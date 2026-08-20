Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 146

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Andrey Kaunov #:

Спасибо, Юрий. Это через C2C, когда заявка выкупается частями?

Да

 
Pavel Malyshko #:
Кто знает с какой буквы начинается WMT кошелек?

потому-что в текущем выводе WMZ начинается с Z и это примечание для вывода.. может оно и не будет актуальным , когда молча добавят WMT )

Они начинаются с буквы T )

 
Yuriy Bykov #:

Кстати, техподдержка WM ответила следующее:

MQL5 теперь предлагает получение выплат на кошелек типа WMT. Вам необходимо связаться с MQL5 и запросить выплату на ваш WMT кошелек. Со стороны системы WebMoney Transfer ограничений по вашему кошельку нет.

Если это так, то понятно, почему Администрация молчит, готовит обновление. С другой стороны вывод на WMZ работает у всех (как я понял), кроме РФ.

 
Yuriy Bykov #:

Да

Вывел через P2P биржу в итоге. Курс, с учётом всех издержек по пути с сайта, вышел 78.25 примерно. Это на 14.34% меньше официального курса.

За то быстро достаточно.

 
Konstantin Katulkin #:
Если при выводе сменить страну с России на Казахстан - работает

+++

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Если это так, то понятно, почему Администрация молчит, готовит обновление. С другой стороны вывод на WMZ работает у всех (как я понял), кроме РФ.

Вот такая же проблема. То же самое в сервисдеск отправил они внятно не могут ничего ответить. 


Бред еще в том что если это так то подождать выгоднее, чем выводить по старинке, как Boris сказал. Что за конспирация ) администраторы выручайте!!
 
Коллеги, кто выводил на кошельки, указывая Казахстан, у вас все нормально прошло? Со стороны WM не было проблем?
 
Советую всем внести в свой график на год поездку в Казахстан и оформление карты, хотя бы в Каспий банке. Также купите сим карту казахскую и сделайте себе вебмани казахский. По крайней мере с казахского на Русский можно будет перекидывать не опасаясь блока. Не похоже что администрация собирается решать проблему и даже как то комментировать. Я пообщался сервисдеском и лучше вам не видеть этот разговор полностью). Просто примите тот факт что проблему скорее всего решать не будут и более того даже желания вникнуть пока не не видел ни у кого. WebMoney тоже лавочку прикрыть может, кошели заблочить как пальцами щелкнуть, так что не ждите и организуйте себе альтернативный канал вывода. Не знаю может администрация увидит через какое-то время, но что-то у меня совсем пропала надежда на то что кто-то займется этой проблемой (может я не прав конечно, но исходя из того что я видел иного вывода не получается сделать) .
 
Если ехать в Казахстан, тогда надо и Пэй Пал сразу открыть. Мой сосед так сделал и все работает. Теперь он в Москве с работающим Пэй Палом.
 
Andrei Novichkov #:
Если ехать в Казахстан, тогда надо и Пэй Пал сразу открыть. Мой сосед так сделал и все работает. Теперь он в Москве с работающим Пэй Палом.

а как с пейпл вы собираетесь выводить деньги в РФ?

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