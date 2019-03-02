FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 186

tol64:

Где там? Для начала разберись почему 3-ий день у тебя всё стоит.

У меня пока вообще никаких нет. Всё ещё в процессе сбора и обработки данных. ))

 
_new-rena:
Сам и разбирайся.
Вы бы лучше собрались бы все вместе да и разобрались)
stranger:
сначала 1,53 выждем. Максимум ,525...
 
_new-rena:
Сам и разбирайся, когда нибудь поймешь почему так. .

Сосредоточься лучше не на том, что предназначалось не тебе. ))

Ты откуда данные берёшь статические? Ты же хотел динамику. Завтра напишешь, что уже 4-ый день у тебя всё стоит, а послезавтра 5-ый. )) 

tol64:

Сосредоточься лучше не на том, что предназначалось не тебе. ))

Ты откуда данные берёшь статические. Ты же хотел динамику. Завтра напишешь, что уже 4-ый день у тебя всё стоит, а послезавтра 5-ый. )) 

И те и те нашел. Просто не вижу смысла в динамике. Всё равно по полной уровень кушать будут. За месяц всё успеют.
 
_new-rena:
А вот этот чувак смысл увидел, да еще и как)))
stranger:
если у меня будет такое же картинко, которую тута кажут по уровням, то я в пипсовщиках и останусь. Мне ракетостроение интереснее показалось. А там не нужна динамика особо. Надежный сигнал от СМЁ есть и гут.
 
_new-rena:
Картинко, так надо понять еще что там нарисовано))) Вот если смотришь на "Черный квадрат" Малевича, ты должен четко понимать, что это квадрат замазаный черной краской и ничего больше, так и здесь)))
 
Киви никто не хочет?)
stranger:
сто пудово.

я и хотел торговать "в тёмную". вчера уже понял кому и для чего нужны услуги ДЦ по открытию ордеров по телефону))) ? банкротам ! (шутка)

