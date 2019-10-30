MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 18
А Вы на объём обратили внимание ? Там стоит 41.4 лота. А далее следует 9 ордеров на открытие общим объёмом 40.7 лота. А потом весь этот объём закрывается с рынка. При ограничении на объём позиции - 15 лотов. Вот о чём речь.
Выведите в тестере значение максимального кол-ва лотов.
А так, мне кажется, что тестируете Вы на обычном демо-счёте, а не на конкурсном. А на демо-счетах ограничений на 15 лотов - нет.
Выведите в тестере значение максимального кол-ва лотов.
Увы, тестер был подключен к конкурсному счёту.
Вкратце, чтобы было ясно, как я натолкнулся на эту ошибку ? Уже в период продлённой регистрации, решил попробовать доливки к позиции (раньше не было времени). Ввёл отдельную функцию на доливку позиции, если профит > установленного и есть сигнал в нужном направлении. У меня при тестировании в конце выводится количество ошибок при открытии, закрытии позиции, её модификации и реквотах. (Кстати, всем рекомендую вести такой подсчёт при тестировании, очень помогает выявить возможные ошибки). Обычно все они равны 0. Но тут вижу: 2 ошибки по закрытию. Стал разбираться, вижу в истории сделок закрытие по стоп-лоссу на 17 лотов, чего не может быть. Закрытие с рынка у меня тоже расчитано максимум, на 15 лотов, из-за чего и вылезли ошибки.
Тогда не было времени разбираться и что-то менять. Доливку в эксперте просто запретил, тем более, что прибыль хоть и больше, но значительно возрасли просадки и колебания депозита.
После начала чемпионата решил вернуться и проверить. Для этого закомментировал контроль на открытие по объёму позиции. И о чудо, эксперт стал увеличивать позицию, превышая максимально допустимый предел.
Вы сами можете проверить это в своём советнике, проведя аналогичную коррекцию кода.
Вставил
и запустил тест. Ответ - 15 для конкурсного. Может ещё от пары зависит и на некоторых таки есть ошибка?
Вставил
Нет, я не это имел ввиду. Ведь в том то и состоит вопрос, что ограничение есть, а тестер его не проверяет, т.е. считает, ЧТО ОТКРЫТЬ ПОЗИЦИЮ > 15 лотов не является ошибкой, хотя, в реале никто бы этого не позволил. Хотя я не проверял, может и там пролезет.
У Вас в эксперте наверняка есть проверка, аналогичная моей, приведённой в исходном сообщении: если расчётный лот > допустимого для позиции, то ограничить его максимально допустимым для позиции. А потом открывать частями. При достаточном росте депозита, рано или поздно это произойдёт. Если Вы закоментируете это ограничение, то советник будет наращивать позицию без ограничений, без каких либо возражений со стороны тестера.
Всё, я всё сказал, неужели я непонятно объясняю, повторяя одно и то же ?
Извините, был невнимателен.
Действительно, если убрать ограничение, то и на конкурсном счёте можно открыть больше 15 лотов (проверил на своём эксперте).
Что означают значения в выделенной области?
Установил вчера metatrader 5. Захожу в метаэдитор, а тестера в меню нет, подскажите как его подключить?
Через [Вид] или просто Ctrl+R
PS Но в установочном каталоге должен быть файл metatester.exe ,если нет тогда бейте в рынду:)