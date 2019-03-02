FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 112

tuma88:



там уже нету картинки (((

Спасибо !

Тума, ты чего евру не развернул?

Спасибо))) 

 
artikul:
Выпьем еще ))) Предлагаю тост за фунт )))
Придется вам продать еще раз, профессор)))
 
stranger:
До 55 сидите на попе ровно, а там будет видно)

 :-)


исправил ошибку , сейчас показывает правдоподобно 

 
pako:

исправил ошибку , сейчас показывает правдоподобно 

Дай им грааль, пусть денех заработают)
 
pako:

исправил ошибку , сейчас показывает правдоподобно 

а что за ошибка была если не секрет?
 
stranger:

Тума, ты чего евру не развернул?

Спасибо))) 

не разворачивается.

Стохастик и машка держат её крепко.

Дна ещё не видно. )))


Спасибо !

 
stranger:
Дай им грааль, пусть денех заработают)
Грааля здесь нет.
 
GoVegas:
Грааля здесь нет.
Как это нет, а непробиваемая машка
 
stranger:
Как это нет, а непробиваемая машка? 
Я про СМЕ опционы.
