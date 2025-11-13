Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 46

Новый комментарий
 

И про объемы статей. Тут как-то высказывалась мысль, что объем должен быть около 10 экранов. Говорю по памяти, вроде так звучало. Но экраны-то у всех разные )) У кого-то нетбук, а у другого монитор 27" 3840x2160. 
Все же правильнее ориентироваться на количество знаков без пробелов. Я посмотрел, в среднем у статей с учетом исходников 20000-25000 знаков. 

Сервисов для подсчета в интернете много, я этим пользовался http://www.vipkontent.ru/?page_id=450. Наверняка есть и такие, которые работают не через copy-paste, а со ссылками. 

 
Alexey Volchanskiy:

И про объемы статей. Тут как-то высказывалась мысль, что объем должен быть около 10 экранов.

Точнее - 10 страниц.  Статистику вы можете посмотреть прямо в черновике на соответствующей закладке


 

Вышла статья LifeHack для трейдера: "Тихая" оптимизация или Строим распределения трейдов, в которой показано что в какие-то часы и дни лучше не торговать или торговать в обратную сторону. Была бы интересна статья, которая показала бы удобный и простой способ разворачивать или пропускать торговые операции в определенные часы/дни.

Это может быть модифицированный класс CTrade либо способ автоматического изменения исходного кода. Речь идет именно о входах в рынок с перевернутыми SL и TP, хотя можно подумать и о перевороте Traling Stop.  Как считаете - это будет интересно и возможно написать?

 

Обновляю таблицу, Dmitry Fedoseev также готов написать статьи

#
Тема
Автор
1
Управление оптимизацией
Графический интерфейс для запуска второго терминала . MQL5
 Andrey Dik
2
100 лучших проходов оптимизации
Графический интерфейс на MQL5, парсим отчет оптимизации и прогоняем каждый проход отдельно, записываем в базу данных (например, XML-файл). Используем наработки статьи #1
 Andrey Dik
3
Анализ торговли по HTML-отчетам
Парсим отчет и делаем свои отчеты. Можно с отправкой на сайт.
 Andrey Dik
4
Непрерывная скользящая оптимизация
форвардные тесты со смещением 1неделя/1 месяц.  Используем наработки статьи #1		 Andrey Dik
5
Оценка торговых систем через оптимизацию
обрабатываем лучшие параметры скользящей оптимизации и смотрим как они "плывут". Используем наработки статьи #4		 Andrey Dik
6
Разворачиваем торговые сигналы
строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону
 
7
Универсальный канал
Собираем все канальные индикаторы и создаем класс для работы с ним. Три буфера:
  1. верхняя граница
  2. середина
  3. нижняя граница
GUI для выбора типа канала и задания параметров канала в зависимости от типа. Ответы на запросы типа и параметров от советника через невидимый служебный буфер, в котором символы записаны как числовые значения
 Dmitry Fedoseev
8
Универсальный тренд
Собираем все трендовые индикаторы, рисуем тренд в отдельном окне цветной полоской. GUI для выбора типа индикатор и задания параметров канала в зависимости от типа.		 Dmitry Fedoseev
9
Скользящие каналы
Автоматическое построение линейных каналов
 
10
Парный трейдинг
Использование ALGLIB для выбора символов
 
11
Использование цифровой обработки сигналов (DSP)  в трейдинге
 Методы  DSP
 Alexey Volchanskiy
12

 
13
Обработка результатов оптимизации в картах Кохонена
обрабатываем детальные отчеты по статье #2
 
14
Разметка графиков по Демарку
Последовательность Демарка
 Andrey F. Zelinsky
15
Волны Вульфа
Автоматический поиск на графиках (желательно на универсальном зигзаге, эта тема ниже)
 Dmitry Fedoseev
16
Основы программирования на MQL5: Работа с файлами

  Dmitry Fedoseev
17
Торговая система 5-dimensions
Цифровые фильтры по системе Кравчука
 
18
Паттерн прорыва канала
поиск на графике и статистика продолжения движения
 
19
Паттерн Флаг
поиск на графике и статистика продолжения движения
 Dmitry Fedoseev
20
Автоматическое построение линий поддержки и сопротивления
 
21
Анализ силы и слабости валют по валютным парам
берем наборы валютных пар EURUSD/EURGBP/EURCHF/EURJPY и смотрим корреляции, например, Спирмена
 
22
Анализ торговых входов по развитию прибыли
строим средний график прибыли по времени (старая идея - 11 лет назад)
 
23
Управление капиталом по Винсу
несколько стратегий управления размером лота , реализация в виде модуля Мастера MQL5
 
24
Ночная торговля
торгуем в рейндже после окончания дневного тренда
 
25
10 трендовых стратегий
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
 
26
10 флетовых стратегий
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
 
27
Комбинируем трендовую и флетовую стратегии
перебираем результаты из статей №№25 и 26
 
28
Строим ZigZag-и по осцилляторам
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
 Dmitry Fedoseev
29
Автоматический подбор перспективных сигналов
Поиск с помощью функций MQL5 сигналов по заданным критериям		 
30
Восстановдение торговой истории сигналов
снимаем все метки входа/выхода с графиков визуализации и прогоняем через плеер торговли
 
31
Раскладываем входы по индикаторам
Парсим торговый отчет и записываем значения 10-30 индикаторов в момент входа. Строим графики
 
