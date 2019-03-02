FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 885

tol64:
Я ничего не озвучивал о том, чем я сейчас занимаюсь и что я сейчас пишу, так что твоя мысль лишена смысла. )))
да чем бы не только ты не занимался, прогноз невозможен. цена реагирует почти что моментально.
 
stranger:
А про Китай чего убрал?)) не скромничайте, Сенсей))))
а вдруг ты китаец ))
 
_new-rena:
Невозможен так невозможен. Мне то что до этого? )))

Ты имеешь право считать, как угодно. Также как и я имею право никого ни в чём не переубеждать. ;) 

 
_new-rena:
дык вы не читали мою теорию? (цена обыгрывает и среднесрочников Н1 Н4 - так что вполне возможен прогноз 100-300 пип)
tol64:
потому и понимаю, что не доделано у тебя и вижу на какой у тебя стадии, т.к. мною уже это всё пройдено. но на MQL - не получится, т.к. нужны следующие изменяющиеся параметры: цена - от и до, timestamp, анализ фьючей, перед тем как их разбить на опционы, статус опциона и фьючерса (хватит для начала). чтобы сделать анализ, нужно хотя бы посмотреть - как это всё меняется во времени и прочее и прочее.
 
Ishim:
дык вы не читали мою теорию? (цена обыгрывает и среднесрочников Н1 Н4 - так что вполне возможен прогноз 100-300 пип)
Цена обыгрывает тф, перл, надо записать ... 
 
stranger:
Вот скрин за 28-е января, прекрасно видно, что ниже 49 нет никого:

взять временной промежуток поболя и может оказаться (не проверял) что есть, вопрос какой промежуток актуален сейчас и дл каких целей на определённом куске времени в будущем, ты ведь не только месячные наверное смотришь и внутри этого месяца динамку объёмов анализируешь.

Может оказаться что уровень дисбаланса один , на коротком промежутке, и другим на большем, какой приоритетнее знать не дано. Есть конечно и опционные моменты когда время заканчивается его, или когда по фьючерсным месячным контрактам баланс сводят, тут другое

 
_new-rena:
потому и понимаю, что не доделано у тебя и вижу на какой у тебя стадии, т.к. мною уже это всё пройдено. но на MQL - не получится, т.к. нужны следующие изменяющиеся параметры: цена - от и до, timestamp, анализ фьючей, перед тем как их рабить на опционы, статус опциона и фьючерса (хватит для начала)

Ничего ты не понимаешь и видеть ничего не можешь. Как ты вообще можешь делать выводы из ничего? Так нельзя жить. Это же равносильно тому, что пребывать в вечном заблуждении по всем фронтам. ))))

Если же ты пытаешься применить психологический приём, так я этого не исключал изначально и заранее это учёл. ;))

tol64:

как угодно. заранее надо учесть то, что мои слова доходят до места-назначения на 7-ом километре.
Ishim:
дык вы не читали мою теорию? (цена обыгрывает и среднесрочников Н1 Н4 - так что вполне возможен прогноз 100-300 пип)
цена обыгрывает продавцов и покупателей так, как ей выгодно вообще то. а колбасит игроков - мама не горюй, кто ведь как думает. и что биржа должна идти к чьей то цели? если б только объемы стояли на месте....
