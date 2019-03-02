FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 552
Усаживаюсь поудобнее и буду просто молча наблюдать за героями-медведями
А в течении какого времени фунт дойдёт до 56?
Сын мой, я не знаю когда, я единственный в этой ветке кто не видит будущего, болею.
Но я могу сказать почему. Что тренд по фунту вниз уже давно даже пингвины тюленям рассказали, и от 56-57 не продал разве что конюх с 40-летним стажем дядя Игорь из колхоза "20 лет без КПСС", что в Воронежской области, и то, не продал только потому что мобила у него древняя и терминал не тянет, а может он просто фунтом не торгует. А жирные чуваки, которые там продали, так это для них не прибыль, и не закрыть и не держать, основная прибыль у них начинается по этим продажам ниже 1.50. Так вот пока их не высадят дела не будет, а высадят, грохнут 56-57, - тогда и будут определяться с дальнейшим движением.
хе=)
На этом умолкаю и просто смотрю
хе=)
лоу 5209.