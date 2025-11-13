Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 20

При написании статьи в "Плане статьи" очень часто виден такой тег <br />:

  • Введение
  • Принятые условности:
  • <br />
  • Проблема первая: пере

 Как бороться с тегом  <br />? И что значит  <br /> - не хватает закрывающего тега?

Вот код в режиме редактирования "HTML":

<h3>Принятые условности:</h3><p></p><ol><li>Все данные и выкладки, а также рисунки и скриншоты в статье основываются на реальных значениях фьючерса на индекс Украинской биржи.</li><li>Участки кода которые были изменены или добавлены в статье будут <span style="background-color:rgb(216, 232, 194);">выделяться цветом.</span> Например:<br /><pre class="code"><span style="background-color:rgb(216, 232, 194);"><span class="comment">//+------------------------------------------------------------------+</span>
<span class="comment">//|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;                   Это пример |</span>
<span class="comment">//|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;              редактированного кода |</span>
<span class="comment">//+------------------------------------------------------------------+</span></span></pre></li></ol><h3><br /></h3><h3>Проблема первая: перекрытие по датам.</h3>
 
При написании статьи в "Плане статьи" очень часто виден такой тег <br />:

Как бороться с тегом  <br />? И что значит  <br /> - не хватает закрывающего тега?

<br /> - Это переход на другую строку в HTML. Работайте в визуальном режиме, а в коде HTML этот тег вставиться автоматом, где это будет нужно.
 
<br /> - Это переход на другую строку в HTML. Работайте в визуальном режиме, а в коде HTML этот тег вставиться автоматом, где это будет нужно.

Немного отредактировал предыдущее сообщение: ..."вот код в режиме редактирования "HTML":"...

То есть я и работаю в визуальном режиме, но при переходе в "План статьи" вижу, что у меня появились новые заголовки с тегом <br />. Попытки вычистить HTML не дают эффекта. 

 
Немного отредактировал предыдущее сообщение: ..."вот код в режиме редактирования "HTML":"...

То есть я и работаю в визуальном режиме, но при переходе в "План статьи" вижу, что у меня появились новые заголовки с тегом <br />. Попытки вычистить HTML не дают эффекта. 

не боритесь с ветряными мельницами.

последнее слово все равно за автоформатом

 
не боритесь с ветряными мельницами.

последнее слово все равно за автоформатом

Понятно. Спасибо.
 
И все-таки помогла чистка в HTML-режиме. Нашел и убрал задвоение тега  <br />.
 
И все-таки помогла чистка в HTML-режиме. Нашел и убрал задвоение тега  <br />.

Было такое на форуме под FF, вроде. Может, не везде подлатали.

Другим браузером проверьте.
 
Было такое на форуме под FF, вроде. Может, не везде подлатали.

Другим браузером проверьте.

Я пишу в Google Chrome, еще есть Internet Explorer 11 - но в нем нельзя статью отредактировать, так как отсутствуют справа полоски прокрутки:

Прокрутки справа нет 

Поэтому буду продолжать писать в Google Chrom'e. Тем более научился вычищать лишние теги  <br />.

 

Странная стрелка какая-то...

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_arrow

подскажите как присоединить свой счет для того что бы его могли видеть, и присоединяться на МТ5
