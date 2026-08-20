Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 97
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с Вебмани выводил на МИР Тинька без проблем... А в этом месяце бац и облом...)) Но теперь всё норм.
а чего сделал?
а чего сделал?
он выше написал) будьте последовательны в прочитывании и не упустите цепочку)
почем выходит 1 доллар на российской карте если выводить через вебмани?
сколько процентов от гугл курса
почем выходит 1 доллар на российской карте если выводить через вебмани?
сколько процентов от гугл курса
у вас есть вебмани. посчитайте там написан курс перед тем как подтверждать вывод
почем выходит 1 доллар на российской карте если выводить через вебмани?
сколько процентов от гугл курса
курс смехотворный, в районе 57 руб
При выводе есть такая надпись
А как подключить телеграмм не вижу. Прошу помощи…
Проблема в том, что смс на телефон приходит сразу после прекращения сеанса попытки вывода. Но ведь уже поздно…
Если нажать отправить повторно, то приходят сразу 2 смс, та которой не дождался и повторная. А код из какой смс надо вводить не угадаешь… Вот и получается, что потрачено 2 из 3х попыток одним махом… Может на телеграмм будет нормально отправлять код?
И ещё вопрос: Кто выводил на карту в Турции? Как определить можно на неё переводить или нет? Выгодный-ли курс?
При выводе есть такая надпись
А как подключить телеграмм не вижу. Прошу помощи…
Проблема в том, что смс на телефон приходит сразу после прекращения сеанса попытки вывода. Но ведь уже поздно…
Если нажать отправить повторно, то приходят сразу 2 смс, та которой не дождался и повторная. А код из какой смс надо вводить не угадаешь… Вот и получается, что потрачено 2 из 3х попыток одним махом… Может на телеграмм будет нормально отправлять код?
И ещё вопрос: Кто выводил на карту в Турции? Как определить можно на неё переводить или нет? Выгодный-ли курс?
Телеграм уже не работает на смс (где-то месяц назад спрашивали, и админы ответили).
Спасибо.
Подскажите, вывод на банковскую карту другого человека работает? И вообще это разрешено правилами сервиса?
Работает. На сколько я знаю, не запрещено.