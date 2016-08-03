Стабильные МТС - страница 19

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Vladimir Suschenko:

За свои слова отвечаете? Тогда начинайте упорядочивать очередь согласно списку!
Предлагаю Вашему вниманию результат тестирования торгового алгоритма на реальной тиковой истории за 1.5 года (постоянным лотом без реинвестирования):



Всё как заказывали, как говорится "То шо доктор прописал". Будет желание углубиться в детальный анализ сделок, могу полный отчёт выложить на ЯндексДиске (файл приличных размеров).

P.S. Если что, можете считать коммерческим предложением 20% комиссионных от прибыли с привличённых Вами инвесторов. 

Мои слова в силе, если алгоритм действительно работает (в онлайн, а не только в тестере) по тем параметрам, что я сказал.
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Vladimir Zubov:

C 1999 года, лот фиксированный 0.1 без реинвеста.

 

с 1999 года, лот 0.01 на 1000, реинвест по Вильямсу.

 

А почему линию капитала не показываете?
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Vladimir Zubov:

C 1999 года, лот фиксированный 0.1 без реинвеста.

 

с 1999 года, лот 0.01 на 1000, реинвест по Вильямсу.

 

Сдается, что алгоритм просто пересиживает убытки.
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Сергей:

День добрый. Я не вчитывался во всю ветку, но то, что я вижу мне кажется не совсем корректным вопросом. Правильнее спросить какую максимальную просадку имеет советник при лоте 0,1 и какую прибыль он имеет по году (максимум, минимум). Тогда по отношению прибыли за год к максимальной просадке можно оценить советника. Мой советник дает от 60 до 150 процентов в год по такому критерию. Если мы говорим про просадку в 10%, тогда банк надо брать в 10 раз больше максимальной просадки. Имеем 6-15% в год. 

Мой советник работал на инвест программе FxPro на пяти валютных парах. На остальных он не сливал, но рисунок рынка держал его около нуля. Советники надо тестировать с 2001 года по 2016. В 2005-2006 перелом рисунка рынков с флетовых на трендовые, а так как хороший сов должен держать оба рисунка, то тест только так. Мой уверенно держит. Сейчас для русских участие в инвест программах прикрыли, так что не участвую больше, могу только за свои торговать )

Это интересно. У меня как раз не русские инвесторы.
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Сергей:

https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA

Для Россиян программу закрыли. Ссылка на данную программу из России у меня больше не открывалась, из Голландии открывалась

Я в Испании, у меня откроется.
 
Oleg Shenker:
Я в Испании, у меня откроется.
файл открывается везде))) ссылка рабочая. Я про доступ к сайту FxPro. Доя русских открывается совсем другой сайт ....
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Сергей:
файл открывается везде))) ссылка рабочая. Я про доступ к сайту FxPro. Доя русских открывается совсем другой сайт ....
Файл я уже посмотрел. Я как раз тоже о ссылке на FxPro. Не слышал, что у них есть инвестиционные программы.
 
Oleg Shenker:
Я правильно понял, что максимальный ДД по балансу 44%, как так получается, что капитал не проседает, а баланс проседает?
Есть некоторые особенности (если использовать модный с 90-х жаргон, когда все дружно разучились пользоваться родной речью,  "ноу-хау") в работе алгоритма... Баланс в принципе может кратковременно "гулять" и в больших пределах, но Вы правильно сакцентировали внимание, что капитал при этом не проседает. Из специфики алгооритма ещё то, что прогоняется большой торговый объём, на счетах с ребейтами это может дать неплохой дополнительный бонус порядка нескольких процентов. При большом количестве сделок алгоритм показывает стабильность работы - в любых временных промежутках прибыль (хоть и незначительно) превышает убыток:


Oleg Shenker:
Мои слова в силе, если алгоритм действительно работает (в онлайн, а не только в тестере) по тем параметрам, что я сказал.
Алгоритм совсем свежий, ещё не успел поработать в реале (опцию "реальные тики" недавно начали внедрять, а он заточен как раз на реальные тики). Ещё немножко его "обработаю напильником", добавлю для удобства пользования немного "рюшечек и фенечек" и тогда запущу в реал. Заодно, возможно, выложу в маркете. Но тогда уже ИНВЕСТОРЫ  как класс меня не будут интересовать (логично же, исходя из значения слова инвестор?). Те, кто платит за уже готовый продукт - это ПОКУПАТЕЛИ, ощутите разницу...
 
