Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 97

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Sergey Mylnikov #:

 с Вебмани выводил на МИР Тинька без проблем... А в этом месяце бац и облом...)) Но теперь всё норм.

а чего сделал?

 
Sergey Pavlov #:

а чего сделал?

он выше написал) будьте последовательны в прочитывании и не упустите цепочку)

 

почем выходит 1 доллар на российской карте если выводить через вебмани? 

сколько процентов от гугл курса

 
Pavel Kolchin #:

почем выходит 1 доллар на российской карте если выводить через вебмани? 

сколько процентов от гугл курса

у вас есть вебмани. посчитайте там написан курс перед тем как подтверждать вывод

 
Pavel Kolchin #:

почем выходит 1 доллар на российской карте если выводить через вебмани? 

сколько процентов от гугл курса

курс смехотворный, в районе 57 руб

 

При выводе есть такая надпись

А как подключить телеграмм не вижу. Прошу помощи…

Проблема в том, что смс на телефон приходит сразу после прекращения сеанса попытки вывода. Но ведь уже поздно…

Если нажать отправить повторно, то приходят сразу 2 смс, та которой не дождался и повторная. А код из какой смс надо вводить не угадаешь… Вот и получается, что потрачено 2 из 3х попыток одним махом… Может на телеграмм будет нормально отправлять код?

И ещё вопрос: Кто выводил на карту в Турции? Как определить можно на неё переводить или нет? Выгодный-ли курс?

 
Alexey Viktorov #:

При выводе есть такая надпись

А как подключить телеграмм не вижу. Прошу помощи…

Проблема в том, что смс на телефон приходит сразу после прекращения сеанса попытки вывода. Но ведь уже поздно…

Если нажать отправить повторно, то приходят сразу 2 смс, та которой не дождался и повторная. А код из какой смс надо вводить не угадаешь… Вот и получается, что потрачено 2 из 3х попыток одним махом… Может на телеграмм будет нормально отправлять код?

И ещё вопрос: Кто выводил на карту в Турции? Как определить можно на неё переводить или нет? Выгодный-ли курс?

Телеграм уже не работает на смс (где-то месяц назад спрашивали, и админы ответили).
 
Sergey Golubev #:
Телеграм уже не работает на смс (где-то месяц назад спрашивали, и админы ответили).

Спасибо.

 
Подскажите, вывод на банковскую карту другого человека работает? И вообще это разрешено правилами сервиса?
 
Stanislau Stakhiyevich #:
Подскажите, вывод на банковскую карту другого человека работает? И вообще это разрешено правилами сервиса?

Работает. На сколько я знаю, не запрещено.

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