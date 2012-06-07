Automated Trading Championship 2010 - страница 57
Кто мешает отключать торговлю на ненадежных участках? В эксперте сделать такую проверку элементарно.
Вот так показывает слив и недопускает до конкурса. Пришлось урезать ММ. Теперь все в норме.
Используйте настройки эксперта такие, какие нужно чтобы пройти нормальную проверку. После начала чемпе переключитесь на настройки, которые нужны (переключение после определенной даты). Ну ёклмн, элементарно же.
А в правилах что пишет про "ту смолл"?
... Влететь с дисквалификацией, т.к. это неявный повод сразу дисквалифицировать советника за разное поведение.
Нет оснований для дисквалификации. Эксперты вправе менять свои настройки когда им заблагорассудится. А адаптивным экспертам тогда как быть?
Впрочем, организаторы могут прокомментировать данный вопрос, если сочтут нужным.
А не выдавало "нот инаф мани"?
"ту смолл" появилось когда вылетел по Stop Out. В правилах есть вот это:
Уровень Stop Out (для принудительного закрытия позиций) равен 50%
А вроде как в правилах нет такого понятия "ту смолл".