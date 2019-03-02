FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 549

Speculator_:
Старый на второй картинки гриб не настоящий. Его физически краном надо поднимать. 
Покурить надо сначала. Ты у Сенсея про грибы да траву спрашивай, про торговлю ОН тебе ничего рассказать не сможет)))))))
 
Ishim:
до Эллиота я не дослужился (((( (в волнах его не плавал)
Эллиот здесь не причём. Главное, что бы техника приносила прибыль. И не раз в пол года, а на каждый день. 
 
stranger:
Про траву я и сам знаю. Но вот грибы запретный плод (тайна Перевала Дятлова) была бы у пацанов тогда трава, а не грибы, не было бы и тайны.  
 
stranger:
по торговле сами.... (я могу только намекнуть)))))
 
Speculator_:

Далее делаю прогноз

 

На графике зигзаг коррекционная волна, следовательно будет импульс в низ. Но исходя от противного покупаем! Так смотрю на рынок. Конечно буквы цифорки не рисую, это я для показательного примера.     

На евробаксе спрогнозируйте
 
Alexey:
На евробаксе спрогнозируйте
 
Ishim:
Истинный аналитик на всё ответы имеет. 
 
Speculator_:
Думаете будит 3й зуб
 
Speculator_:
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-16   всё давно готово.
 
Alexey:
Еврозона держит курс низким. Такова их политика. 
