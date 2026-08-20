Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 152

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Aleksey Vyazmikin #:

Вот и я так думаю. Основной доход у них роялти за использование платформы, я так думаю. А этот портал - это экономия на тестерах - и популяризация платформы. Ну, может маркет ещё ощутимый доход приносит... но покупатели там не из РФ (сужу по статистике своих продуктов).

по статистике 10 проданных продуктов?)

 
Pavel Malyshko #:

по статистике 10 проданных продуктов?)

Рассмешили )

 
Pavel Malyshko #:

по статистике 10 проданных продуктов?)

Статистика не только по продажам, но и по закачкам, а продано более 10.

Поделитесь своей статистикой, кто покупает у Вас?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Статистика не только по продажам, но и по закачкам, а продано более 10.

Поделитесь своей статистикой, кто покупает у Вас?

Тот человек врядли выложит стату, выкладываю я. Всем добра!


 
Volodymyr Zubov #:

Тот человек врядли выложит стату, выкладываю я. Всем добра!


Спасибо! У меня такая статистика по географии продаж.


 

Спасибки)

 

Больше всего напрягает что Администрация молчит, обычно в других проектах пишут : По техническим причинам не возможно.... Мы работаем.... Ориентировочно сервис начнет работать 00.00.0000

Тут тишина....

 
Vladimir Pastushak #:

Больше всего напрягает что Администрация молчит, обычно в других проектах пишут : По техническим причинам не возможно.... Мы работаем.... Ориентировочно сервис начнет работать 00.00.0000

Тут тишина....

Так и есть.

 
Volodymyr Zubov #:

Тот человек врядли выложит стату, выкладываю я. Всем добра!


что значит формулировка тот человек?

 
Pavel Malyshko #:

что значит формулировка тот человек?

Обращение было к другому человеку по вопросу. Но на тот вопрос ответил я.

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