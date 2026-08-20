Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 100
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Администрация это не люди с улицы и они знают про крипту и другие способы.
Я тоже предлагал разные варианты,но от них отказались поэтому призывы к администрации мало что поменяют в этом плане..
почему?
Потому-что есть Вебмани и он отлично работает и администрация не хочет заморачиваться чтобы добавлять новые способы потому-что видимо им и без тгоо хватает забот а дополнить вывод это не раз два, а гораздо дольше.
Вебмани скорей всего появится и вопрос с вашими предложениями будет закрыт.
С моей стороны это не критика кого либо, а лишь акцент на том, что было куча предложений добавить дополнительные способы вывода и каждый только за это будет (сложно представить что кому-то не нравится альтернатива когда что-то может не работать)
Вы Андрей, как создатель этой ветки должны помнить на счёт просьб добавить дополнительные способы вывода в этой ветке
Павел, вам ли в свою очередь не знать, сколько раз и не в одной ветке приходится просить администрацию не то чтобы ввести какие то новшества, а хотя бы вернуть старое. То что хорошо себя зарекомендовало. Вспомните хотя бы историю про подсветку открывающей и закрывающей скобки в Мета Эдиторе 5. Сколько просили всем сообществом, порядка 2-х лет?
И понятно, что человек ленив по своей природе. И понятно что что то менять никто не хочет, раз и так со скрипом, но работает. Я только не пойму, к чему ваш пост? Акцентировать на очевидном, что и так все понимают?
Я только не пойму, к чему ваш пост? Акцентировать на очевидном, что и так все понимают?
Странно читать это от вас учитывая то, что и так всем понятно, что администрация знает про другие способы вывода и если не добавляет их, то нет ни малейшего смысла акцентировать на этом , как будто администрация это люди с улицы , которые ничего не понимают и ответят вам : отличная идея, спасибо за предложение, как мы не додумались ранее!
ваше предложение не из раздела о боже какая крутая идея ,мы её даже не рассматривали.. ваше предложение имело множественный характер повторений и даже без повторений про способы вывода администрация сама всё знает..
так есть ли смысл акцентировать на этом? по моему если брать логику то тут вы нелогичны.. просите меня не писать чего-то, а сами пишите куда более очевидные вещи которые нет смысла предлагать из-за их очевидности..
получается одни хотят высказаться вы просите их это не делать , а сами пишите то ,что вам хочется в чём нет смысла по описанным выше причинам.
если хотите получить ответ пишите напрямую в сервисдеск или админам... c вопросом изменит ли что-то общественное мнение , где моё предложение поддержало 15 пользователей (к примеру) как по мне сколько не поддерживай очевидное , если администрация не хочет этого не будет...
а так вы тут возмущаетесь , а ответов практически никогда нет, в сервисдеске всегда отвечают на любые вопросы это 100% ))
я могу сказать лишь спасибо за возможность этого ресурса и уверен даже если текущий способ вывода не будет доступен для нас добавят новый.
поэтому всем терпения :) предлагайте то что не кажется очевидным
Уже кажется писал. Правильной подход - найти агента в РФ, который будет принимать и выплачивать средства. Могу стать таким агентом.
Абсолютно согласен! Нужно системное решение для разработчиков из РФ. У WebMoney например совсем невыгодный курс при продаже валюты...
Павел, хоть бы один конструктивный пост от вас за историю этой ветки.
Павел, хоть бы один конструктивный пост от вас за историю этой ветки.
А что толку жевать сопли на сто страниц как Вы с одним и тем же глупым предложением про крипту?
Вам уже несколько раз ответили по существу - MQL является европейской компанией и она не может просто так начать операции с криптовалютой. ЕС систематически ограничивает все транзакции с монетами, тем более определенным юрисдикциям
А что толку жевать сопли на сто страниц как Вы с одним и тем же глупым предложением про крипту?
Вам уже несколько раз ответили по существу - MQL является европейской компанией и она не может просто так начать операции с криптовалютой. ЕС систематически ограничивает все транзакции с монетами, тем более определенным юрисдикциям
спасибо что сделали тоже акцент на этом, что сколько можно одно и тоже писать тут)
Павел, хоть бы один конструктивный пост от вас за историю этой ветки.
по существу я написал пишите напрямую администрации.. а не тут высказывать своё негодование в надежде, что официальные лица прочитают ваше сообщение учитывая что на форуме миллион веток .. очень сомнительный шанс..
вы как человек работающий с математическими расчётами должны понимать, что такое теория вероятности и что тут она явно не в вашу пользу..
я например предлагал вывод через ВК он международный там можно отправлять деньги..следовательно ограничений не должно быть от страны в страну ведь он Российский.. а как на деле не знаю..
Ищите надежных друзей, кто живет за бугром и у которых есть потребность вывести свои средства из России.
Ибо желающих вывести деньги из России намного больше, чем отправить в неё в данный момент времени. Так что можно выводить из MQ даже с более выгодным курсом, чем официальный.
А что же вы читаете эту ветку вообще, если вас всё устраивает? У вас есть другие предложения, так напишите. Меня вот Вебмани мягко говоря не очень устраивают из-за грабительского курса. Но выбора нет, так и то регулярно пропадает.
Сопли развезли вы на две страницы как минимум, критикуя мой пост. А по существу предложить нечего, я так понимаю.