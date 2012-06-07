Automated Trading Championship 2010 - страница 4
А это вмешательство в работу эксперта. Он должен уметь и покупать и продавать самостоятельно.
Эксперт ведь реализует ТС, верно? Если по ТС или торговым условиям заявлено о том что торги только в Sell пусть так и будет.
Другое дело если по ТС обязательно нужно Buy открыть, а действие не выполняется...
Renat:
Предварительное тестирование присылаемых экспертов производится ради:
Тут вопрос возник к организаторам чемпионата - А как определить корректно или нет эксперт работает с ресурсами (чтобы его потом не дисквалифицировали на стадии тестирования)?
Т.е. что эксперт потом по второму пункту не имел претензий со стороны организаторов...
Например: я проинтуичил рост евро в период чемпионата, беру любой (даже чужой) советник и запрещаю ему продавать, а ТР>100. Если мой прогноз оправдается, то робот увеличит депозит и может даже занять призовое место.
Получается это полуробот!
Мы с другом договариваемся: его робот только покупает, а мой только продаёт. Если кто-то из нас побеждает, приз пополам.
Как такой вариант? Чемпионат при таком развитии событий превращается в лотерею.
Мы с другом договариваемся: его робот только покупает, а мой только продаёт. ...
такой вариант скорее всего не прокатит,тестил на mql-4 советнике, пачему-то получается такая картина: первый советник бурно все сливает,
второй дает небольшую прибыль- болтается в безубытке,но для призовово места-как до китая пешком ,
а ограничиватся кол-вом сделок - бессмысленно,осенью может быть сильный тренд в одну сторону,и советник можот делать только
засолы или только лонги - в одну сторону.
IV. Торговые условия
7.Уровень Stop Out (для принудительного закрытия позиций) равен 50%.
8.Торговые условия будут максимально приближены к реальным: ...
Насколько уровень принудительного закрытия позиций в размере 50% является "максимально приближенным к реальному"?
Почему не 20%, или хотя бы 30%?
IV. Торговые условия
4. Минимальный размер сделок 0.1 лота, максимальный - 5 лотов с шагом 0.1 лота на каждый ордер.
Вопрос 1: какая функция возвращает размер лота? SymbolInfoDouble (SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)?
Вопрос 2: минимальный и максимальный размер (объём) для заключения сделки будет генерироваться серверным оборудованием организатора, или же эти данные следует вводить в код эксперта вручную?
Предложение. Уточнить пункт 4 следующим образом: "4. Минимальный объем для заключения сделки- 0.1 лота, максимальный - 5 лотов, минимальный шаг изменения объёма для заключения сделки - 0.1 лота."