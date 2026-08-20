Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 152
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Вот и я так думаю. Основной доход у них роялти за использование платформы, я так думаю. А этот портал - это экономия на тестерах - и популяризация платформы. Ну, может маркет ещё ощутимый доход приносит... но покупатели там не из РФ (сужу по статистике своих продуктов).
по статистике 10 проданных продуктов?)
по статистике 10 проданных продуктов?)
Рассмешили )
по статистике 10 проданных продуктов?)
Статистика не только по продажам, но и по закачкам, а продано более 10.
Поделитесь своей статистикой, кто покупает у Вас?
Статистика не только по продажам, но и по закачкам, а продано более 10.
Поделитесь своей статистикой, кто покупает у Вас?
Тот человек врядли выложит стату, выкладываю я. Всем добра!
Тот человек врядли выложит стату, выкладываю я. Всем добра!
Спасибо! У меня такая статистика по географии продаж.
Спасибки)
Больше всего напрягает что Администрация молчит, обычно в других проектах пишут : По техническим причинам не возможно.... Мы работаем.... Ориентировочно сервис начнет работать 00.00.0000
Тут тишина....
Больше всего напрягает что Администрация молчит, обычно в других проектах пишут : По техническим причинам не возможно.... Мы работаем.... Ориентировочно сервис начнет работать 00.00.0000
Тут тишина....
Так и есть.
Тот человек врядли выложит стату, выкладываю я. Всем добра!
что значит формулировка тот человек?
что значит формулировка тот человек?
Обращение было к другому человеку по вопросу. Но на тот вопрос ответил я.