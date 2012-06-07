Automated Trading Championship 2010 - страница 47

Какой сдвиг от GMT у серверов чемпионата?

 
gumgum:
Это шутка? 
нет не шутка.
LeoV:
Пипец - запарился искать ошибку, а оказывается всё просто - тестирование на чемпе происходит до 2010.08.01, а я тестирую по сегодняшний день )))). Вот и разница. А я думаю, почему прибыль меньше? Где собака порылась? Пердупреждать надо ))))
у меня было такое же, 2 дня потратил на поисх недочетов, переустанавливал и терминал и эксперта каждую строчку проверял ;-)
vlad123:
По ходу с таким результатом остальным можно и не участвовать:)
используется риск от баланса я так понял, с таким ММ, можно и до миллиона взлететь, и точно так же упасть в низ.
 

Какие состояния нужно проверять?

1. ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Разрешенность торговли для текущего счета 

2. ACCOUNT_TRADE_EXPERT Разрешенность торговли для эксперта 

3. MQL5_TRADE_ALLOWED Разрешение на торговлю для данной запущенной программы

4. TERMINAL_TRADE_ALLOWED Разрешение на торговлю
 

Файлы уже были приняты(+Ваши файлы приняты после проверки модератором), вдруг при очередной проверке ATC.Tester пишет:

5. Statistics
   770 kb of log files
   strategy tester report not found

1 errors

 при этом появился новый нормальный отчет - Скачать последний отчёт о тестировании (2010.09.20 11:46)

флаг:  Ваши файлы приняты после проверки модератором - снят.

Посмотрите, пож-ста. 

 

Накладка с файлами случилась на полных перепроверках - сейчас все эксперты заново отправлены на проверку.

Результаты будут через несколько часов.


 

Что за хрень случилась?!!! Было все нормально, файлы проверены, в т.ч. модератором. Вдруг запустилась очередная проверка, в результате ошибка, результат проверки -14 151$. Как такое вообще возможно?!!!. Самое интересное, что тестирование в терминале как ни в чем не бывало проходит нормально.  Перед самым окончанием регистрации такие финты вообще не приемлемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хотелось бы услышать комментарии официальных представителей.

 

 

вот что интересно...

сегодня ночью заменил файл эксперта и библиотеку MM.  

2010.09.20 05:07 no errors, profit xxx

2010.09.20 09:30 no errors, profit xxx 

2010.09.20 16:37 no errors, profit стал на ~28% уменьшился, а файл отчета с прибылью xxx.

Это связано с усложнением тестов или как? 

 

 

 
Походу грохнулась система тестирования. Весь январь 2010 года был по всей видимости благополучно пропущен. Ваш эксперт просто не открыл сделку 04.01.2010 и ему повезло. Мой открыл - и следующий тик был уже 01.02.2010.
 

у меня тоже неувязка, отчет от чужого эксперта, было:

 

стало:

 

 
Похожая история. Отчет о тестировании говорит о том, что время тестирования увеличилось (более 15 минут). Ошибка, эксперт не допущен, хотя тестируется он нормально минуты за 3-4. Отчет, в котором это можно детально посмотреть - не скачивается. Что ж, дождемся результатов починки системы тестирования, хотя время честно говоря поджимает...
