А в связи с тем, что сегодня вышел новый билд, какие-то действия нужно предпринять? ( перекомпилировать и поменять EX5 - файл имеется в виду )
Сейчас как я понимаю, компиляция должна быть сделана 334 билдом? Или будут ещё какие-то изменения? Или всё-равно 328 или 334?
Нет.
А можно ли перекомпилировать и поменять EX5 на 334билд ? Или нельзя.... ?
Так подождите... Что-то вы тут все в истерику впадаете и так, у меня сейчас произошло обновление терминала билд 334 и что.... Хотите сказать, что если я сейчас выставлю эксперт компилированный этим билдом то у меня возникнут проблемы? Я что нарушу какое-то не зыблемое правило?
Отсюда напрашивается просьба уточнить: до окончания регистрации (25.09.2010 02:59) всё-таки возможно обновление файлов (.ex5 в первую очередь, конечно)? Т.е., фактически доработка экспертов?
P.S. Отчет о проверке эксперта также говорит о том, что фактически тест был выполнен в интервале 2010.02.01 - 2010.08.01, хотя в самом отчете другой интервал: 2010.01.01 - 2010.08.01
MetaQuotes-Demo (Build 328)
Народ, ну прочитайте объявление: https://championship.mql5.com/2010/ru/news/26?source=terminal21.09.10
Чёрным по белому: "В запасе у участников ровно четыре дня, чтобы привести свои эксперты в порядок".
Во на en форуме:
stringo 2010.09.21 19:21 #
Pix:
MetaTrader client Build 334 just became available (2010.09.21). Is it safe to use this version to compile code for the contest?
Yes, it is
Так что делать? Компилировать в 334 или 328 оставлять И где начальство с комментариями?