Ну суть анализа, базовые основы, с чего начать.
ты знаешь ни чо не работает! Смотри каналы - Н4, Н1 - срок жизни 5-6 касаний, во время безотката не работает.
Как я понимаю значит надо действовать от противного. К примеру вот график:
На графики классическая волна Эллиота она говорит, что движение будет вниз, однако от противного встаём в верх.
ни чо смешного! Ну вот ты грибник (так и есть), пошли мы с тобой в лес за грибами (я в первый раз иду за грибами - шучу)))) ну эт для примера) и говорю научи искать грибы? - ну и чо учи? жду!
Далее делаю прогноз
На графике зигзаг коррекционная волна, следовательно будет импульс в низ. Но исходя от противного покупаем! Так смотрю на рынок. Конечно буквы цифорки не рисую, это я для показательного примера.