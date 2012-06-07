Automated Trading Championship 2010 - страница 75

Новый комментарий
 

Почему не скачивается последний отчёт о тестировании(2010.09.26 03:20)?

 
LeoV:

Почему не скачивается последний отчёт о тестировании(2010.09.26 03:20)?

Ну наверное потому что на фиг не нужен уже :)
 
void11:

Посмотрите, пожалуйста, что не так с моими личными данными? Изначально была ошибка (не указал название улицы) , которая была своевременно исправлена.

Если информация присутствует в профиле, значит Вы успели до окончания регистрации. Ваши данные приняты.
 
LeoV:

Почему не скачивается последний отчёт о тестировании(2010.09.26 03:20)?

Я проверил - Ваш отчет нормально скачивается (2010.09.26 20:02)
 
Как я узнаю, что допущен? 
 
Renat:
Я проверил - Ваш отчет нормально скачивается (2010.09.26 20:02)

Скачать последний отчёт о тестировании (2010.09.26 16:15)

 

это неактивно в мой профайл 

 
Manov:

Скачать последний отчёт о тестировании (2010.09.26 16:15)

 

это неактивно в мой профайл 

то же самое и у меня
 

Только сейчас увидел  посл.проверка  2010.09.26 21:01. Я думал что на почту придет кроткий отчет и в "Обсуждение" отобразится.

.................

Прошло ~20 минут. Корткий отчет пришел на почту и в "Обсуждение".

 

arnautov: Ну наверное потому что на фиг не нужен уже :) 

Согласен, но ради интереса можно, так как незначительное отличие от моего тестирования всё-таки есть. Причём в лучшую сторону. )))

Renat: Я проверил - Ваш отчет нормально скачивается (2010.09.26 20:02) 

Эта строчка вообще неактивна в моём профайле, как и название эксперта, его описание, график и прочие кнопочки )))).

 

 

Во блин, а у меня отчет изменился! Не, он успешно пройден, но прибыль на порядок упала. Это уже после окончания регистрации. смотрите

Dear Aleksey,

The verification of your Expert Advisor is complete. Expert Advisor checking report: 
2010.09.22 15:31
1. Copy
   experts\me-v-v009.ex5 ok
2. Compile
3. Configuration
   me-v-v009 on EURUSD:M15 every tick 2010.01.01-2010.08.01
4. Start
   finished in 5 min 5 sec
5. Statistics
   655 kb of log files
   288 trades, 605 deals, profit 265945.68 USD
No errors!

А последние пару раз пришли такие сообщения:

Dear Aleksey,

The verification of your Expert Advisor is complete. Expert Advisor checking report: 
2010.09.26 17:10
1. Copy
   experts\me-v-v009.ex5 ok
2. Compile
3. Configuration
   me-v-v009 on EURUSD:M15 every tick 2010.01.01-2010.08.01
4. Start
   finished in 3 min 24 sec
5. Statistics
   437 kb of log files
   208 trades, 400 deals, profit 15527.79 USD
No errors!
Эксперт не менялся. Обращаю внимание организаторов, тут где-то есть косяк. Найдете, поделитесь! ))))


1...686970717273747576777879808182...89
Новый комментарий