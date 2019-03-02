FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1134
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юрченко, вы как то скептически про объемы высказались вчера)
Но суть не в этом, а где их смотреть, в чистом поле, где вы с Ильей гоняете, от них толку немного)
Я и сейчас скажу!
Вся торговля основана на объемах, независимо от того что вы скажете.
спорить не буду
спорить не буду
Это не оспаривается, все остальные "торговые системы", не считая разве что фрактальных, не более чем лотерея.
и евро я продал по лотерее.
Или там объемы нарисовали?
А как же)
А как же)