Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 104
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Ответ от сервис дек:
Ответ от сервис дек:
А на русском?
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
На сайте ведутся технические работы, в ближайшие дни снова будет доступен вывод на вебмани.
Пожалуйста, проверяйте время от времени
А на русском?
а про/на forex английский общепринят (на 1/6 по крайней мере на чтение) ;-)
Ответ от сервис дек:
как я и говорил :)
терпение дорогие друзья , у нас других вариантов особо нет просто
Ожидаемый ответ.
Только почему такими способами нужно это узнавать, вот что возмущает. Любой уважающий себя ресурс делает рассылку, если какие то Тех. работы в Личном кабинете. Или другие форс мажорные обстоятельства, препятствующие выводу денег или торговле.
Я уж молчу про рассылку здесь. Но хотя бы написать объявление на странице вывода средств, или хоть на форуме не составило бы большого труда!
P.S. Павел, только не нужно никого оправдывать и выгораживать пожалуйста. Известить сообщество можно и нужно! Ситуация отнюдь не рядовая. Хотя, уже в такую превращается потихоньку.
Ожидаемый ответ.
Только почему такими способами нужно это узнавать, вот что возмущает. Любой уважающий себя ресурс делает рассылку, если какие то Тех. работы в Личном кабинете. Или другие форс мажорные обстоятельства, препятствующие выводу денег или торговле.
Я уж молчу про рассылку здесь. Но хотя бы написать объявление на странице вывода средств, или хоть на форуме не составило бы большого труда!
P.S. Павел, только не нужно никого оправдывать и выгораживать пожалуйста. Известить сообщество можно и нужно! Ситуация отнюдь не рядовая. Хотя, уже в такую превращается потихоньку.
я согласен с тем что учитывая число пользователей которые не могут вывести средства и не знают что как и почему..
было бы не так сложно сделать оповещение чтобы не создавать лишней суеты
а что, на карту Мир или российскую Visa облом вывести?
просто мы любим сложности поэтому не хотим не миром ни визой