Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 95
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теперь вот думаю сколько таких переводов могло затеряться.. были мысли вроде зарабатываю..а почему денег на кошельке больше не становится ))) придётся в сервис деске просить выписки переводов
Ну, Павел, тыщей больше, тыщей меньше... Забей )))
Ну, Павел, тыщей больше, тыщей меньше... Забей )))
Андрей поскольку вам не важно ,может переведёте мне тыщу другую?
Андрей поскольку вам не важно ,может переведёте мне тыщу другую?
Нет у меня стока. Было бы, не пытался здесь заработать )))
сервис деск пишет ограничений нет с их стороны..
поддержка вебмани пишет тоже самое и просит дать им название ошибки) которое тут сформулировано явно не стандартным образом для вебмани :). (то что на фото)
кто-нибудь выводил сегодня на вебмани после 17 часов по москве?
хм, темные силы...
они с интересом почитывают эту ветку по ходу
Да нормально всё! Просто какая-то странная серия глюков с терминалом WebMoney, причём за всю историю в первый раз. Разобрался. Всё на месте.
зато новая проблема
Кто-нибудь знает можно ли привязать к mql5.com, Казахстанскую карту Каспи Голд и напрямую выводить средства ?
По итогу прочтения этой ветки складывается стойкое ощущение, что:
"Надо пробовать все возможные варианты и, вероятно, какие-то иногда будут работать".
Всем Здравствуйте!
Кто-нибудь знает можно ли привязать к mql5.com, Казахстанскую карту Каспи Голд и напрямую выводить средства ?
если карта не российская то должно работать. потому что основное ограничение это санкции. Казахстан не находится под ними