32
Индикатор тестирования входов
Индикатор, который записывает значения важных индикаторов во время тестирования. Создаем шаблон тестирования с этим индикатором и шпионим за стратегией входов
 
33
Вычисление коэффициента Херста
Для валютных пар или вообще всего что есть в терминале
 
34
Сравниваем скользящие средние в торговле
Оптимизируем стратегии на разных скользящих средних и сравниваем усредненные графики эквити и баланса. Убеждаемся, что все средние одинаково полезны для торговли
 
35
Торговля по каналам Дончиана
 
36
Торговая система SilverTrend
Анализ торговых прогнозов на Forex Magazin в прошлые годы
 
37
Торговые уровни TOP-100 сигналов
Парсим страницы TOP-100 сигналов и строим распределение открытых и отложенных ордеров
 
38
Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете
Смотрим, как отличаются параметры на аптренде/даунтренде/флете
 
39
Основы программирования на MQL5: Работа с глобальными переменным
  Dmitry Fedoseev
40
Торговля по NRTR
индикатор NRTR + разные индикаторы тренда. Торговый модуль для Мастера MQL5
 
41
3D моделирование на MQL5
Пишем класс для 3D визуализации
 Sergey Pavlov
42
Цветная оптимизация
Раскрашиваем 2D плоскость в RGB (R-прибыль, G - просадка, B - профит фактор)
 
43
Оптимизация методом отжига
Используем управляемую оптимизацию, может быть sinput-ы
 
44
Сколько длится тренд?
Считаем статистику тренда и флета. По книгам 30%/70%
 
45
Универсальный осциллятор
Строим GUI для выбора и показа нужного осциллятора (собираем все осцилляторы)
 
46
Автоматический поиск дивергенций и конвергенций
На основе универсального осциллятора
 
47

 
48
Путь Черепах и черепаховый суп
По книге Линды Рашки. Написать и протестировать на несколько символах и длительных сроках
 Alexander Puzanov
49
Торговая система 80-20's
По книге Линды Рашки.
 Alexander Puzanov
50
Моментум Пинболл
По книге Линды Рашки.
 Alexander Puzanov
 51Святой Грааль
По книге Линды Рашки.
 Alexander Puzanov
 52Сокращение диапазона
По книге Линды Рашки.
 Alexander Puzanov
53
 Торговля по уровням Динаполли 
 
В теме

Строим ZigZag-и по осцилляторам
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
я предложу автору один универсальный способ создания зигзагов, надеюсь, будет интересно
 

Анализ торговли по HTML-отчетам
Парсим отчет и делаем свои отчеты. Можно с отправкой на сайт.

 

сделал индикатор,  правда который не парсит HTML отчеты а создает свои из аккаунта(анализирует аккаунт и делает свои отчеты). 

можно ли такую статью создать? Индикатор сейчас в маркете, бесплатный. или же при статье надо выкладывать весь код индикатора? (не очень люблю выкладывать свои коды)

конечно отдельные функции можно и расписать в статье. они не новы, обычный расчет по истории сделок (правда мучался с некоторыми вопросами, по типу: расчет просадки при одновременном закрытии сделок в 1 секунду  - в кодебазе есть такие расчеты но они также с глюками, но у меня получилось сделать начальный отчет 100 % идентичным как у Вас в МТ(все получилось, глюки пропали) - а дальше уже пошел его расширять.) 

сейчас работаю над рисованием кривой баланса и просадки на графике - пока не очень красиво получается.  

 
Vladislav Andruschenko:

Анализ торговли по HTML-отчетам
Парсим отчет и делаем свои отчеты. Можно с отправкой на сайт.

 

сделал индикатор,  правда который не парсит HTML отчеты а создает свои из аккаунта(анализирует аккаунт и делает свои отчеты).

Посмотрел ваш продукт, он бесплатный, это хорошо.

Интересен был бы отчет, который дает некоторую оценку торговли. Я посмотрю ваш индикатор в выходные и постараюсь дать ответ насчет статьи.

 
Vladislav Andruschenko:

...

сейчас работаю над рисованием кривой баланса и просадки на графике - пока не очень красиво получается.  

Посмотрите эти индикаторы - 
 
Rashid Umarov:

Интересен был бы отчет, который дает некоторую оценку торговли. Я посмотрю ваш индикатор в выходные и постараюсь дать ответ насчет статьи.

Давно была идея определять тип стратегии по отчету. Т.е. засовываешь отчет из терминала или скачанную историю торговли из сигналов и получаешь серию графиков, с помощью которых легко видно мартины, сеточники, перевертыши и др. типовые наиболее рискованные стратегии. Для этого из отчета сначала надо еще отфильтровать сделки по меджику или комментарию или другому параметру.

Готов взяться если есть интерес. 

 
Andrey Barinov:

Давно была идея определять тип стратегии по отчету. Т.е. засовываешь отчет из терминала или скачанную историю торговли из сигналов и получаешь серию графиков, с помощью которых легко видно мартины, сеточники, перевертыши и др. типовые наиболее рискованные стратегии. Для этого из отчета сначала надо еще отфильтровать сделки по меджику или комментарию или другому параметру.

Готов взяться если есть интерес. 

ДА! именно это! Будет здорово!
1...394041424344454647484950515253...144
Новый комментарий