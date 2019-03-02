FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 549
Старый на второй картинки гриб не настоящий. Его физически краном надо поднимать.
до Эллиота я не дослужился (((( (в волнах его не плавал)
Покурить надо сначала. Ты у Сенсея про грибы да траву спрашивай, про торговлю ОН тебе ничего рассказать не сможет)))))))
Далее делаю прогноз
На графике зигзаг коррекционная волна, следовательно будет импульс в низ. Но исходя от противного покупаем! Так смотрю на рынок. Конечно буквы цифорки не рисую, это я для показательного примера.
На евробаксе спрогнозируйте
по торговле сами.... (я могу только намекнуть)))))
Истинный аналитик на всё ответы имеет.
Думаете будит 3й зуб