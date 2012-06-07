Automated Trading Championship 2010 - страница 47
Это шутка?
Пипец - запарился искать ошибку, а оказывается всё просто - тестирование на чемпе происходит до 2010.08.01, а я тестирую по сегодняшний день )))). Вот и разница. А я думаю, почему прибыль меньше? Где собака порылась? Пердупреждать надо ))))
По ходу с таким результатом остальным можно и не участвовать:)
Какие состояния нужно проверять?
1. ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Разрешенность торговли для текущего счета
2. ACCOUNT_TRADE_EXPERT Разрешенность торговли для эксперта
3. MQL5_TRADE_ALLOWED Разрешение на торговлю для данной запущенной программы
4. TERMINAL_TRADE_ALLOWED Разрешение на торговлю
Файлы уже были приняты(+Ваши файлы приняты после проверки модератором), вдруг при очередной проверке ATC.Tester пишет:
5. Statistics
770 kb of log files
strategy tester report not found
1 errors
при этом появился новый нормальный отчет - Скачать последний отчёт о тестировании (2010.09.20 11:46)
флаг: Ваши файлы приняты после проверки модератором - снят.
Посмотрите, пож-ста.
Накладка с файлами случилась на полных перепроверках - сейчас все эксперты заново отправлены на проверку.
Результаты будут через несколько часов.
Что за хрень случилась?!!! Было все нормально, файлы проверены, в т.ч. модератором. Вдруг запустилась очередная проверка, в результате ошибка, результат проверки -14 151$. Как такое вообще возможно?!!!. Самое интересное, что тестирование в терминале как ни в чем не бывало проходит нормально. Перед самым окончанием регистрации такие финты вообще не приемлемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хотелось бы услышать комментарии официальных представителей.
вот что интересно...
сегодня ночью заменил файл эксперта и библиотеку MM.
2010.09.20 05:07 no errors, profit xxx
2010.09.20 09:30 no errors, profit xxx
2010.09.20 16:37 no errors, profit стал на ~28% уменьшился, а файл отчета с прибылью xxx.
Это связано с усложнением тестов или как?
у меня тоже неувязка, отчет от чужого эксперта, было:
стало: