Скальпинг в классическом арбитраже - страница 22

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Вот кстати еще вопрос интересный. Предположим, мы вошли в синтетику USDRUB_TOD - Si-9.22. Стоимость конструкции 65000р (58000р за валюту и 7000р за ГО) и у нас 65000р на балансе.

Первый клиринг: мы получаем убыток 1000р. Незадействованных средств у нас нет. Эта 1000р будет списана... из 7000р ГО (собственно, из гарантийного обеспечения) и нам можно будет просесть еще на 6000р и только потом брокер закроет принудительно позицию?

Просто мы ведь по валюте получается в таком же (если не большем) плюсе. Но по валюте прибыль "плавающая", а по фьючу платить ежедневно... Или как это происходит?

Добавлено:

на ЕБС (насколько я понимаю) в залог может идти валюта... стало еще интереснее.

Добавлено:

Вот тут есть про ГО. Но на все вопросы не ответили.

 
tapo #:


Добавлено:

на ЕБС (насколько я понимаю) в залог может идти валюта... стало еще интереснее.

Добавлено:

Вот тут есть про ГО. Но на все вопросы не ответили.

У разных брокеров разные правила.

Дело в том, что если валюта расчетов фьючерс-акция одинаковая (рубли), то в Открывашке, на ЕБС, не важно что фьючерс несет убыток, ведь акции растут,

что компенсирует убыток на фьючерсах.

Что касается валюты, то тут все намного сложнее. Фьючерс - рубли СПОТ - доллары.

По идее, если фьючерс несет убыток, то доллары могут быть залогом, НО

Открывашка даст Вам в долг рубли, под 19% годовых.

Такое явление на этой паре сегодня, ранее никогда не было. 

Связана сегодняшняя ситуация с тем, что после 9 сентября должны разрешить выводить из банков наличные доллары,

и участники рынка покупают Si-9.22 в расчете на то, что доллар сильно подорожает (я лично сомневаюсь в этом)

Поэтому такой высокий процент сейчас. Но если доллар не вырастет, то те кто сейчас скупает Si-9.22 будут в глубокой клоаке,

тогда как классика позволит без проблем получить этот высокий процент. 

 
prostotrader #:

У разных брокеров разные правила.

Дело в том, что если валюта расчетов фьючерс-акция одинаковая (рубли), то в Открывашке, на ЕБС, не важно что фьючерс несет убыток, ведь акции растут,

что компенсирует убыток на фьючерсах.

Что касается валюты, то тут все намного сложнее. Фьючерс - рубли СПОТ - доллары.

По идее, если фьючерс несет убыток, то доллары могут быть залогом, НО

Открывашка даст Вам в долг рубли, под 19% годовых.

Такое явление на этой паре сегодня, ранее никогда не было. 

Связана сегодняшняя ситуация с тем, что после 9 сентября должны разрешить выводить из банков наличные доллары,

и участники рынка покупают Si-9.22 в расчете на то, что доллар сильно подорожает (я лично сомневаюсь в этом)

Поэтому такой высокий процент сейчас. Но если доллар не вырастет, то те кто сейчас скупает Si-9.22 будут в глубокой клоаке,

тогда как классика позволит без проблем получить этот высокий процент. 

Походу, опять придется проверять на собственном счете все.

Т,е., как я понял, залог в валюте - это ок, но вар. маржа - это то, что надо платить, а если платить нечем - значит кредит. В целом, логично, спасибо.

Вот, кстати, и риски подъехали: в случае продолжительного роста валюты + продолжительного удержания синтетики:

1. Расширят ГО по фьючу (ЕБС - не критично, если под залог валюты);

2. Нужно будет довносить деньги или заходить в кредит от брокера чтобы покрыть вар. маржу;

3. Факт того, что фьючерс на валюту расчетный, а не поставочный может как-то повлиять на вероятность схождения раздвижки в 0 в день экспирации?

 
tapo #:


3. Факт того, что фьючерс на валюту расчетный, а не поставочный может как-то повлиять на вероятность схождения раздвижки в 0 в день экспирации?

Сегодня делльта si-6.22 -  USDRUB_TOD была 42 руб.,

а еще в пятницу более 3000 руб.

Расчетная цена фьючерса фиксируется в 12-30 дня экспирации, нужно закрыть позиции до 12-30,

либо дождаться когда брокер пересчитает, но могут быть задержки, а спот уедет,

поэтому лучше все сделать самому.

