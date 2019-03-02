FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1116
Прога всегда права! )
ща лихо как то. продал тоже вчера
один не хочет ену, предлагаю вам...
Поход наверх пока откладывается ))) Прога перевела все ордера в бу ))) Жду сигнал на продажу )))
поддержка на 1.0550
ну вот вобщем, чтобы не мучаться с ответами на вопросы. сегодня последний день теста (могу и больше пар наоткрывать, в принципе любые, только анализировать ошибки работы проги тяжело будет)
Цена идет к цели самым непредсказуемым образом ))) Поскольку бороться с рынком в мои планы не входит, я совсем не против сноса потенциальных висяков и перезахода в покупки немного пониже )))
мне это сделать очень просто - нажать на ТФ "MN"
Жми )))
Пока ловить нечего )))