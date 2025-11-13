Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 21
подскажите как присоединить свой счет для того что бы его могли видеть, и присоединяться на МТ5
Подскажите - нужны ли статьи о торговле валютами, как таковой. Родилась одна мысль, которой хотелось бы поделиться с начинающими, позволяющая взглянуть на процесс торговли под несколько иным к общепринятому углом. Только к MQL она имеет посредственное отношение - это скорее из области психологии торговли. Вполне возможно, что эти принципы уже где-то изложены, но мне не попадались - идея пришла к мне сама, но на первооткрывателя не претендую. Будет ли это напечатано и оплачено (ну, если сочтете стОящей, конечно) или лучше на других ресурсах?
Вероятно не туда, но саппорта я вообще не нашел и темы подходящей тоже.
Странная ситуация получается. Я Первый раз пополнил счет аккаунта на 60 кредитов при помощи QIWI. Теперь я подумываю зарегистрироваться как продавец, но вот тут и первые грабли. Выводить средства со счета я могу только тем способом которым пополнял в первый раз (QIWI) которого естественно нет в списке среди доступных выводу ПС.
Выход - регистрировать мультиаккаунт на другую почту, делать ввод при помощи доступных к выводу средств, затем на маркете выложить скрипт hello word и продавать его всякий раз за ту сумму, которую требуется вывести с оригинального аккаунта. Идиотский выход, не спорю, но, пожалуй, единственный.
Вы можете регистрироваться как продавец и после подтверждения личности можно будет выводить через другие системы.
Новый аккаунт заводить не надо.
И где их взять???
