stranger:
Я рисунок кому рисовал, корячился?)))
мт5, а мне только ссылку дал, сейчас будет объёмный паритет (мишкам - лоси, быкам - висяк)
 
stranger:
Я рисунок кому рисовал, корячился?))) Иди отроков отшпоканых по углам пособирай, утешь)))
мне народ не интересен - я не депутат.
 
Ishim:
мт5, а мне только ссылку дал, сейчас будет объёмный паритет (мишкам - лоси, быкам - висяк)
Там как раз ни тем ни другим ничего) Оптимальная цена.
 
stranger:
Там как раз ни тем ни другим ничего) Оптимальная цена.
трендовикам что то прищемляют.... )))
stranger:

На чуйке далеко не уедешь) Что то Сенсей опять в пещеру забился, одичал ОН там в горах совсем)))

продажи закрыты, жду предложений)))

 

всм кто читал мой дневной пост =) 

 

На евробаксе гляньте на объёмы - там похоже в гору попёрли и движение проснулось... 

в гору на объёмах и скорости

Myth63:

всм кто читал мой дневной пост =) 

блохи.

господа найдите БАЛАНС ======= 0 !!! движение предсказуемо заранее без коллопутов, профит - как повезёт

 

а я про еньку целый день пытал:

и лунь, многострадальный, за палочными долгами погнал...


 
_new-rena:

блохи.

господа найдите БАЛАНС ======= 0 !!! движение предсказуемо заранее без коллопутов, профит - как повезёт

Так предсказал бы чего, мы б послушали)
stranger:
Так предсказал бы чего, мы б послушали)
клацни по ссылке. за час до движухи же показывал. вчера пол дня рассказывал. ржут они..........ёпрст...
