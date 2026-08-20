Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 96

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сейчас удалось вывести деньги с Вебмани

с таким сообщением



деньги тут же зачислились. делюсь с теми кому интересно , что всё нормально
 
Denis Nikolaev #:

вывод не работает


такая же фигня...((

 
подождите пару суток и проблема решится сама собой.

я и другие уже через это прошли.

можете никуда не писать это не ускорит решение вопроса
 
только что проверил вывод на вебмани... за 1 секунду вывелось без проблем. даже быстрее чем в прошлый раз(5-6 часов)..
 
Ruslan Pishun #:
Всем Здравствуйте!

Кто-нибудь знает можно ли привязать к mql5.com, Казахстанскую карту Каспи Голд и напрямую выводить средства ?

Да, я выводил без проблем. Только куда их потом девать с каспи? Переводы из Казахстана в РФ не работают.

 
Denis Nikolaev #:

Вот что ответили в Webmoney

Мне это помогло

вы раньше не выводили на вебмани? откуда взялся запрет?

 
Denis Nikolaev #:

выводил, запрет появился в декабре

запрет от вас лично или от вебмани? если от вебмани то спросите у них почему так произошло.. интересно

 

Проблема вывода на Вебмани решилась с помощью их тех.поддержки. Возможно кому то тоже поможет... Проверьте у себя в кошельке следующий пункт чтоб был включён... (см.скрин) После этого деньги вывелись моментально.

скрин

 
Sergey Mylnikov #:

Проблема вывода на Вебмани решилась с помощью их тех.поддержки. Возможно кому то тоже поможет... Проверьте у себя в кошельке следующий пункт чтоб был включён... (см.скрин) После этого деньги вывелись моментально.


а до этого вы выводили с вебмани? просто если выводили откуда у вас что-то в настройке не так? 

 
Pavel Malyshko #:

а до этого вы выводили с вебмани? просто если выводили откуда у вас что-то в настройке не так? 

 с Вебмани выводил на МИР Тинька без проблем... А в этом месяце бац и облом...)) Но теперь всё норм.

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