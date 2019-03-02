FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 885
Я ничего не озвучивал о том, чем я сейчас занимаюсь и что я сейчас пишу, так что твоя мысль лишена смысла. )))
А про Китай чего убрал?)) не скромничайте, Сенсей))))
да чем бы не только ты не занимался, прогноз невозможен. цена реагирует почти что моментально.
Невозможен так невозможен. Мне то что до этого? )))
Ты имеешь право считать, как угодно. Также как и я имею право никого ни в чём не переубеждать. ;)
дык вы не читали мою теорию? (цена обыгрывает и среднесрочников Н1 Н4 - так что вполне возможен прогноз 100-300 пип)
Вот скрин за 28-е января, прекрасно видно, что ниже 49 нет никого:
взять временной промежуток поболя и может оказаться (не проверял) что есть, вопрос какой промежуток актуален сейчас и дл каких целей на определённом куске времени в будущем, ты ведь не только месячные наверное смотришь и внутри этого месяца динамку объёмов анализируешь.
Может оказаться что уровень дисбаланса один , на коротком промежутке, и другим на большем, какой приоритетнее знать не дано. Есть конечно и опционные моменты когда время заканчивается его, или когда по фьючерсным месячным контрактам баланс сводят, тут другое
потому и понимаю, что не доделано у тебя и вижу на какой у тебя стадии, т.к. мною уже это всё пройдено. но на MQL - не получится, т.к. нужны следующие изменяющиеся параметры: цена - от и до, timestamp, анализ фьючей, перед тем как их рабить на опционы, статус опциона и фьючерса (хватит для начала)
Ничего ты не понимаешь и видеть ничего не можешь. Как ты вообще можешь делать выводы из ничего? Так нельзя жить. Это же равносильно тому, что пребывать в вечном заблуждении по всем фронтам. ))))
Если же ты пытаешься применить психологический приём, так я этого не исключал изначально и заранее это учёл. ;))
дык вы не читали мою теорию? (цена обыгрывает и среднесрочников Н1 Н4 - так что вполне возможен прогноз 100-300 пип)