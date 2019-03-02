FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1134

stranger:

Юрченко, вы как то скептически про объемы высказались вчера)

Но суть не в этом, а где их смотреть, в чистом поле, где вы с Ильей гоняете, от них толку немного) 

 

Я и сейчас скажу!
 
yurchenko:
Вся торговля основана на объемах, независимо от того что вы скажете. А именно, на объеме торгов фьючерсом и его деривативов, как биржевых так и вне.
 
stranger:
спорить не буду
 
yurchenko:
мне например все равно на объемы 
а мне осталось только на новостях проверить... крайне интересно - сколько отмерить в маржу...
 
yurchenko:
Это не оспаривается, все остальные "торговые системы", не считая разве что фрактальных, не более чем лотерея.
 
stranger:
и евро я продал по лотерее.
 
yurchenko:
Или там объемы нарисовали?
 
yurchenko:
А как же)

 

 
stranger:

А как же)

 

Вот блин!
