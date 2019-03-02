FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 547

Ishim:
у него никогда не бывает в гостях дядя Коля  - и это факт! )))))))))))))))
А он вообще торгует? Или просто анализы скидывает
 
это прогноз Н4 - 4-5 колен! - обычно больше 2х не выкладываю, срок действия 1-3 месяца - а прогнозы раз в неделю - получается что нет надобности в долгосрочности. (тем более может изменится ситуация)

Так принятие торговых решений основывается на изменении ситуации, другой вопрос если отслеживать черточки методом тыка, то это да, трудно))))

Или у Вас, Учитель , не предусмотрено отслеживание ситуации? Ткнул пальцем и гоу?  

 
дык для себя делаю - пополнее прогноз (кладу в статистику веду с 2012 года), тебе чо надо прогноз пополнее? ))))))))))) (не торгую никаких решений - ситуация может поменяться - вся эта возня с решениями, новостями, балансами... находится на 3 уровня ниже меня - я уже с трудом воспринимаю вашу логику - вышел отчёт туда но спекулянты стоят наоборот значит пойдёт.... ужос....)
 
спроси у него. (если чо у меня анализы зы))))
 
В крации про Вашу технологию анализа рынка. Пожалуйста! 
 
Или у Вас, Учитель , не предусмотрено отслеживание ситуации? Ткнул пальцем и гоу?  

именно и это будет правильно, и наблюдение за ценой вредно. (притчу вам придумал: - Собирались люди пойти погулять каждый подходил посмотреть на градусник - одевался по сезону и шёл гулять. И только один взял кресло и остался наблюдать за градусником - кто он? правильно угадал - он трейдер )
 
это где?
 
Вы бы лучше просто головой подумали - а продает ли сейчас кто то нормальный, после 20 фигур по тому же фунту? Я то знаю кто сейчас продает) Они сначала будут радостно смеяться, а потом сопли до колен и "я закрылся по бу" "я перевернулся" и прочая не раз виденая и слышаная мудотень. Я никого никуда не уговариваю, наоборот, буду рад если побольше продадите.
 
Ну суть анализа, базовые основы, с чего начать.
 
