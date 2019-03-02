FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 441

Новый комментарий
 
stranger:

Я тебе серьезно говорю,а ты думай как хочешь. Я его покупать не собираюсь, хватит продаж по евроауду, просто констатирую факт.

Покупки из диапазона 5030-50 часа через 2-3. 

По поводу "там больше чем тут", ты это как, по методу Учителя определяешь, тыком?)))

 

Стрэнж, я подумал, хренли мне думать каждый день? я продал после референдума, писал, блин, позу держу.
 
iIDLERr:
Стрэнж, я подумал, хренли мне думать каждый день? я продал после референдума, пилал, блин, позу держу.

Вот это мудрые слова, старче))) 

Как я говорю - нах бегать по полю) 

 

stranger

Старый, давай про рэнд. я дофига продал, беспокоюсь. по-мне, полгода не думать.   

 
iIDLERr:

stranger

Старый, давай про рэнд. я дофига продал, беспокоюсь. по-мне, полгода не думать.   

Ёпт, вчера Север тут тебе целую галерею вывесил, сошлись на желтом варианте)))
 
stranger:
Ёпт, вчера Север тут тебе целую галерею вывесил, сошлись на желтом варианте)))
кто сошелся-то? сам-то с мозгом и стратегией? физику почитал кстати? как?
 
iIDLERr:
кто сошелся-то? сам-то с мозгом и стратегией? физику почитал кстати? как?
Почитал, над такими вещами давно задумывался. В двух словах "что было, то и есть, а что есть, то и будет")
 
stranger:
Почитал, над такими вещами давно задумывался. В двух словах "что было, то и есть, а что есть, то и будет")
Забавно, у меню спец был, мы реально Шредингера на спектры решали. не все правда. но все, что началось с нейтрино, я считал мракобесием. я ж даже листовки посматривал с коллайдера. дурдомблявааще. народ охреневший от къянти и фондю.
 
ну, если посмотреть на эту проблему с точки зрения банальной эрудиции или через призму пародоксальности...
 
Lesorub:
ну, если посмотреть на эту проблему с точки зрения банальной эрудиции или через призму пародоксальности...

Нет на тебя Барабашкина, он бы тебя за такие маты... 

 
stranger:

а Вы про фунт...

тут реально на спектры людей решают...

1...434435436437438439440441442443444445446447448...2119
Новый комментарий