Oleg Shenker:

Не согласен. Если закрывать сдпелку через равные промежутки времени, и пренебречь спредом, то в случае случайного входа действительно будет 50% выигрышных и 50% убыточных сделок. Если ввести спред, то убыточные тут же перевесят. Если же позволить управляющему или советнику ждать и закрывать сделку на его усмотрение, убыточных может оказаться намного больше (видел плюс, не закрыл, получил SL). Более того, если управляющему разрешить пересиживать любые убытки, то убыточных сделок станет значительно меньше прибыльных (на этом работают все мартингеловые стратегии), но там другая проблема, вероятность катастрофического убытка (так называемый tail risk).

Поэтому вы поспешили гарантировать результат. Я лично пробовал. Гарантии никакой нет. Если сделка уходит в ноль и не возращается - как ни крути, она будет убыточной. Если сделка ушла в плюс, я не закрыл, а она вернулась и ушла в минус, то мое умение ждать работает против меня. Статистика может быть любой. 

При чем тут пересиживание? У нас есть четкий стоп. Убыток в убыточной сделке жестко лимитирован.

Равные промежутки времени здесь тоже абсолютно ни при чем. Вход случаен. Выход по стопу или нелимитированной прибыли. Никто не неволит закрывать сделку через Т минут-часов. Закрытие прибыльных - простейший и не самый лучший пример: трейлинг стоп.

Спреды, да, мешают, но если ставить стоп >(3-5) спрэда, то спред компенсируется прибылью.

Вы неправильно пробовали.)) В работе даже со случ процессами нужно учитывать их стат характеристики. 

Тут вся игра идет на правильном сопровождении сделки. Я уже писал, что моделировал это на ФОРТС для отработки алгоритмов сопровождения сделки, и ТС была в стабильной прибыли - где-то 16 % за 3 мес от сделки. Разумеется, это не для реала.

Однако вернемся к истокам этого поста: Если у ТС соотношение прибыльных/убыточных сделок ~50/50, то такой советник выезжает в прибыль только за счет сопровождения сделки.

Товарищ показал в своем посте вероятностный советник (аж 3-4 картинки в разных режимах), соотношение прибыльных/убыточных  - стабильно 70/30. Это уже заслуживает внимания.

 
Yuriy Asaulenko:

При чем тут пересиживание? У нас есть четкий стоп. Убыток в убыточной сделке жестко лимитирован.

Равные промежутки времени здесь тоже абсолютно ни при чем. Вход случаен. Выход по стопу или нелимитированной прибыли. Никто не неволит закрывать сделку через Т минут-часов. Закрытие прибыльных - простейший и не самый лучший пример: трейлинг стоп.

Спреды, да, мешают, но если ставить стоп >(3-5) спрэда, то спред компенсируется прибылью.

Вы неправильно пробовали.)) В работе даже со случ процессами нужно учитывать их стат характеристики. 

Тут вся игра идет на правильном сопровождении сделки. Я уже писал, что моделировал это на ФОРТС для отработки алгоритмов сопровождения сделки, и ТС была в стабильной прибыли - где-то 16 % за 3 мес от сделки. Разумеется, это не для реала.

не совсем так. Если берете вероятность 50%, что не так, то теряете вы 50% - спред, а зарабатываете 50%- спред. Итого суммируя имеем 0 заработка - 2 спреда
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