FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1137
Я рисунок кому рисовал, корячился?))) Иди отроков отшпоканых по углам пособирай, утешь)))
мт5, а мне только ссылку дал, сейчас будет объёмный паритет (мишкам - лоси, быкам - висяк)
Там как раз ни тем ни другим ничего) Оптимальная цена.
На чуйке далеко не уедешь) Что то Сенсей опять в пещеру забился, одичал ОН там в горах совсем)))
продажи закрыты, жду предложений)))
На евробаксе гляньте на объёмы - там похоже в гору попёрли и движение проснулось...
всм кто читал мой дневной пост =)
а я про еньку целый день пытал:
и лунь, многострадальный, за палочными долгами погнал...
блохи.
господа найдите БАЛАНС ======= 0 !!! движение предсказуемо заранее без коллопутов, профит - как повезёт
Так предсказал бы чего, мы б послушали)