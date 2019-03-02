FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 551

Новый комментарий
 
Speculator_:
Пойду Димку Кисилёва гляну

ну да, стойки пошли и крыша поехала ... (С)

к чему готовиться - ко всему...

 
Ishim:
смотри этажом выше субботний! (это означает что политики пока не договорились и поездка в Москву в пятницу не дала прорыва)
Спать иди, завтра с Абдуллой апельсины перебирать)
 
Lesorub:

ну да, стойки пошли и крыша поехала ... (С)

к чему готовиться - ко всему...

Фунт покупить не надумал?))) Или бабели не нужны?)))
 
stranger:
Фунт покупить не надумал?))) Или бабели не нужны?)))
лиловым любуюсь...
 
Lesorub:

ну да, стойки пошли и крыша поехала ... (С)

к чему готовиться - ко всему...

Ну что сказать народ он успокоил в случаи чего пулять будим ракетами.  
 
Speculator_:
Ну что сказать народ он успокоил в случаи чего пулять будим ракетами.  
недавно воспоминания Вангелии смотрел...
 
Lesorub:
недавно воспоминания Вангелии смотрел...
Не знаю. Есть ссылка?  
 
Speculator_:
Не знаю. Есть ссылка?  
нет, где - то на НТВ передача...
 
Усаживаюсь поудобнее и буду просто молча наблюдать за героями-медведями 
 
stranger:
Усаживаюсь поудобнее и буду просто молча наблюдать за героями-медведями 
А в течении какого времени фунт дойдёт до 56? 
1...544545546547548549550551552553554555556557558...2119
Новый комментарий