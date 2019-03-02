FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 186
Где там? Для начала разберись почему 3-ий день у тебя всё стоит.
У меня пока вообще никаких нет. Всё ещё в процессе сбора и обработки данных. ))
Сам и разбирайся.
Вы бы лучше собрались бы все вместе да и разобрались)
Сам и разбирайся, когда нибудь поймешь почему так. .
Сосредоточься лучше не на том, что предназначалось не тебе. ))
Ты откуда данные берёшь статические? Ты же хотел динамику. Завтра напишешь, что уже 4-ый день у тебя всё стоит, а послезавтра 5-ый. ))
Сосредоточься лучше не на том, что предназначалось не тебе. ))
Ты откуда данные берёшь статические. Ты же хотел динамику. Завтра напишешь, что уже 4-ый день у тебя всё стоит, а послезавтра 5-ый. ))
И те и те нашел. Просто не вижу смысла в динамике. Всё равно по полной уровень кушать будут. За месяц всё успеют.
http://ruforum.mt5.com/members/110571-seagate
А вот этот чувак смысл увидел, да еще и как)))
http://ruforum.mt5.com/members/110571-seagate
если у меня будет такое же картинко, которую тута кажут по уровням, то я в пипсовщиках и останусь. Мне ракетостроение интереснее показалось. А там не нужна динамика особо.
Картинко, так надо понять еще что там нарисовано))) Вот если смотришь на "Черный квадрат" Малевича, ты должен четко понимать, что это квадрат замазаный черной краской и ничего больше, так и здесь)))
сто пудово.
я и хотел торговать "в тёмную". вчера уже понял кому и для чего нужны услуги ДЦ по открытию ордеров по телефону))) ? банкротам ! (шутка)