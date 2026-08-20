Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 96
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с таким сообщением
деньги тут же зачислились. делюсь с теми кому интересно , что всё нормально
вывод не работает
такая же фигня...((
я и другие уже через это прошли.
можете никуда не писать это не ускорит решение вопроса
Всем Здравствуйте!
Кто-нибудь знает можно ли привязать к mql5.com, Казахстанскую карту Каспи Голд и напрямую выводить средства ?
Да, я выводил без проблем. Только куда их потом девать с каспи? Переводы из Казахстана в РФ не работают.
Вот что ответили в Webmoney
Мне это помогло
вы раньше не выводили на вебмани? откуда взялся запрет?
выводил, запрет появился в декабре
запрет от вас лично или от вебмани? если от вебмани то спросите у них почему так произошло.. интересно
Проблема вывода на Вебмани решилась с помощью их тех.поддержки. Возможно кому то тоже поможет... Проверьте у себя в кошельке следующий пункт чтоб был включён... (см.скрин) После этого деньги вывелись моментально.
Проблема вывода на Вебмани решилась с помощью их тех.поддержки. Возможно кому то тоже поможет... Проверьте у себя в кошельке следующий пункт чтоб был включён... (см.скрин) После этого деньги вывелись моментально.
а до этого вы выводили с вебмани? просто если выводили откуда у вас что-то в настройке не так?
а до этого вы выводили с вебмани? просто если выводили откуда у вас что-то в настройке не так?
с Вебмани выводил на МИР Тинька без проблем... А в этом месяце бац и облом...)) Но теперь всё норм.