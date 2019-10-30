MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 59
1) Пока не знаю, не пробовал ещё. Я не люблю говорить голословно, да и цифра 200 была упомянута не с потолка,
2) R его не достиг даже близко.
1) Ну, я жду симметричного ответа, а то игра в одни ворота пока идет.
2) не R, а реализованный в пакете GenSA алгоритм, вроде разница чувствуется, да?
1. Ну разумеется.
2. Ну, когда есть что показать, то говорим громогласно "Это великий R!!!!", а когда результаты не впечатляют мягко говоря, то говорим скромно потупив голову "не R, а реализованный в пакете GenSA алгоритм"... Конечно, всё я понимаю.
1) спс.
2) не надо бредить опять, пожалуйста.
Опять я брежу? А может быть это ты снова тупишь?
Это далеко не бред. В последнее время противопоставляются целиком R и MQL. Когда поклонники R высокомерно смотрят на "куций" MQL то почему то забывают, что MQL это среда, а не готовое решение, но быстро начинают валить вину на отдельные пакеты в R при сливах. Готовые решения - это к примеру, мой алгоритм, это миллиарды стат библиотек пользователей, это миллиарды утилит и библиотек для терминала, это всё то, что вот захотелось прямо сейчас и взяли и написали. А R это всего лишь готовый набор вызывающих большие сомнения инструментов, не более того, которые нет возможности подпилить или подточить при необходимости.
Практика без теории слепа, к сожалению. Я ставлю вопросы математической эффективности (а без неё не может быть и финансовой эффективности очевидно), а у вас всё сводится к какой-то демагогии. Мол в гробу я видел вашу математику, я с 2006 года пишу оптимизаторы и сам лучше знаю. Так мы вряд ли придём к какому-то конструктиву...
Думаю, что тестера мт5 вы в глаза не видели, не говоря уже об использовании генетического оптимизатора в нем.
Чем вам лично не нравится генетический алгоритм в нем? Что вас в нем на практике ограничивает? Именно на практике и именно ограничивает?
Да. из 705.
Есть пакеты ГА. но я их никогда не использовал.
Попробуйте ещё что нибудь, я просто отказываюсь верить, что это предел того, что может быть предложено в R.
Какой предел? Я задачу решаю, увеличив количество обращений к фф? Могу подкрутить параметры алгоритмы, он будет быстрее понижать температуру. Все гонялось на зашитом в алгоритме дефолте....
И опять, где результаты хваленого всемогущего решателя? С чем сравниваем-то? У тебя может 15-20 среднее значение будет на тех же условиях...Выложи результаты, продолжим диалог, а не треп.
Какой предел? Я задачу решаю, увеличив количество обращений к фф? Могу подкрутить параметры алгоритмы, он будет быстрее понижать температуру. Все гонялось на зашитом в алгоритме дефолте....
Вот скрипт, создаёт исходник эксперта для тестирования под конкретную задачу, так как в тестовой ФФ может быть разное количество оптимизируемых параметров, поэтому проблематично каждый раз прописывать все input параметры, начальное значение, шаг и конечное значение, проще запустить скрипт и получить готовый к компиляции исходник эксперта для тестирования штатного оптимизатора:
//| AO from MQ param creator (script).mq5 |
//| Copyright 2016, CompanyName |
//| http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int InputParamsCount = 705;
input double InputStart = 0.0;
input double InputStep = 0.0;
input double InputEnd = 0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
string inputs = "";
//шапка
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "//| AO from MQ (expert) |" + "\n";
inputs += "//| Copyright 2012, CompanyName |" + "\n";
inputs += "//| http://www.companyname.net |" + "\n";
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "#property strict" + "\n";
inputs += "\n";
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "// фитнес функция" + "\n";
inputs += "#import \"FF.ex5\"" + "\n";
inputs += "int GetParamCount ();" + "\n";
inputs += "void GetParamProperties (double &min, double &max, double &step);" + "\n";
inputs += "double FF (double &array []);" + "\n";
inputs += "int GetCountRunsFF ();" + "\n";
inputs += "void PrintCodeToFile (double ¶m []);" + "\n";
inputs += "#import" + "\n";
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
// параметры
for(int i = 0; i < InputParamsCount; i++)
{
inputs += "input double Input" + (string)(i + 1) + " = 0.0;" + "\n";
}
// глобальные переменные
inputs += "\n";
inputs += "double param [];" + "\n";
inputs += "int paramsCount = 0;" + "\n";
inputs += "\n";
// int OnInit ()
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "int OnInit ()" + "\n";
inputs += "{" + "\n";
inputs += " ArrayResize (param, GetParamCount ());" + "\n";
inputs += "\n";
for(int i = 0; i < InputParamsCount; i++)
inputs += " param [" + (string)i + "] = Input" + (string)(i + 1) + ";" + "\n";
inputs += "\n";
inputs += " return (INIT_SUCCEEDED);" + "\n";
inputs += "}" + "\n";
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "\n";
// int OnInit ()
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "void OnDeinit (const int reason)" + "\n";
inputs += "{" + "\n";
inputs += " PrintCodeToFile (param);" + "\n";
inputs += "}" + "\n";
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "\n";
// void OnTick ()
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "void OnTick ()" + "\n";
inputs += "{" + "\n";
inputs += "}" + "\n";
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "\n";
// double OnTester ()
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "double OnTester ()" + "\n";
inputs += "{" + "\n";
inputs += " double ret = FF (param);" + "\n";
inputs += " return (ret);" + "\n";
inputs += "}" + "\n";
inputs += "//+------------------------------------------------------------------+" + "\n";
inputs += "\n";
int handle = FileOpen ("AO from MQ (expert).mq5", FILE_WRITE | FILE_CSV);
if(handle == INVALID_HANDLE)
{
Print ("Ошибка при попытке создать исходный файл тестового эксперта.");
}
else
{
FileWriteString (handle, inputs, -1);
FileClose (handle);
}
inputs = "";
for(int i = 0; i < InputParamsCount; i++)
{
inputs += "Input" + (string)(i + 1) + "=0.0||" + (string)InputStart + "||" + (string)InputStep + "||" + (string)InputEnd + "||Y" + "\n";
}
handle = FileOpen ("AO from MQ (parameters).set", FILE_WRITE | FILE_CSV);
if(handle == INVALID_HANDLE)
{
Print ("Ошибка при попытке создать set файл для тестового эксперта.");
}
else
{
FileWriteString (handle, inputs, -1);
FileClose (handle);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
Соответственно для задачи с текстом про Трампа нужно в скрипте задать такие input параметры:
input double InputStart = 0.0;
input double InputStep = 1.0;
input double InputEnd = 59.0;
Запустив советник в оптимизаторе не нужно задавать параметры, они все будут настроены как надо.
Добавлено.
Исходник креатора поправил. Теперь он создаёт исходный файл тестового эксперта и set файл для него.
Обнаружилась проблема. Штатный тестер не может прожувать такое количество параметров с шагом 1.
Придется задачу с Трампом обрезать до удобоваримого штатным тестером размера.
Добавлено.
Максимальное количество параметров 173 с шагом 1 от 0 до 59, задачу придется обрезать, к сожалению, до 173-х символов.