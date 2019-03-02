FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1136

Кажется в низ собирается... История 

 
Myth63:

не старый=) путы колы это фигня=)))

чуйку надо.... =)) чуйка решает =) решает для дяди коли=))

На чуйке далеко не уедешь) Что то Сенсей опять в пещеру забился, одичал ОН там в горах совсем)))

продажи закрыты, жду предложений)))

 

 
stranger:
в 21:00 ФРС ! ждём наблюдаем !
 
Ishim:
Ну да, полетает да и все, что они ставку изменят? Оно им надо?)
stranger:
будет типо, мы думаем=)))
 
stranger:
1.02 надо
 
Ishim:
Не, милай, не будет) 0540-50 все что могу предложить)
 
Ставка осталась, а там еще Йеллен позвиздит)
 
stranger:
всё!, можешь шортить
 
Ishim:
Я рисунок кому рисовал, корячился?))) Иди отроков отшпоканых по углам пособирай, утешь)))
