Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 161
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Свершилось.
Вывод на MQL5 доступен на WMT.
По региону Россия вывелось!
а где написано, что вывод возможен на WMT?
Свершилось.
Вывод на MQL5 доступен на WMT.
По региону Россия вывелось!
Да ! Я тоже проверил. 5 мин
а где написано, что вывод возможен на WMT?
У меня WMT было. Сейчас нет средств, не могу сделать скрин
а где написано, что вывод возможен на WMT?
У меня в профиле написано (WMZ уже нет в упоминаниях):
-----------------И пополнять тоже WMT (раньше я пополнял с WMZ, а теперь буду с WMT).
У меня WMT было. Сейчас нет средств, не могу сделать скрин
хотя вот
У меня в профиле написано (WMZ уже нет в упоминаниях):
-----------------
у меня всё равно стоит WMZ -- наверное, поменяется на WMT, когда деньги будут для вывода -- сейчас пока пусто
у меня всё равно стоит WMZ -- наверное, поменяется на WMT, когда деньги будут для вывода -- сейчас пока пусто
Может - от региона зависит.
почему должно зависеть от региона?
кстати, на ввод тоже стоит WMZ
У меня в профиле написано (WMZ уже нет в упоминаниях):
-----------------И пополнять тоже WMT (раньше я пополнял с WMZ, а теперь буду с WMT).
Хотел перекинуть свои 3 WMZ на WMT внутри вебмани, и получил, что -
1 WMT = 1.26 WMZ
то есть - мои 3 WMZ будут как 2.39 WMT.
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Если вывод на карту делать внутри системы вебманей как обычно с WMZ, то тут вообще отлично (отсюда выводишь например 3 WMT, и перекидываешь в вебманях на WMZ и получаешь больше чем 3). Но вывод я проверить не могу.
-------------------
Ну а ввод на WMT лучше делать в вебманях без WMZ (с карты внутри вебмани).
Ввод на WMZ с карты (и потом с WMZ сюда на mql5 профиль) - я делал несколько раз. Попробую потом ввод (с карты РФ) внутри вебмани сразу на WMT (и потом сюда на свой mql5 профиль) - проблем не должно быть.
у меня всё равно стоит WMZ -- наверное, поменяется на WMT, когда деньги будут для вывода -- сейчас пока пусто
Нет денег для вывода, но WMT: