80% ответило, конечно нет, что это мол за советник такой?
То есть ныть на наемной работе они могут, а запустить на ночь оптимизацию гордость не позволяет. Или лень )
У них, похоже, картинки из инета в голове: голубой океан, мужик в шезлонге с ноутом, рядом фотомодель, а где-то там, далеко, робот молотит денежку.
Так не бывает, всегда надо трудиться.
Если Бы вы понимали полностью структуру рынка то так не говорили бы ..