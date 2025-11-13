Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 20
При написании статьи в "Плане статьи" очень часто виден такой тег <br />:
Как бороться с тегом <br />? И что значит <br /> - не хватает закрывающего тега?
Вот код в режиме редактирования "HTML":
<br /> - Это переход на другую строку в HTML. Работайте в визуальном режиме, а в коде HTML этот тег вставиться автоматом, где это будет нужно.
Немного отредактировал предыдущее сообщение: ..."вот код в режиме редактирования "HTML":"...
То есть я и работаю в визуальном режиме, но при переходе в "План статьи" вижу, что у меня появились новые заголовки с тегом <br />. Попытки вычистить HTML не дают эффекта.
не боритесь с ветряными мельницами.
последнее слово все равно за автоформатом
И все-таки помогла чистка в HTML-режиме. Нашел и убрал задвоение тега <br />.
Было такое на форуме под FF, вроде. Может, не везде подлатали.Другим браузером проверьте.
Я пишу в Google Chrome, еще есть Internet Explorer 11 - но в нем нельзя статью отредактировать, так как отсутствуют справа полоски прокрутки:
Поэтому буду продолжать писать в Google Chrom'e. Тем более научился вычищать лишние теги <br />.
Странная стрелка какая-то...
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_arrow