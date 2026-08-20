Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 146
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Спасибо, Юрий. Это через C2C, когда заявка выкупается частями?
Да
Кто знает с какой буквы начинается WMT кошелек?
потому-что в текущем выводе WMZ начинается с Z и это примечание для вывода.. может оно и не будет актуальным , когда молча добавят WMT )
Они начинаются с буквы T )
Кстати, техподдержка WM ответила следующее:
Если это так, то понятно, почему Администрация молчит, готовит обновление. С другой стороны вывод на WMZ работает у всех (как я понял), кроме РФ.
Да
Вывел через P2P биржу в итоге. Курс, с учётом всех издержек по пути с сайта, вышел 78.25 примерно. Это на 14.34% меньше официального курса.
За то быстро достаточно.
Если при выводе сменить страну с России на Казахстан - работает
+++
Если это так, то понятно, почему Администрация молчит, готовит обновление. С другой стороны вывод на WMZ работает у всех (как я понял), кроме РФ.
Вот такая же проблема. То же самое в сервисдеск отправил они внятно не могут ничего ответить.
Бред еще в том что если это так то подождать выгоднее, чем выводить по старинке, как Boris сказал. Что за конспирация ) администраторы выручайте!!
Если ехать в Казахстан, тогда надо и Пэй Пал сразу открыть. Мой сосед так сделал и все работает. Теперь он в Москве с работающим Пэй Палом.
а как с пейпл вы собираетесь выводить деньги в РФ?