Стабильные МТС - страница 4
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Дополню, и которые не надо ремонтировать )) Я как-то тут делал опрос, стали бы вы использовать советник, который дает стабильную прибыль, но требует оптимизации 1-2 раза в неделю. Так 80% ответило, конечно нет, что это мол за советник такой?
То есть ныть на наемной работе они могут, а запустить на ночь оптимизацию гордость не позволяет. Или лень )
У них, похоже, картинки из инета в голове: голубой океан, мужик в шезлонге с ноутом, рядом фотомодель, а где-то там, далеко, робот молотит денежку.
Так не бывает, всегда надо трудиться.
Я не против трудиться. Я лично создал несколько алгоритмов, которые на отдельных участках рынка показывают стабильно растущую кривую капитала. Но мои инвесторы ссылаются на "Васю", робот которого работает всегда!
Мне вот интересно увидеть такого робота.
Кстати, про дооптимизацию. Я понимаю, как оптимизировать на исторических данных, но на каком материале мне оптимизировать робота, чтобы он работал следующий месяц?
Это шутка? У чувака ни одного продукта на маркете и ни одного кода в базе кодов. Зато 800 комментариев на форуме! Это по вашему ГУРУ?
Могу только подсказать что копать лучше в статистике .
Вот это уже конструктивно. Вы имеете в виду статистику тестирования? Или какую-то другую статистику?
Нет, не для прикола. Мне реально нужно понять, что могут роботы, а чего не могут. Я не хочу пространных рассуждений про "оптимизацию и доводку" и про "любителей халявы". Я хочу сам посмотреть на работу такого "чуда"!
Это хотят все :)
Вот это уже конструктивно. Вы имеете в виду статистику тестирования? Или какую-то другую статистику?
Вот это уже конструктивно. Вы имеете в виду статистику тестирования? Или какую-то другую статистику?
это за 2015 год .с 2006 года от 40 до 150% годовых выходило..
Я не против трудиться. Я лично создал несколько алгоритмов, которые на отдельных участках рынка показывают стабильно растущую кривую капитала. Но мои инвесторы ссылаются на "Васю", робот которого работает всегда!
Мне вот интересно увидеть такого робота.
Пошлите инвесторов к Васе. После того, как они посадят Васю на счётчик и воткнут ему нагревательные приборы в неприличные места, то снова вернутся к Вам, уже согласные на советник с переоптимизацией.
Я свои с 2006 года не оптимизировал ...