Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 104

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[Удален]  
Николай,  понял, спасибо!
Как хорошо, что я сюда зашел
 

Ответ от сервис дек:


 
Marat Baiburin #:

Ответ от сервис дек:


А на русском?
 
Artyom Trishkin #:
А на русском?

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

На сайте ведутся технические работы, в ближайшие дни снова будет доступен вывод на вебмани.

Пожалуйста, проверяйте время от времени

 
Artyom Trishkin #:
А на русском?

а про/на forex английский общепринят (на 1/6 по крайней мере на чтение) ;-) 

 
Marat Baiburin #:

Ответ от сервис дек:


как я и говорил :)


терпение дорогие друзья , у нас других вариантов особо нет просто

 

Ожидаемый ответ.

Только почему такими способами нужно это узнавать, вот что возмущает. Любой уважающий себя ресурс делает рассылку, если какие то Тех. работы в Личном кабинете. Или другие форс мажорные обстоятельства, препятствующие выводу денег или торговле.

Я уж молчу про рассылку здесь. Но хотя бы написать объявление на странице вывода средств, или хоть на форуме не составило бы большого труда! 


P.S. Павел, только не нужно никого оправдывать и выгораживать пожалуйста. Известить сообщество можно и нужно! Ситуация отнюдь не рядовая. Хотя, уже в такую превращается потихоньку.

 
Andrey Kaunov #:

Ожидаемый ответ.

Только почему такими способами нужно это узнавать, вот что возмущает. Любой уважающий себя ресурс делает рассылку, если какие то Тех. работы в Личном кабинете. Или другие форс мажорные обстоятельства, препятствующие выводу денег или торговле.

Я уж молчу про рассылку здесь. Но хотя бы написать объявление на странице вывода средств, или хоть на форуме не составило бы большого труда! 


P.S. Павел, только не нужно никого оправдывать и выгораживать пожалуйста. Известить сообщество можно и нужно! Ситуация отнюдь не рядовая. Хотя, уже в такую превращается потихоньку.

я согласен с тем что учитывая число пользователей которые не могут вывести средства и не знают что как и почему..
было бы не так сложно сделать оповещение чтобы не создавать лишней суеты

 
а что, на карту Мир или российскую Visa облом вывести?
 
a007 #:
а что, на карту Мир или российскую Visa облом вывести?

просто мы любим сложности поэтому не хотим не миром ни визой

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