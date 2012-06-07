Automated Trading Championship 2010 - страница 57

C-4:
Кто мешает отключать торговлю на ненадежных участках? В эксперте сделать такую проверку элементарно.
Что такое "ненадежный участок"?
 
Lizar:
Вот так показывает слив и недопускает до конкурса. Пришлось урезать ММ. Теперь все в норме.
А не выдавало "нот инаф мани"?
 
Используйте настройки эксперта такие, какие нужно чтобы пройти нормальную проверку. После начала чемпе переключитесь на настройки, которые нужны (переключение после определенной даты). Ну ёклмн, элементарно же.
 
joo:
Используйте настройки эксперта такие, какие нужно чтобы пройти нормальную проверку. После начала чемпе переключитесь на настройки, которые нужны (переключение после определенной даты). Ну ёклмн, элементарно же.

Коллективный разум - однако.
 
joo:
Ну ёклмн, элементарно же.
... Влететь с дисквалификацией, т.к. это неявный повод сразу дисквалифицировать советника за разное поведение.
 
vlad123:

А в правилах что пишет про "ту смолл"?

 

 
TheXpert:
... Влететь с дисквалификацией, т.к. это неявный повод сразу дисквалифицировать советника за разное поведение.

Нет оснований для дисквалификации. Эксперты вправе менять свои настройки когда им заблагорассудится. А адаптивным экспертам тогда как быть?

Впрочем, организаторы могут прокомментировать данный вопрос, если сочтут нужным.

 
vlad123:
А не выдавало "нот инаф мани"?
Когда стал тестировать на конкурсном счете - выдавало. А перед этим на обычном - нет.
vlad123:

А в правилах что пишет про "ту смолл"?

 

"ту смолл" появилось когда вылетел по Stop Out. В правилах есть вот это:

Уровень Stop Out (для принудительного закрытия позиций) равен 50%

 

 

А вроде как в правилах нет такого понятия "ту смолл".

 

