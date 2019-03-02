FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1116

[Удален]  
21april:
Прога всегда права! )
права конечно в том, что считает без ошибок.
 
_new-rena:
ща лихо как то. продал тоже вчера
один не хочет ену, предлагаю вам...
[Удален]  
Lesorub:
один не хочет ену, предлагаю вам...
я енку запродал, а у Вас будут более заманчивые предложения?
 
artikul:
Поход наверх пока откладывается ))) Прога перевела все ордера в бу ))) Жду сигнал на продажу )))

И зря.

поддержка на 1.0550 

 

[Удален]  

ну вот вобщем, чтобы не мучаться с ответами на вопросы. сегодня последний день теста (могу и больше пар наоткрывать, в принципе любые, только анализировать ошибки работы проги тяжело будет)

Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P PriceCommissionTaxesSwapProfit
2015.03.18 09:15:00sell0.01usdjpy121.290.000.00 121.280.000.000.000.08
2015.03.18 09:36:26sell0.01gbpusd1.47680.00000.0000 1.47510.000.000.001.70
2015.03.18 09:36:37buy0.01eurusd1.06090.00000.0000 1.06120.000.000.000.30
2015.03.18 09:36:40sell0.01audusd0.76100.00000.0000 0.76010.000.000.000.90
2015.03.18 09:36:42sell0.01nzdusd0.72940.00000.0000 0.72920.000.000.000.20
2015.03.18 09:36:45buy0.01usdcad1.27950.00000.0000 1.28020.000.000.000.55
2015.03.18 10:21:01sell0.01usdchf1.00550.00000.0000 1.00440.000.000.001.10
 
stranger:

Цена идет к цели самым непредсказуемым образом ))) Поскольку бороться с рынком в мои планы не входит, я совсем не против сноса потенциальных висяков и перезахода в покупки немного пониже )))
[Удален]  
artikul:
Цена идет к цели самым непредсказуемым образом ))) Поскольку бороться с рынком в мои планы не входит, я совсем не против сноса потенциальных висяков и перезахода в покупки немного пониже )))
мне это сделать очень просто - нажать на ТФ "MN"
 
_new-rena:
мне это сделать очень просто - нажать на ТФ "MN"
Жми )))
[Удален]  
artikul:
Жми )))
тестить в долгосроке, это беда))))))))
 

Пока ловить нечего )))

 

