DC2008:
А это вмешательство в работу эксперта. Он должен уметь и покупать и продавать самостоятельно.

Эксперт ведь реализует ТС, верно? Если по ТС или торговым условиям заявлено о том что торги только в Sell пусть так и будет.

Другое дело если по ТС обязательно нужно Buy открыть, а действие не выполняется...

Renat:

Предварительное тестирование присылаемых экспертов производится ради:

  1. поиска ошибок (удивительно, но до 80% присланных экспертов при первом прогоне показывают ошибки)
  2. поиска явно затратных по ресурсам экспертов
  3. отсеивания откровенно слабых экспертов, которые не в состоянии что-либо заработать даже на существующей истории


Тут вопрос возник к организаторам чемпионата - А как определить корректно или нет эксперт работает с ресурсами (чтобы его потом не дисквалифицировали на стадии тестирования)?

Т.е. что эксперт потом по второму пункту не имел претензий со стороны организаторов...

 

Например: я проинтуичил рост евро в период чемпионата, беру любой (даже чужой) советник и запрещаю ему продавать, а ТР>100. Если мой прогноз оправдается, то робот увеличит депозит и может даже занять призовое место.

Получается это полуробот!

DC2008:

Дык я же говорю про ТС, а не интуицию, разные вещи на мой взгляд. Если стратегия заточена под продажу и при этом продумана не зависимо от пары или периода экперт должен нормально торговать, в противном случае будет куча ошибок...
 

Мы с другом договариваемся: его робот только покупает, а мой только продаёт. Если кто-то из нас побеждает, приз пополам.

Как такой вариант? Чемпионат при таком развитии событий превращается в лотерею.


DC2008:

А у третьего он и покупает и продает, но вот кто при таком раскладе деньги унесет вопрос...
 
DC2008:

такой вариант скорее всего не прокатит,тестил на mql-4 советнике, пачему-то получается такая картина:  первый советник бурно все сливает,

второй дает небольшую прибыль- болтается в безубытке,но для призовово места-как до китая пешком ,

а ограничиватся кол-вом сделок - бессмысленно,осенью может быть сильный тренд в одну сторону,и советник можот делать только

засолы или только лонги - в одну сторону. 

 
DC2008:

 Если и превращается, то в лотерею для двоих.
 

IV. Торговые условия

7.Уровень Stop Out (для принудительного закрытия позиций) равен 50%.

8.Торговые условия будут максимально приближены к реальным: ...

 

Насколько уровень принудительного закрытия позиций в размере 50% является "максимально приближенным к реальному"?

Почему не 20%, или хотя бы 30%? 

 

IV. Торговые условия

4. Минимальный размер сделок 0.1 лота, максимальный - 5 лотов с шагом 0.1 лота на каждый ордер.

Вопрос 1: какая функция возвращает размер лота? SymbolInfoDouble (SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)?

Вопрос 2: минимальный и максимальный размер (объём) для заключения сделки будет генерироваться серверным оборудованием организатора, или же эти данные следует вводить в код эксперта вручную?

Предложение. Уточнить пункт 4 следующим образом: "4. Минимальный объем для заключения сделки- 0.1 лота, максимальный - 5 лотов, минимальный шаг изменения объёма для заключения сделки - 0.1 лота." 

