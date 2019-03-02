FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 552

stranger:
Усаживаюсь поудобнее и буду просто молча наблюдать за героями-медведями 

   

 
Борода, крой прибыль. Скоро обновление минимумов будет. )))
 
Ну что же скачка гапа на евробаксе не произошло, это хорошо, ожидаем не большое падение к уровню 1.1245
 
zoritch:

   

Сейчас зима, работают только белые медведи, весной проснутся еще и бурый
 
Speculator_:
А в течении какого времени фунт дойдёт до 56? 

Сын мой, я не знаю когда, я единственный в этой ветке кто не видит будущего, болею.

Но я могу сказать почему. Что тренд по фунту вниз уже давно даже пингвины тюленям рассказали, и от 56-57 не продал разве что конюх с 40-летним стажем дядя Игорь из колхоза "20 лет без КПСС", что в Воронежской области, и то, не продал только потому что мобила у него древняя и терминал не тянет, а может он просто фунтом не торгует. А жирные чуваки, которые там продали, так это для них не прибыль, и не закрыть и не держать, основная прибыль у них начинается по этим продажам ниже 1.50. Так вот пока их не высадят дела не будет, а высадят, грохнут 56-57, - тогда и будут определяться с дальнейшим движением. 

 

 
На этом умолкаю и просто смотрю 
хе=) 

 
stranger:
На этом умолкаю и просто смотрю 
Ты чего всех продавцов распугал))
 
Myth63:

хе=) 

лоу 5209. 

stranger:
я сейчас исключительно по стрелочкам попробую =) надо индюка обкатывать=)
