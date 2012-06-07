Automated Trading Championship 2010 - страница 53

Build 328 останется, а то терминал предлагает обновится?  
 
Dima_S:

А в связи с тем, что сегодня вышел новый билд, какие-то действия нужно предпринять? ( перекомпилировать и поменять EX5 - файл имеется в виду )
Нет.
 

Сейчас как я понимаю, компиляция должна быть сделана 334 билдом? Или будут ещё какие-то изменения? Или всё-равно 328 или 334? 

 
stringo:
Нет.
А можно ли перекомпилировать и поменять EX5 на 334билд  ? Или нельзя.... ?
 
Так подождите... Что-то вы тут все в истерику впадаете и так, у меня сейчас произошло обновление терминала билд 334 и что.... Хотите сказать, что если я сейчас выставлю эксперт компилированный этим билдом то у меня возникнут проблемы? Я что нарушу какое-то не зыблемое правило? 
 
Отсюда напрашивается просьба уточнить: до окончания регистрации (25.09.2010 02:59) всё-таки возможно обновление файлов (.ex5 в первую очередь, конечно)? Т.е., фактически доработка экспертов?

P.S. Отчет о проверке эксперта также говорит о том, что фактически тест был выполнен в интервале 2010.02.01 - 2010.08.01, хотя в самом отчете другой интервал: 2010.01.01 - 2010.08.01

MetaQuotes-Demo (Build 328)


 

Народ, ну прочитайте объявление: https://championship.mql5.com/2010/ru/news/26?source=terminal21.09.10  

Чёрным по белому: "В запасе у участников ровно четыре дня, чтобы привести свои эксперты в порядок". 

Регистрация на участие в Automated Trading Championship 2010 продлена до 25 сентября - Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Накануне официального завершения регистрации на Automated Trading Championship 2010 был зафиксирован пик по количеству заявок. К сожалению, в это же время произошли сбои в автоматической проверке экспертов - из-за этого возникла необходимость повторной проверки готовых экспертов. В связи с этим регистрация продлена до 25 сентября.
 
Yedelkin, спасибо. Читал, но не вчитался :-[
 

Во на en форуме:

stringo 2010.09.21 19:21 #
Pix:
MetaTrader client Build 334 just became available (2010.09.21). Is it safe to use this version to compile code for the contest?
Yes, it is

 

 
gumgum:
Так что делать? Компилировать в 334 или 328 оставлять И где начальство с комментариями?
Начальство прокомментировало ранее: https://www.mql5.com/ru/forum/745/page56/#comment_21681
