Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 161

Новый комментарий
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Свершилось.


Вывод на MQL5 доступен на WMT.


По региону Россия вывелось!

а где написано, что вывод возможен на WMT?

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Свершилось.


Вывод на MQL5 доступен на WMT.


По региону Россия вывелось!

Да ! Я тоже проверил. 5 мин

 
Andrey F. Zelinsky #:

а где написано, что вывод возможен на WMT?

У меня WMT было. Сейчас нет средств, не могу сделать скрин

 
Andrey F. Zelinsky #:

а где написано, что вывод возможен на WMT?

У меня в профиле написано (WMZ уже нет в упоминаниях):


-----------------

И пополнять тоже WMT (раньше я пополнял с WMZ, а теперь буду с WMT).
 
Aleksandr Blinov #:

У меня WMT было. Сейчас нет средств, не могу сделать скрин

хотя вот


 
Sergey Golubev #:

У меня в профиле написано (WMZ уже нет в упоминаниях):


-----------------

у меня всё равно стоит WMZ -- наверное, поменяется на WMT, когда деньги будут для вывода -- сейчас пока пусто

 
Andrey F. Zelinsky #:

у меня всё равно стоит WMZ -- наверное, поменяется на WMT, когда деньги будут для вывода -- сейчас пока пусто

Может - от региона зависит.
 
Sergey Golubev #:
Может - от региона зависит.

почему должно зависеть от региона?

кстати, на ввод тоже стоит WMZ

 
Sergey Golubev #:

У меня в профиле написано (WMZ уже нет в упоминаниях):


-----------------

И пополнять тоже WMT (раньше я пополнял с WMZ, а теперь буду с WMT).

Хотел перекинуть свои 3 WMZ на WMT внутри вебмани, и получил, что -

1 WMT = 1.26 WMZ
то есть - мои 3 WMZ будут как 2.39 WMT.

------------------

Если вывод на карту делать внутри системы вебманей как обычно с WMZ, то тут вообще отлично (отсюда выводишь например 3 WMT, и перекидываешь в вебманях на WMZ и получаешь больше чем 3). Но вывод я проверить не могу.

-------------------

Ну а ввод на WMT лучше делать в вебманях без WMZ (с карты внутри вебмани).
Ввод на WMZ с карты (и потом с WMZ сюда на mql5 профиль) - я делал несколько раз. Попробую потом ввод (с карты РФ) внутри вебмани сразу на WMT (и потом сюда на свой mql5 профиль) - проблем не должно быть.

 
Andrey F. Zelinsky #:

у меня всё равно стоит WMZ -- наверное, поменяется на WMT, когда деньги будут для вывода -- сейчас пока пусто

Нет денег для вывода, но WMT:


1...154155156157158159160161162163164165166167168...196
Новый комментарий