Ishim:
вы заранее настроены на троллинг - я вам давно уже ничо не пишу. (вообще не знаю выздоровеет пациент или нет)
Так у нас здесь потроллить Учителя любимый вид спорта))))
 
stranger:

Так напиши мне, я же тоже хочу капельку Вашей Мудрости, о Учитель)))

Только желаиельно, чтобы написанное имело смысл))) 

если в написанном нет объёмов это не воспринимается вами всерьёз - так давайте веселиться!
tol64:
Ничего ты пока не понял. ))
пиши, пиши пока что. у меня уже готово. потом и поймешь, что прогноз даже на день вперед не возможен по сути. цена не будет ходить туда, куда ты захочешь. поймешь также отчего и куда она идёт. текущее значение цены есть и на этом баланс окончен. далее новый баланс.
 
stranger:
я как то к этому спокойно отношусь, зашол - ушол 
 
Ishim:

Заинтириговал  своей профурсеткой....Пришлось  в  альпах  это.....сделать )





спасибо !
 
Но Вы и болтать как бабки на базаре.
tuma88:

дык на 4ке выложил )))))), точка прошлая не при чом - прогнозы делаются в выходные.
 
_new-rena:
пиши, пиши пока что. у меня уже готово. потом и поймешь, что прогноз даже на день вперед не возможен по сути.
Я ничего не озвучивал о том, чем я сейчас занимаюсь и что я сейчас пишу, так что твоя мысль лишена смысла. )))
 
Ishim:
я как то к этому спокойно отношусь, зашол - ушол 
А про Китай чего убрал?)) не скромничайте, Сенсей))))
