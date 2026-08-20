Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 94
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и вот опять почти сутки прошли с момента вывода а деньги не поступили на вебмани
Интересно, однако! Отправил деньги с сайта mql5.com на WebMoney шесть дней назад и они там не объявились. Это как по нынешним временам уже нормально или всё-таки что-то уже не так?
хм, темные силы...
они с интересом почитывают эту ветку по ходу
вот так тебе.. нужно внимательно смотреть..а то вывел.. не посмотрел приход..отвлёкся и нет 1000 долларов...
теперь вот думаю сколько таких переводов могло затеряться.. были мысли вроде зарабатываю..а почему денег на кошельке больше не становится ))) придётся в сервис деске просить выписки переводов
Может на чужой кошелек переводите?
Может на чужой кошелек переводите?
шутите? чужой кошелёк нужно подтверждать .
а свой как вводишь так он по умолчанию и стоит . у меня только один кошелёк Вебмани привязан мой..
с Марта месяца только тна него вывожу)
вот представьте их там просто нет.. не все приходы зачислений имеются.. так что будьте внимательны с мобильным приложением.
и Вебмани не смутило что в мобильном приложении их нет..сказали посмотрите ещё вот тут и выписку закажите вот тут) .. (а если не будет делайте запрос тому кто переводил средства чтобы дали реквизиты зачислений)
о как история зачислений в мобильном приложении может работать не верно.
зато новая проблема
Если хамили поддержке Вебмани, то забанили. Там за одно слово, которое им не понравится, банят.
Если хамили поддержке Вебмани, то забанили. Там за одно слово, которое им не понравится, банят.
у меня персональный аттестат я не для того его получал чтобы хамить кому-то)
там бывали задержки при сильных волнениях цены на обменном рынке
но в выходные работало норм