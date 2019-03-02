FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 547
у него никогда не бывает в гостях дядя Коля - и это факт! )))))))))))))))
это прогноз Н4 - 4-5 колен! - обычно больше 2х не выкладываю, срок действия 1-3 месяца - а прогнозы раз в неделю - получается что нет надобности в долгосрочности. (тем более может изменится ситуация)
Так принятие торговых решений основывается на изменении ситуации, другой вопрос если отслеживать черточки методом тыка, то это да, трудно))))
Или у Вас, Учитель , не предусмотрено отслеживание ситуации? Ткнул пальцем и гоу?
А он вообще торгует? Или просто анализы скидывает
Так принятие торговых решений основывается на изменении ситуации, другой вопрос если отслеживать черточки методом тыка, то это да, трудно))))
В крации про Вашу технологию анализа рынка. Пожалуйста!
это где?
В крации про Вашу технологию анализа рынка. Пожалуйста!