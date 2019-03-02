FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1103
Никто никого ни в чем не убеждает, если не важно, что продавали вчера, позавчера, на прошлой неделе, важно что сегодня делают, то вперед - блох ловить)
Вася, я то диапазон вижу на сегодня, а ты только на мт5 сгонять можешь, да поанализировать сходить))))
меня только реалтайм волнует - картинка на текущий момент
Цену можно изучать только за какой то период, тупо глядя на график в МТ ничего не изучишь, вот про цену фунта я сказал - сегодня меня устроила бы цена 1.46-4610 для покупки, не будет ее значит и покупать не буду, а завтра 1.46 может для меня быть уже дорого, я соглашусь купить только за 4550 или за 1.45.
берем историю (отчет СМЕ), тем более что нам крупно повезло, т.к. вот загадка природы, которая не давала мне покоя:
и ищем ответ
Авдей! надо смотреть контекст про м5 это была шутка и не тебе, твои 500+ (1000+) постфактум мне неинтересны, кому они интересны? - какая польза с них ?
А какая мне польза с ваших входов риэлтайм? Дошло, Вася?))) Иди апельсины перебирай, а то Ахмет увидит и ана-на))))
Очень приятно познакомиться
Сенсей, может тебе кружок кройки и шитья открыть?)))
Отличная идея!!! Нужно проанализировать ;)
не 15-е, а 14-е возьми. если прогноз не получится - переходи на 15-е. если не получится, просчитываем все пары и за 14-е и за 15-е отдельно. жужлить не надо. всё в отчётах (и как окажется - на графиках в МТ4) есть. только без расчетов ничего не заметишь. с графиков берём только текущие цены.
"Прогноз должен получиться за час до начала случившегося". (с) Супер Рен.
"Прогноз должен получиться за час до начала случившегося". (с) Супер Рен.
