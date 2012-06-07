Automated Trading Championship 2010 - страница 58
Судя по всему если есть ошибки когда высылает запрос без денег, то дисквалификация. Т.е. нет разделений на системные ошибки и ошибки "естественные"
Короче ставьте условие сделок
AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)> Х (где Х 500...1000)
А вроде как в правилах нет такого понятия "ту смолл".
Но есть вот какой пункт
Что дает широкие возможности....
Такого понятия в правилах нет. В какой-то теме я видел реплику от администрации, что в тестере введено ограничение на убыток, чтобы недопустить явно убыточные эксперты. Может кто подскажет где?
Если убыток больше 4000, то эксперт признается не прошедшим формальных проверок.
Мы не принимаем экспертов, которые даже не удосужились показать положительный результат.
Про 'ту смолл' в правилах вроде ничего не написано. Сам пробовал задать такой вопрос, тут на форуме. Отета не обнаружил.
В правилах сказано, что советник должен "нормально работать и тестироваться на всем промежутке с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года". Что значит нормально, это не совсем понятно. Одно дело без ошибок, другое дело просадка. Короче, в следующем чемпе организаторам желательно учесть постановку этого пункта. Имхо. Ну, а про тестирование тож как-то.., хотелось бы его протестить на участке по 31 декабря...
А насчет оснований для дисквалификаци, то я лично, побоялся вводить такие хитрости как отключение работы на проблемных участках, т.к. в правилах указывается, что-то типа "Кардинальные различия в поведении эксперта во время предварительной проверки и при работе в ходе Чемпионата повлекут за собой дисквалификацию." Тут уж тоже можно двояко расценить... Тем более, кто, как не создатели языка легко декодируют ваш код со строчкой if(сегодня>02.02.10 && сегодня<05.04.11){NoTrade();NoTrade!!!:}
К счастью, мне повезло успеть в короткие сроки провести оптимизацию... и теперь, после продления срока регистрации, сижу как на иголках - сменят критичный билд, не сменят.. )) ибо ту, рабочую версию могу и не успеть восстановить, чоб перекомпилить...
Желаю удачи.
ЗЫ. Правка: Ну вот, как быстро развиваются события. )) Пока писал, тут ужо на всё ответили ))
4000 за весь период тестирования? Или какой-то другой (месяц)?