Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 46
И про объемы статей. Тут как-то высказывалась мысль, что объем должен быть около 10 экранов. Говорю по памяти, вроде так звучало. Но экраны-то у всех разные )) У кого-то нетбук, а у другого монитор 27" 3840x2160.
Все же правильнее ориентироваться на количество знаков без пробелов. Я посмотрел, в среднем у статей с учетом исходников 20000-25000 знаков.
Сервисов для подсчета в интернете много, я этим пользовался http://www.vipkontent.ru/?page_id=450. Наверняка есть и такие, которые работают не через copy-paste, а со ссылками.
Точнее - 10 страниц. Статистику вы можете посмотреть прямо в черновике на соответствующей закладке
Вышла статья LifeHack для трейдера: "Тихая" оптимизация или Строим распределения трейдов, в которой показано что в какие-то часы и дни лучше не торговать или торговать в обратную сторону. Была бы интересна статья, которая показала бы удобный и простой способ разворачивать или пропускать торговые операции в определенные часы/дни.
Это может быть модифицированный класс CTrade либо способ автоматического изменения исходного кода. Речь идет именно о входах в рынок с перевернутыми SL и TP, хотя можно подумать и о перевороте Traling Stop. Как считаете - это будет интересно и возможно написать?
Обновляю таблицу, Dmitry Fedoseev также готов написать статьи
Графический интерфейс для запуска второго терминала . MQL5
Графический интерфейс на MQL5, парсим отчет оптимизации и прогоняем каждый проход отдельно, записываем в базу данных (например, XML-файл). Используем наработки статьи #1
форвардные тесты со смещением 1неделя/1 месяц. Используем наработки статьи #1
обрабатываем лучшие параметры скользящей оптимизации и смотрим как они "плывут". Используем наработки статьи #4
строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону
Собираем все канальные индикаторы и создаем класс для работы с ним. Три буфера:
GUI для выбора типа канала и задания параметров канала в зависимости от типа. Ответы на запросы типа и параметров от советника через невидимый служебный буфер, в котором символы записаны как числовые значения
- верхняя граница
- середина
- нижняя граница
Собираем все трендовые индикаторы, рисуем тренд в отдельном окне цветной полоской. GUI для выбора типа индикатор и задания параметров канала в зависимости от типа.
Автоматическое построение линейных каналов
Использование ALGLIB для выбора символов
Методы DSP
обрабатываем детальные отчеты по статье #2
Последовательность Демарка
Автоматический поиск на графиках (желательно на универсальном зигзаге, эта тема ниже)
Цифровые фильтры по системе Кравчука
поиск на графике и статистика продолжения движения
берем наборы валютных пар EURUSD/EURGBP/EURCHF/EURJPY и смотрим корреляции, например, Спирмена
строим средний график прибыли по времени (старая идея - 11 лет назад)
несколько стратегий управления размером лота , реализация в виде модуля Мастера MQL5
торгуем в рейндже после окончания дневного тренда
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
перебираем результаты из статей №№25 и 26
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
Поиск с помощью функций MQL5 сигналов по заданным критериям
снимаем все метки входа/выхода с графиков визуализации и прогоняем через плеер торговли
Парсим торговый отчет и записываем значения 10-30 индикаторов в момент входа. Строим графики
Индикатор, который записывает значения важных индикаторов во время тестирования. Создаем шаблон тестирования с этим индикатором и шпионим за стратегией входов
Для валютных пар или вообще всего что есть в терминале
Оптимизируем стратегии на разных скользящих средних и сравниваем усредненные графики эквити и баланса. Убеждаемся, что все средние одинаково полезны для торговли
Анализ торговых прогнозов на Forex Magazin в прошлые годы
Парсим страницы TOP-100 сигналов и строим распределение открытых и отложенных ордеров
Смотрим, как отличаются параметры на аптренде/даунтренде/флете
индикатор NRTR + разные индикаторы тренда. Торговый модуль для Мастера MQL5
Пишем класс для 3D визуализации
Раскрашиваем 2D плоскость в RGB (R-прибыль, G - просадка, B - профит фактор)
Используем управляемую оптимизацию, может быть sinput-ы
Считаем статистику тренда и флета. По книгам 30%/70%
Строим GUI для выбора и показа нужного осциллятора (собираем все осцилляторы)
На основе универсального осциллятора
По книге Линды Рашки. Написать и протестировать на несколько символах и длительных сроках
По книге Линды Рашки.
По книге Линды Рашки.
По книге Линды Рашки.
По книге Линды Рашки.
Анализ торговли по HTML-отчетам
сделал индикатор, правда который не парсит HTML отчеты а создает свои из аккаунта(анализирует аккаунт и делает свои отчеты).
можно ли такую статью создать? Индикатор сейчас в маркете, бесплатный. или же при статье надо выкладывать весь код индикатора? (не очень люблю выкладывать свои коды)
конечно отдельные функции можно и расписать в статье. они не новы, обычный расчет по истории сделок (правда мучался с некоторыми вопросами, по типу: расчет просадки при одновременном закрытии сделок в 1 секунду - в кодебазе есть такие расчеты но они также с глюками, но у меня получилось сделать начальный отчет 100 % идентичным как у Вас в МТ(все получилось, глюки пропали) - а дальше уже пошел его расширять.)
сейчас работаю над рисованием кривой баланса и просадки на графике - пока не очень красиво получается.
Анализ торговли по HTML-отчетам
сделал индикатор, правда который не парсит HTML отчеты а создает свои из аккаунта(анализирует аккаунт и делает свои отчеты).
Посмотрел ваш продукт, он бесплатный, это хорошо.
Интересен был бы отчет, который дает некоторую оценку торговли. Я посмотрю ваш индикатор в выходные и постараюсь дать ответ насчет статьи.
сейчас работаю над рисованием кривой баланса и просадки на графике - пока не очень красиво получается.
Интересен был бы отчет, который дает некоторую оценку торговли. Я посмотрю ваш индикатор в выходные и постараюсь дать ответ насчет статьи.
Давно была идея определять тип стратегии по отчету. Т.е. засовываешь отчет из терминала или скачанную историю торговли из сигналов и получаешь серию графиков, с помощью которых легко видно мартины, сеточники, перевертыши и др. типовые наиболее рискованные стратегии. Для этого из отчета сначала надо еще отфильтровать сделки по меджику или комментарию или другому параметру.
Готов взяться если есть интерес.
Давно была идея определять тип стратегии по отчету. Т.е. засовываешь отчет из терминала или скачанную историю торговли из сигналов и получаешь серию графиков, с помощью которых легко видно мартины, сеточники, перевертыши и др. типовые наиболее рискованные стратегии. Для этого из отчета сначала надо еще отфильтровать сделки по меджику или комментарию или другому параметру.
Готов взяться если есть интерес.