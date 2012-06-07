Automated Trading Championship 2010 - страница 54
Что-то никак не врублюсь! До последнего момента мой эксперт на чемпионатном тестере проходил все тесты, сегодня захожу в чемпионатный профиль, а там аж два теста за один день! По первому мой эксперт проходит:
2010.09.20 10:05
5. Statistics
467 kb of log files
134 trades, 422 deals, profit 2763347.15 USD
No errors!
А по второму почему-то нет:
2010.09.20 16:59
5. Statistics
0 kb of log files
strategy tester report not found
1 errors
И как это понимать, тем паче, что на компьютере в тестере всё работает! Опять же как бы вроде речь шла про мораторий на изменения чемпионатного тестера? Эксперта в профиле уже давно не менял, по причине отсутствия к нему претензий!
Лучше всего перекомпилировать экспертов в последнем 334 билде и закачать снова.
Проверки работают каждые 4 часа.
у меня эксперт в исходнике mq5 И его что ли перезаливать на сервер?
Можно перезалить на всякий случай - проверке подвергаются измененные файлы.
Полный цикл полной перепроверки всех экспертов занимает длительное время.
Вы что-то путаете - посмотрите на отчет, прикрепленный в разделе Файлы.
Там сделки начинаются с 4 января. Кроме того, обновите все чарты, проверьте настройки и попробуйте провести тесты еще раз.
А можно ли перекомпилировать и поменять EX5 на 334билд ? Или нельзя.... ?
А вот отчет с моего терминала. Поэтому и задавал вопрос. Если я что то путаю, то в каком месте это происходит. Покажите.
Вы что-то путаете - посмотрите на отчет, прикрепленный в разделе Файлы.
Там сделки начинаются с 4 января. Кроме того, обновите все чарты, проверьте настройки и попробуйте провести тесты еще раз.
Нет, это у вас какая-то путаница, иначе как объяснить полученный результат:
Тестирование начинается с 4 февраля, затем происходит критический сбой, после чего счет закрывается в начале февраля, с результатом -14 151 доллар. Прокомментируйте эту ситуацию пожалуйста. Кстати после этого тестирования (20.09.2010 16:44) мой советник вообще перестал проходить тестирования.