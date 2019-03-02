FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 548

Speculator_:
Ну суть анализа, базовые основы, с чего начать.
ты знаешь ни чо не работает! Смотри каналы - Н4, Н1 - срок жизни 5-6 касаний, во время безотката не работает.
 
Speculator_:
Ishim:
stranger:
ни чо смешного! Ну вот ты грибник (так и есть), пошли мы с тобой в лес за грибами (я в первый раз иду за грибами - шучу)))) ну эт для примера) и говорю научи искать грибы? - ну и чо учи? жду!
 
Ishim:
ты знаешь ни чо не работает! Смотри каналы - Н4, Н1 - срок жизни 5-6 касаний, во время безотката не работает.

Как я понимаю значит надо действовать от противного. К примеру вот график:

 

На графики классическая волна Эллиота она говорит, что движение будет вниз, однако от противного встаём в верх.   

 
Ishim:
ни чо смешного! Ну вот ты грибник (так и есть), пошли мы с тобой в лес за грибами (я в первый раз иду за грибами - шучу)))) ну эт для примера) и говорю научи искать грибы? - ну и чо учи? жду!

 

 
Speculator_:

до Эллиота я не дослужился (((( (в волнах его не плавал)
 
stranger:
вот и хорошо - закончим беседу.
 
Speculator_:

Далее делаю прогноз

 

На графике зигзаг коррекционная волна, следовательно будет импульс в низ. Но исходя от противного покупаем! Так смотрю на рынок. Конечно буквы цифорки не рисую, это я для показательного примера.     

 
stranger:

 

Старый на второй картинки гриб не настоящий. Его физически краном надо поднимать. 
