Стабильные МТС - страница 2

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У меня по евро пару штук ..при марже до 2% от депо  от 40 до 150% в год ..
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Maxim Romanov:

а, точно, я совсем забыл, я же ничего не знаю про  рынки и ценообразование... про ликвидность... про биржевые операции.

Какая в таком случае структура у рынка, которая не позволит создать советник работающийна любом рынке? 

  Обьемы  денег
 
Maxim Romanov:
может конечно, надо мыслить шире. Я наоборот считаю, если советник работает только на одном инструменте, это плохой советник.
Если он сможет работать на одном инструменте, он сможет работать и на остальных.
 
Oleg Shenker:

Как алгоритм, который зарабатывает понемногу, главное, чтобы просадки были некатастрофичными (в пределах 10%). Я слышал истории о таких, видел картинки с графиками капитала, но вот ни разу не удалось такой протестировать.

Хорошо, задам вопрос конкретнее, кто-то видел тут в Маркете алгоритм, который при тестировании, хотя бы немного приблизился к идеалу, с max. drawdown <10%, а сроком восстановления после DD хотя бы 3-4 месяца.

А 10% от чего?

 
Oleg Shenker:
Коллеги, поделиться опытом. Кто-то видел реальных торговых советников, которые более менее стабильно зарабатывают на любых типах рынков.

Сколько же любителей халявы и "искателей Грааля" тут...

Эх...

Типа "коллеги, поделитесь опытом, кто-то видел реальные автомобили, которые более менее ездят и по шоссе, и по мокрой пахоте, и по песку, и по воздуху, и по воде, и в космосе ?"

 
George Merts:

Сколько же любителей халявы и "искателей Грааля" тут...

Эх...

Типа "коллеги, поделитесь опытом, кто-то видел реальные автомобили, которые более менее ездят и по шоссе, и по мокрой пахоте, и по песку, и по воздуху, и по воде, и в космосе ?"

Да!!!!! Пару раз видел Очень удобное средство
 
Oleg Shenker:

Как алгоритм, который зарабатывает понемногу, главное, чтобы просадки были некатастрофичными (в пределах 10%). Я слышал истории о таких, видел картинки с графиками капитала, но вот ни разу не удалось такой протестировать.

Хорошо, задам вопрос конкретнее, кто-то видел тут в Маркете алгоритм, который при тестировании, хотя бы немного приблизился к идеалу, с max. drawdown <10%, а сроком восстановления после DD хотя бы 3-4 месяца.

Да, Вам не повезло, если Вас устраивают такие требования к советнику...

Кстати, Вы не уточнили вопрос о просадках: по балансу или по эквити ?..., хотя мало кто понимает принципиальную разницу между ними. Все, почему-то считают это одно и то-же...

 
George Merts:

Сколько же любителей халявы и "искателей Грааля" тут...

Эх...

Типа "коллеги, поделитесь опытом, кто-то видел реальные автомобили, которые более менее ездят и по шоссе, и по мокрой пахоте, и по песку, и по воздуху, и по воде, и в космосе ?"

Дополню, и которые не надо ремонтировать )) Я как-то тут делал опрос, стали бы вы использовать советник, который дает стабильную прибыль, но требует оптимизации 1-2 раза в неделю. Так 80% ответило, конечно нет, что это мол за советник такой? 

То есть ныть на наемной работе они могут, а запустить на ночь оптимизацию гордость не позволяет. Или лень )

У них, похоже, картинки из инета в голове: голубой океан, мужик в шезлонге с ноутом, рядом фотомодель, а где-то там, далеко, робот молотит денежку.

Так не бывает, всегда надо трудиться. 

 
Alexey Volchanskiy:

Дополню, и которые не надо ремонтировать )) Я как-то тут делал опрос, стали бы вы использовать советник, который дает стабильную прибыль, но требует оптимизации 1-2 раза в неделю. Так 80% ответило, конечно нет, что это мол за советник такой? 

То есть ныть на наемной работе они могут, а запустить на ночь оптимизацию гордость не позволяет. Или лень )

У них, похоже, картинки из инета в голове: голубой океан, мужик в шезлонге с ноутом, рядом фотомодель, а где-то там, далеко, робот молотит денежку.

Так не бывает, всегда надо трудиться. 

Кто-то должен сливать, чтобы другие зарабатывали, пусть все остается так как есть).
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azfaraon:
Если Бы вы понимали полностью структуру рынка то так не говорили бы ..
Почему, объясните! ))
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