Добавлено

Лайвхак

Покупая доллары  USDRUB_TOD, в экспирацию их можно продать, используя  USDRUB_TOМ,

что даст еще немного денежек :)  

 
prostotrader #:

Сегодня делльта si-6.22 -  USDRUB_TOD была 42 руб.,

а еще в пятницу более 3000 руб.

Расчетная цена фьючерса фиксируется в 12-30 дня экспирации, нужно закрыть позиции до 12-30,

либо дождаться когда брокер пересчитает, но могут быть задержки, а спот уедет,

поэтому лучше все сделать самому.

Не знаю где Вы нашли 3000 в пятницу (если мы говорим про 10.06.2022 и 6.22 контракт, а не 9.22), там была раздвижка чуть больше 1000 максимальная. Но то, что Si-6.22 сошелся - это факт. Просто интересно, на Вашей памяти были моменты, когда фьючерсы на доллар/евро не сходились со спотом?

Самому-да, конечно лучше, и меньше заплатишь, и лучше выйдешь (скорее всего). Я вообще считаю, что можно получить гораздо больший профит от краткосрочного нахождения в синтетике. Но, пока опыта мало, в начале пути...

 
prostotrader #:

Лайвхак

Покупая доллары  USDRUB_TOD, в экспирацию их можно продать, используя  USDRUB_TOМ,

что даст еще немного денежек :)  

Вот торговля TOD+TOM у меня отложилась в памяти только из новости про мужика, который за день наспекулировал в большой убыток:)

 
tapo #:

Не знаю где Вы нашли 3000 в пятницу (если мы говорим про 10.06.2022 и 6.22 контракт, а не 9.22), там была раздвижка чуть больше 1000 максимальная. Но то, что Si-6.22 сошелся - это факт. Просто интересно, на Вашей памяти были моменты, когда фьючерсы на доллар/евро не сходились со спотом?

Самому-да, конечно лучше, и меньше заплатишь, и лучше выйдешь (скорее всего). Я вообще считаю, что можно получить гораздо больший профит от краткосрочного нахождения в синтетике. Но, пока опыта мало, в начале пути...

tapo #:

Вот торговля TOD+TOM у меня отложилась в памяти только из новости про мужика, который за день наспекулировал в большой убыток:)

Не удивительно....

 
tapo #:

Не знаю где Вы нашли 3000 в пятницу (если мы говорим про 10.06.2022 и 6.22 контракт, а не 9.22), там была раздвижка чуть больше 1000 максимальная. Но то, что Si-6.22 сошелся - это факт. Просто интересно, на Вашей памяти были моменты, когда фьючерсы на доллар/евро не сходились со спотом?

Самому-да, конечно лучше, и меньше заплатишь, и лучше выйдешь (скорее всего). Я вообще считаю, что можно получить гораздо больший профит от краткосрочного нахождения в синтетике. Но, пока опыта мало, в начале пути...

А я и не ищу раздвижек, робот ищет.

В моменте было 27,9% годовых, а это более 3000 руб. в дельте.

Робот смотрит не по сделкам, а по аскам и бидам.

 
tapo #:

... Я вообще считаю, что можно получить гораздо больший профит от краткосрочного нахождения в синтетике. Но, пока опыта мало, в начале пути...

Ничего Вы не получите от краткосрочного нахождения в позиции, т.к Процент может оставаться тем же, а вот в реальных деньгах сколько стоишь, столько и получишь.

Формула-то простая

,

где Т дни  до экспирации,

Е0 - Спот

F - форвардная цена фьючерса

r руб. - ставка ЦБ России

r долл - ставка ФРС

Добавлено

Я и хотел зарабатывать на краткосроке, когда началась операция, то доход был.

Когда написал советника и отладил, "малина" закончилась... :(  

 
prostotrader #:

Ничего Вы не получите от краткосрочного нахождения в позиции, т.к Процент может оставаться тем же, а вот в реальных деньгах сколько стоишь, столько и получишь.

Формула-то простая

,

где Т дни  до экспирации,

Е0 - Спот

F - форвардная цена фьючерса

r руб. - ставка ЦБ России

r долл - ставка ФРС

Добавлено

Я и хотел зарабатывать на краткосроке, когда началась операция, то доход был.

Когда написал советника и отладил, "малина" закончилась... :(  

Для чего применяется эта формула? Я правильно понял вы ее используете для расчетов по синтетике в связке фьючерс на валюту и база по этой валюте?

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