Что-то никак не врублюсь! До последнего момента мой эксперт на чемпионатном тестере проходил все тесты, сегодня захожу в чемпионатный профиль, а там аж два теста за один день! По первому мой эксперт проходит:

2010.09.20 10:05 

5. Statistics
   467 kb of log files
   134 trades, 422 deals, profit 2763347.15 USD

No errors!

А по второму почему-то нет:

2010.09.20 16:59 

5. Statistics
   0 kb of log files
   strategy tester report not found

1 errors

И как это понимать, тем паче, что на компьютере в тестере всё работает! Опять же как бы вроде речь шла про мораторий на изменения чемпионатного тестера? Эксперта в профиле уже давно не менял, по причине отсутствия к нему претензий!

 

Лучше всего перекомпилировать экспертов в последнем 334 билде и закачать снова.

Проверки работают каждые 4 часа.


 
Renat:

Лучше всего перекомпилировать экспертов в последнем 334 билде и закачать снова.

Проверки работают каждые 4 часа.

у меня эксперт в исходнике mq5 И его что ли перезаливать на сервер?

 

 
GODZILLA:

у меня эксперт в исходнике mq5 И его что ли перезаливать на сервер?

Можно перезалить на всякий случай - проверке подвергаются измененные файлы.

Полный цикл полной перепроверки всех экспертов занимает длительное время.

 

Вы что-то путаете - посмотрите на отчет, прикрепленный в разделе Файлы.

Там сделки начинаются с 4 января. Кроме того, обновите все чарты, проверьте настройки и попробуйте провести тесты еще раз.


Strategy Tester Report
MetaQuotes-Demo (Build 334)

Settings
Expert: championship2010_v4
Symbol: EURUSD
Period: Daily (2010.01.01 - 2010.08.01)
Inputs: risk=0.32000000

riskOrd=0.08000000

ATR_Period=14
Broker: MetaQuotes Software Corp.
Currency: USD
Initial Deposit: 10 000.00
Leverage: 1:100

Results
Bars: 131 Ticks: 6241735
Total Net Profit: 146 690.50 Gross Profit: 221 364.11 Gross Loss: -74 673.61
Profit Factor: 2.96 Expected Payoff: 2 222.58
Recovery Factor: 4.10 Sharpe Ratio: 0.68

Balance Drawdown:
Balance Drawdown Absolute: 820.26 Balance Drawdown Maximal: 27 107.99 (20.08%) Balance Drawdown Relative: 20.08% (27 107.99)
Equity Drawdown:
Equity Drawdown Absolute: 975.64 Equity Drawdown Maximal: 35 796.33 (25.63%) Equity Drawdown Relative: 25.63% (35 796.33)

Total Trades: 66 Short Trades (won %): 47 (78.72%) Long Trades (won %): 19 (63.16%)
Total Deals: 174 Profit Trades (% of total): 49 (74.24%) Loss Trades (% of total): 17 (25.76%)

Largest profit trade: 12 073.06 Largest loss trade: -10 446.94

Average profit trade: 4 517.63 Average loss trade: -4 392.57

Maximum consecutive wins ($): 12 (80 639.61) Maximum consecutive losses ($): 4 (-19 803.25)

Maximal consecutive profit (count): 80 639.61 (12) Maximal consecutive loss (count): -27 107.99 (3)

Average consecutive wins: 4 Average consecutive losses: 2















Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2010.01.04 00:002USDJPYsell stop0.80 / 0.8091.90292.85190.9532010.01.05 05:36filled
2010.01.07 07:553USDJPYbuy0.80 / 0.8092.851

2010.01.07 07:55filledsl 92.851
2010.02.03 00:004EURCHFsell stop2.10 / 2.101.470411.474191.466632010.02.04 00:00expiredexpired [2010.02.04 00:00]
2010.02.04 07:385EURCHFsell stop1.70 / 1.701.470671.475321.466022010.02.04 07:45filled
2010.02.04 16:596EURCHFbuy1.70 / 1.701.46602

2010.02.04 16:59filledtp 1.46602
2010.02.10 00:007EURUSDsell stop0.50 / 0.501.364881.380901.348862010.02.11 00:00expiredexpired [2010.02.11 00:00]
 
Manov:
А можно ли перекомпилировать и поменять EX5 на 334билд  ? Или нельзя.... ?
Можно
 
Сейчас все эксперты будут запущены на полную перепроверку.

 
papaklass:

А вот отчет с моего терминала. Поэтому и задавал вопрос. Если я что то путаю, то в каком месте это происходит. Покажите. 

Приведите шапку отчета, как сделал я. Без проверки стартовых условий нельзя сравнивать сделки.
 

Вы что-то путаете - посмотрите на отчет, прикрепленный в разделе Файлы.

Там сделки начинаются с 4 января. Кроме того, обновите все чарты, проверьте настройки и попробуйте провести тесты еще раз.

 

Нет, это у вас какая-то путаница, иначе как объяснить полученный результат:

 

Тестирование начинается с 4 февраля, затем происходит критический сбой, после чего счет закрывается в начале февраля, с результатом -14 151 доллар. Прокомментируйте эту ситуацию пожалуйста. Кстати после этого тестирования (20.09.2010 16:44) мой советник вообще перестал проходить тестирования.  

 

 
А у меня и на локальных компьютерах один и тот же советник выдаёт разный результат. Билд 334, котировки обновлены. Один стоит на ноуте XP SP3 -32, другой - на Viste-64. Может это связано с особенностями работы таймера на разных машинах или ОС ?

