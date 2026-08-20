Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 94

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Pavel Malyshko #:
и вот опять почти сутки прошли с момента вывода а деньги не поступили на вебмани
Nikolay Kositsin #:
Интересно, однако! Отправил деньги с сайта mql5.com на WebMoney шесть дней назад и они там не объявились. Это как по нынешним временам уже нормально или всё-таки что-то уже не так? 

хм, темные силы...

они с интересом почитывают эту ветку по ходу

 
поскольку я делаю много выводов.. то перестал обращать внимание на зачисления.. сейчас зашёл в историю Вебмани и вижу что выводил 25 и 26 ноября с mql5 а деньги не зачислились..  а вывод с 27 ноября зачислен..

вот так тебе.. нужно внимательно смотреть..а то вывел.. не посмотрел приход..отвлёкся и нет 1000 долларов... 
 
теперь вот думаю сколько таких переводов могло затеряться.. были мысли вроде зарабатываю..а почему денег на кошельке больше не становится ))) придётся в сервис деске просить выписки переводов
 
Pavel Malyshko #:
теперь вот думаю сколько таких переводов могло затеряться.. были мысли вроде зарабатываю..а почему денег на кошельке больше не становится ))) придётся в сервис деске просить выписки переводов

Может на чужой кошелек переводите?

 
Evgeniy Zhdan #:

Может на чужой кошелек переводите?

шутите? чужой кошелёк нужно подтверждать .

а свой как вводишь так он по умолчанию и стоит . у меня только один  кошелёк Вебмани привязан мой..
 
с Марта месяца только тна него вывожу)

 
в общем Вебмани предоставили выписку по запросу.. там есть те платежи которые я не увидел в истории  мобильного приложения Вебмани..

вот представьте их там просто нет.. не все приходы зачислений имеются.. так что будьте внимательны с мобильным приложением.

и Вебмани не смутило что в мобильном приложении их нет..сказали посмотрите ещё вот тут и выписку закажите вот тут) .. (а если не будет делайте запрос тому кто переводил средства чтобы дали реквизиты зачислений)

о как история зачислений в мобильном приложении может работать не верно.
 
зато новая проблема


 
 
Pavel Malyshko #:
зато новая проблема

Если хамили поддержке Вебмани, то забанили. Там за одно слово, которое им не понравится, банят.

 
Evgeniy Zhdan #:

Если хамили поддержке Вебмани, то забанили. Там за одно слово, которое им не понравится, банят.

у меня персональный аттестат я не для того его получал чтобы хамить кому-то)

 

там бывали задержки при сильных волнениях цены на обменном рынке

но в выходные работало норм

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