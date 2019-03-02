FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1133
паритет 1:1 вроде как .
История
Выше пойдёт!
Паритет это равенство, вот там как раз пополам продавцам и покупателям, ни те, ни другим)))
вот те и диски... плуга... (первые грибы пошли? нет?)
Если бы не еб...чий хай июньского контракта на 1.0642, то она сегодня вынесла бы вверх всех медведов, без трусов уже гуляли бы и не умничали про "обвалят")
китайский...))), что было в июне то прошло. (то что было вчера прошло, у Профессора прога каждые 2 часа переворачивается )))))
Шо опять не так?)
Учитель меня похвалил!!!!
Юрченко, вы как то скептически про объемы высказались вчера)
Но суть не в этом, а где их смотреть, в чистом поле, где вы с Ильей гоняете, от них толку немного)