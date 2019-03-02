FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 441
Я тебе серьезно говорю,а ты думай как хочешь. Я его покупать не собираюсь, хватит продаж по евроауду, просто констатирую факт.
Покупки из диапазона 5030-50 часа через 2-3.
По поводу "там больше чем тут", ты это как, по методу Учителя определяешь, тыком?)))
Стрэнж, я подумал, хренли мне думать каждый день? я продал после референдума, пилал, блин, позу держу.
Вот это мудрые слова, старче)))
Как я говорю - нах бегать по полю)
stranger
Старый, давай про рэнд. я дофига продал, беспокоюсь. по-мне, полгода не думать.
Старый, давай про рэнд. я дофига продал, беспокоюсь. по-мне, полгода не думать.
Ёпт, вчера Север тут тебе целую галерею вывесил, сошлись на желтом варианте)))
кто сошелся-то? сам-то с мозгом и стратегией? физику почитал кстати? как?
Почитал, над такими вещами давно задумывался. В двух словах "что было, то и есть, а что есть, то и будет")
ну, если посмотреть на эту проблему с точки зрения банальной эрудиции или через призму пародоксальности...
Нет на тебя Барабашкина, он бы тебя за такие маты...
а Вы про фунт...
тут реально на спектры людей решают...