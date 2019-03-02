FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 111
В общем, с циклами так. Самые важные
84, 60, 50, 30, 20, 15, 10, 7, 5 (самый маленький полный), (6, 3), 1. Лет.
upd это по Деду.
Я не знаю что там с вашим евро, я фунт смотрю и торгую)))
А я просто смотрю :-)
Выпьем еще ))) Предлагаю тост за фунт )))
В США впервые обанкротилась нефтяная компания из-за падения цен
Случай с WBH Energy усиливает опасения, что падающие цены на нефть могут вынудить большее число фирм оставить данный бизнес.
Американская компания по добыче сланцевой нефти и газа WBH Energy заявила о своем банкротстве на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.
WBH Energy в штате Техас имеет задолженность в 50 миллионов долларов в результате падения цен на сырую нефть в последние месяцы, говорится в сообщении телеканала NHK.
Случай с WBH Energy усиливает опасения, что падающие во всем мире цены на нефть могут вынудить большее число фирм оставить данный бизнес.
WBH Energy стала первой компанией-разработчиком сланцевых месторождений, обанкротившаяся в связи с последними событиями на мировом нефтяном рынке.
Ну все, скоро разворот))
У кого дети есть, если нет, чужих попросите. Лет до 9-10.
Нарисуйте на бумажке дневные котировки и попросите продолжить. Узнаете много интересного
путы и коллы ты же парсишь. там и сидят
вот сюда на картинку смотри и поймешь...
там уже нету картинки (((
Спасибо !
там уже нету картинки (((
Спасибо !