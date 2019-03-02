FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1138
а я про енку целый день пытал:
и лунь, многострадальный, за палочными долгами погнал...
Почтим памятьтвоего таваристча
мож все не так уж и плохо...
че она вот вверх рванула, самое то ей вниз было слетать...
Пробовал закрыть сделку на такой движухе?) даже если стоп стоял, то реквот будет ацкий, так что вся эта неделя его "торговли" в опу.
че гадать, да мне и не интересно
интересно, почему не туда поехала...
Странно, а перед этим говорил как люди бабло косят, а я говорил, что с такой муйни ничего хорошего не будет, нельзя поймать все движения просто глядя на график цены, аксиома.
Поехала как раз туда, больше некуда было.
ладно, знатоки, споки ноки!!!
посмотрю еще на еньку с лунем да и в люлю...
А мож еще круг по полю?)))
давайте...
вот скажите, что не так в раскладе по Евре?