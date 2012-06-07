Automated Trading Championship 2010 - страница 75
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему не скачивается последний отчёт о тестировании(2010.09.26 03:20)?
Почему не скачивается последний отчёт о тестировании(2010.09.26 03:20)?
Посмотрите, пожалуйста, что не так с моими личными данными? Изначально была ошибка (не указал название улицы) , которая была своевременно исправлена.
Почему не скачивается последний отчёт о тестировании(2010.09.26 03:20)?
Я проверил - Ваш отчет нормально скачивается (2010.09.26 20:02)
Скачать последний отчёт о тестировании (2010.09.26 16:15)
это неактивно в мой профайл
Скачать последний отчёт о тестировании (2010.09.26 16:15)
это неактивно в мой профайл
Только сейчас увидел посл.проверка 2010.09.26 21:01. Я думал что на почту придет кроткий отчет и в "Обсуждение" отобразится.
.................
Прошло ~20 минут. Корткий отчет пришел на почту и в "Обсуждение".
arnautov: Ну наверное потому что на фиг не нужен уже :)
Согласен, но ради интереса можно, так как незначительное отличие от моего тестирования всё-таки есть. Причём в лучшую сторону. )))
Renat: Я проверил - Ваш отчет нормально скачивается (2010.09.26 20:02)
Эта строчка вообще неактивна в моём профайле, как и название эксперта, его описание, график и прочие кнопочки )))).
Во блин, а у меня отчет изменился! Не, он успешно пройден, но прибыль на порядок упала. Это уже после окончания регистрации. смотрите
А последние пару раз пришли такие сообщения:Эксперт не менялся. Обращаю внимание организаторов, тут где-то есть косяк. Найдете, поделитесь! ))))