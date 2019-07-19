Не приходят смс при заявке на вывод средств

Доброго дня. Может кто сталкивался и подскажет в чем причина. При создании заявки на вывод средств не приходят смс с кодом. Попыток было много как на номер мобильного телефона, так и в телеграмм. 
 
Volha Loyeva:
И у меня не приходят, а разве должны???

Alexey Volchanskiy:

ведь чтобы вывести средства необходимо ввести код, который высылают в смс при создании заявки на вывод средств

 
Volha Loyeva:

Бр-р-р-р, мы живем в разных вселенных? Я вывожу на вебмани, никаких кодов не спрашивают, вбил сумму, проверил номер счета, нажал кнопку, тут же в Кипере звенят монетки. Вы через какую систему пытаетесь вывести?

 
Volha Loyeva:

Ничего не должно приходить. Если Вы вообще говорите про этот сервис и эту вселенную

Alexey Volchanskiy:

Evgeniy Zhdan:

А что это у меня запрашивает?


 
Volha Loyeva:

А, значит на ePayments есть такая фишка, не знал. У вас номер явно заграничный, может из-за этого? Обращайтесь в саппорт.

Alexey Volchanskiy:

да и на Вебмани попытки были. Аналогичная ситуация

 
Я несколько дней назад выводил  на еПэймент. Никаких СМС, вывелось и все. Возможно, это в случае первого перевода на кошелек нужно код вводить.
Andrei Novichkov:
да, это первый перевод, но сложность в том, что этот код и не приходит. Очень странная ситуация

 
Volha Loyeva:

я выводил на ВМ недели две назад, не было смс

правда, сумма незначительная, может у вас подтверждение по смс из-за суммы в $500? да тоже не ахти какие деньги...

