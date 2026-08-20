Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 95

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Pavel Malyshko #:
теперь вот думаю сколько таких переводов могло затеряться.. были мысли вроде зарабатываю..а почему денег на кошельке больше не становится ))) придётся в сервис деске просить выписки переводов

Ну, Павел, тыщей больше, тыщей меньше... Забей )))

 
Andrey Kaunov #:

Ну, Павел, тыщей больше, тыщей меньше... Забей )))

Андрей поскольку вам не важно ,может переведёте мне тыщу другую?

 
Pavel Malyshko #:

Андрей поскольку вам не важно ,может переведёте мне тыщу другую?

Нет у меня стока. Было бы, не пытался здесь заработать )))

 
касательно вот этого..



сервис деск пишет ограничений нет с их стороны..

поддержка вебмани пишет  тоже самое и просит дать им название ошибки) которое тут сформулировано явно не стандартным образом для вебмани :). (то что на фото)

кто-нибудь выводил сегодня на вебмани после 17 часов по москве?
 
Вчера мне моментально пришло.
 
Renat Akhtyamov #:

хм, темные силы...

они с интересом почитывают эту ветку по ходу

Да нормально всё! Просто какая-то странная серия глюков с терминалом WebMoney, причём за всю историю в первый раз. Разобрался. Всё на месте.

 
Pavel Malyshko #:
зато новая проблема


 
На прошлой неделе было подобное. При этом вывод не прошел, но на сутки ограничение вывода активировалось. Спустя сутки нормально вывел 
 
Всем Здравствуйте!

Кто-нибудь знает можно ли привязать к mql5.com, Казахстанскую карту Каспи Голд и напрямую выводить средства ?
 

По итогу прочтения этой ветки складывается стойкое ощущение, что:

"Надо пробовать все возможные варианты и, вероятно, какие-то иногда будут работать".

 
Ruslan Pishun #:
Всем Здравствуйте!

Кто-нибудь знает можно ли привязать к mql5.com, Казахстанскую карту Каспи Голд и напрямую выводить средства ?

если карта не российская то должно работать. потому что основное ограничение это санкции. Казахстан не находится под ними

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