Все самое интересное, удивительное и необычное! (Благотворительный фонд)
Ну что ж... задумка благородная. А что выйдет - бум поглядеть ;)
Замечательная инициатива, полностью поддерживаю и делаю репост. И в тему предлагаю обсудить возможность сделать в платежах пунктик благотворительность, ставить галочку и указывать какой процент от платежей переводить на благотворительность.
Тогда придётся организовывать статистику "благих творений". А то ж как мне узнать куда мои средства были направлены? Вот я мож хочу детишкам отправлять в фонд помощи больным детям, а отправят куда-нибудь в фонд имени Остапа Ибрагимовича. А ведь у каждого свои причуды.
он же написал
все накопленные бонусы "выплаты" за посты, будут переводится в разные благотворительные организации, все вместе будем решать куда, главное копить, тут чуть и там чуть чуть.
какие "больные дети" -- собаками Зелёный занимается -- читай в его профиле: "Помогаю частному приюту бездомных собак в городе Ульяновск" -- и фото собаки с бомжом он выше привёл.
И Вы читайте что писал выше, а по поводу собак, все это не обязательно что перевожу деньги, я езжу на питомник убраться, накормит, выгуливать, вычистить вальер и т.д. И просто мне нравится быть с животными, не значит если помощь то сразу деньгами!! бред.
Это подобие ветки "Интересное и Юмор"
все накопленные бонусы "выплаты" за посты, будут переводится в разные благотворительные организации, все вместе будем решать куда, главное копить, тут чуть и там чуть чуть.
Эта самая популярная ветка была "Интересное и Юмор", а какую пользу она приносила по мима её создателю.. Не в формат ресурсу.
Давайте сделаем её благотворительной и все средства от дохода будем отправлять.
Повторюсь, решать будем все, а высчитать сколько поступило ко мне средств с ветки, может каждый (посты умножаем на выплаты)
Думаю это будет лучше, чем просто ветка "Интересное и Юмор"