В общем, с циклами так. Самые важные

84, 60, 50, 30, 20, 15, 10, 7, 5 (самый маленький полный), (6, 3), 1. Лет.

upd это по Деду.

 
Я не знаю что там с вашим евро, я фунт смотрю и торгую)))
 
Выпьем еще ))) Предлагаю тост за фунт )))
 
А я просто смотрю :-)


 
Усё готово. За фунт со стопом :-)
 

В США впервые обанкротилась нефтяная компания из-за падения цен

Случай с WBH Energy усиливает опасения, что падающие цены на нефть могут вынудить большее число фирм оставить данный бизнес.

Американская компания по добыче сланцевой нефти и газа WBH Energy  заявила о своем банкротстве на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.

WBH Energy в штате Техас имеет задолженность в 50 миллионов долларов в результате падения цен на сырую нефть в последние месяцы, говорится в сообщении телеканала NHK.

Случай с WBH Energy усиливает опасения, что падающие во всем мире цены на нефть могут вынудить большее число фирм оставить данный бизнес.

WBH Energy стала первой компанией-разработчиком сланцевых месторождений, обанкротившаяся в связи с последними событиями на мировом нефтяном рынке.

 

Ну все, скоро разворот)) 

 

У кого дети есть, если нет, чужих попросите. Лет до 9-10.

Нарисуйте на бумажке дневные котировки и попросите продолжить. Узнаете много интересного


 
До 55 сидите на попе ровно, а там будет видно)
 
_new-rena:

путы и коллы ты же парсишь. там и сидят

вот сюда на картинку смотри и поймешь...



там уже нету картинки (((

Спасибо !

 
Украли! ))
