Все самое интересное, удивительное и необычное! (Благотворительный фонд)

Новый комментарий
 

Это подобие ветки "Интересное и Юмор"

все накопленные бонусы "выплаты" за посты, будут переводится в разные благотворительные организации, все вместе будем решать куда, главное копить, тут чуть и там чуть чуть.

Эта самая популярная ветка была "Интересное и Юмор", а какую пользу она приносила по мима её создателю.. Не в формат ресурсу.

Давайте сделаем её благотворительной и все средства от дохода будем отправлять.

Повторюсь, решать будем все, а высчитать сколько поступило ко мне средств с ветки, может каждый (посты умножаем на выплаты)

Думаю это будет лучше, чем просто ветка "Интересное и Юмор"

 
 
Zeleniy:
Ну что ж... задумка благородная. А что выйдет - бум поглядеть ;)
 
artmedia70:
Ну что ж... задумка благородная. А что выйдет - бум поглядеть ;)
Спасибо что поддержали. Я бы с удовольствием хотел бы, что бы этим занималась непосредственно сама компания, чуть проявила инициативу, но у них и своих дел полно, надо брать в свои руки, как говорят: Кто еще если не Мы !=)
 
Замечательная инициатива, полностью поддерживаю и делаю репост. И в тему предлагаю обсудить возможность сделать в платежах пунктик благотворительность,  ставить галочку и указывать какой процент от платежей переводить на благотворительность.
 
deskipper:
Замечательная инициатива, полностью поддерживаю и делаю репост. И в тему предлагаю обсудить возможность сделать в платежах пунктик благотворительность,  ставить галочку и указывать какой процент от платежей переводить на благотворительность.

Тогда придётся организовывать статистику "благих творений". А то ж как мне узнать куда мои средства были направлены? Вот я мож хочу детишкам отправлять в фонд помощи больным детям, а отправят куда-нибудь в фонд имени Остапа Ибрагимовича. А ведь у каждого свои причуды.

Why?

 
artmedia70:

Тогда придётся организовывать статистику "благих творений". А то ж как мне узнать куда мои средства были направлены? Вот я мож хочу детишкам отправлять в фонд помощи больным детям, а отправят куда-нибудь в фонд имени Остапа Ибрагимовича. А ведь у каждого свои причуды.

Why?

какие "больные дети" -- собаками Зелёный занимается -- читай в его профиле: "Помогаю частному приюту бездомных собак в городе Ульяновск" -- и фото собаки с бомжом он выше привёл.
 
artmedia70:

Тогда придётся организовывать статистику "благих творений". А то ж как мне узнать куда мои средства были направлены? Вот я мож хочу детишкам отправлять в фонд помощи больным детям, а отправят куда-нибудь в фонд имени Остапа Ибрагимовича. А ведь у каждого свои причуды.

Why?

он же написал

Zeleniy:


все накопленные бонусы "выплаты" за посты, будут переводится в разные благотворительные организации, все вместе будем решать куда, главное копить, тут чуть и там чуть чуть.



 
Интересно, интересно тут столько можно напихать что и всех терабайтов этиих не хватит... Согласен отдавать все и всем собакам и кошечкам и на все благородные дела тем более такую мелочь...Вижу что-то прибавляется, но что по чем не нашел - где это висит находится, что-то это где-то прикопано, а должно быть на первом месте - выходит за идею темы  тоже  платят за каждый пост тоже - я то думал как эквивалент рейтинга для внутреннего пользования...
 
abolk:
какие "больные дети" -- собаками Зелёный занимается -- читай в его профиле: "Помогаю частному приюту бездомных собак в городе Ульяновск" -- и фото собаки с бомжом он выше привёл.

И Вы читайте что писал выше,  а по поводу собак, все это не обязательно что перевожу деньги, я езжу на питомник убраться, накормит, выгуливать, вычистить вальер и т.д.  И просто мне нравится быть с животными, не значит если помощь то сразу деньгами!! бред.


 

Жить долго - не фокус, жить интересно - вот это задача.



12
Новый комментарий