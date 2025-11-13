Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 21

sergey237:
подскажите как присоединить свой счет для того что бы его могли видеть, и присоединяться на МТ5
Вот здесь специальная тема:
FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • www.mql5.com
Справка по MetaTrader 5 → Настройки клиентского терминала → Сигналы.
 
Подскажите - нужны ли статьи о торговле валютами, как таковой. Родилась одна мысль, которой хотелось бы поделиться с начинающими, позволяющая взглянуть на процесс торговли под несколько иным к общепринятому углом. Только к MQL она имеет посредственное отношение - это скорее из области психологии торговли. Вполне возможно, что эти принципы уже где-то изложены, но мне не попадались - идея пришла к мне сама, но на первооткрывателя не претендую. Будет ли это напечатано и оплачено (ну, если сочтете стОящей, конечно) или лучше на других ресурсах?
 
Напишите мне в личку , пожалуйста.
 

Вероятно не туда, но саппорта я вообще не нашел и темы подходящей тоже. 

Странная ситуация получается. Я Первый раз пополнил счет аккаунта на 60 кредитов при помощи QIWI. Теперь я подумываю зарегистрироваться как продавец, но вот тут и первые грабли. Выводить средства со счета я могу только тем способом которым пополнял в первый раз (QIWI) которого естественно нет в списке среди доступных выводу ПС. 

Выход  - регистрировать мультиаккаунт на другую почту, делать ввод при помощи доступных к выводу средств, затем на маркете выложить скрипт hello word и продавать его всякий раз за ту сумму, которую требуется вывести с оригинального аккаунта. Идиотский выход, не спорю, но, пожалуй, единственный. 

 
Вы можете регистрироваться как продавец и после подтверждения личности можно будет выводить через другие системы.

Новый аккаунт заводить не надо.

 
И где их взять???



 
Haotarez:

Вероятно не туда, но саппорта я вообще не нашел и темы подходящей тоже.

Вот здесь можете задавать вопросы по платежам - Платежная система MQL5.community
 
Спасибо. Вы помогли.
 
подскажите, когда появится функция на опубликование собственных продуктов? есть только сигналы и все!!!!!!!!!!!!! зарегистрировалась только сутки назад.
 
дак а почему у меня до сих пор нет возможности , нет этой  кнопки для продажи продуктов?
