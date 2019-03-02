FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 884
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы заранее настроены на троллинг - я вам давно уже ничо не пишу. (вообще не знаю выздоровеет пациент или нет)
Так напиши мне, я же тоже хочу капельку Вашей Мудрости, о Учитель)))
Только желаиельно, чтобы написанное имело смысл)))
Ничего ты пока не понял. ))
Так у нас здесь потроллить Учителя любимый вид спорта))))
Заинтириговал своей профурсеткой....Пришлось в альпах это.....сделать )
спасибо !
Заинтириговал своей профурсеткой....Пришлось в альпах это.....сделать )
спасибо !
пиши, пиши пока что. у меня уже готово. потом и поймешь, что прогноз даже на день вперед не возможен по сути.
я как то к этому спокойно отношусь, зашол - ушол