Не приходят смс при заявке на вывод средств
Доброго дня. Может кто сталкивался и подскажет в чем причина. При создании заявки на вывод средств не приходят смс. Попыток было много как на номер мобильного телефона, так и в телеграмм.
И у меня не приходят, а разве должны???
ведь чтобы вывести средства необходимо ввести код, который высылают в смс при создании заявки на вывод средств
Бр-р-р-р, мы живем в разных вселенных? Я вывожу на вебмани, никаких кодов не спрашивают, вбил сумму, проверил номер счета, нажал кнопку, тут же в Кипере звенят монетки. Вы через какую систему пытаетесь вывести?
Ничего не должно приходить. Если Вы вообще говорите про этот сервис и эту вселенную
А что это у меня запрашивает?
А, значит на ePayments есть такая фишка, не знал. У вас номер явно заграничный, может из-за этого? Обращайтесь в саппорт.
да и на Вебмани попытки были. Аналогичная ситуация
Я несколько дней назад выводил на еПэймент. Никаких СМС, вывелось и все. Возможно, это в случае первого перевода на кошелек нужно код вводить.
да, это первый перевод, но сложность в том, что этот код и не приходит. Очень странная ситуация
я выводил на ВМ недели две назад, не было смс
правда, сумма незначительная, может у вас подтверждение по смс из-за суммы в $500? да тоже не ахти какие деньги...
