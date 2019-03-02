FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 551
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пойду Димку Кисилёва гляну
ну да, стойки пошли и крыша поехала ... (С)
к чему готовиться - ко всему...
смотри этажом выше субботний! (это означает что политики пока не договорились и поездка в Москву в пятницу не дала прорыва)
ну да, стойки пошли и крыша поехала ... (С)
к чему готовиться - ко всему...
Фунт покупить не надумал?))) Или бабели не нужны?)))
ну да, стойки пошли и крыша поехала ... (С)
к чему готовиться - ко всему...
Ну что сказать народ он успокоил в случаи чего пулять будим ракетами.
недавно воспоминания Вангелии смотрел...
Не знаю. Есть ссылка?
Усаживаюсь поудобнее и буду просто молча наблюдать за героями-медведями