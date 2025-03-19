Скальпинг в классическом арбитраже - страница 24
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Интересная подробность.
Купил пару с дельтой чуть больше 30% годовых, при этом ГО Открывашка не зарезервировало!!!!
ЕБС? Получается, это как раз то, о чем мы вчера говорили. Под залог валюты.
Это, кстати, очень хорошо, бабло на ГО может пойти на вар. маржу.
Банковский год не 365, а 360 дней
А, теперь понятно.
ЕБС? Получается, это как раз то, о чем мы вчера говорили. Под залог валюты.
Это, кстати, очень хорошо, бабло на ГО может пойти на вар. маржу.
Да, ЕБС. Под какой залог валюты?
На счету осталось свободных (моих) средств 325204,6 руб.
А, теперь понятно.
Но я в расчетах ставлю 365
Дайте ссылку, плиз, на Ваши первые картинки.
Да, ЕБС. Под какой залог валюты?
На счету осталось свободных (моих) средств 325204,6 руб.
Почему тогда ГО не взяли за фьючерсы?
Но я в расчетах ставлю 365
Дайте ссылку, плиз, на Ваши первые картинки.
Я это нашел вот в этой презентации. https://en.ppt-online.org/299130
Я это нашел вот в этой презентации. https://en.ppt-online.org/299130
Спасибо
Почему тогда ГО не взяли за фьючерсы?
Не знаю, написал в поддержку, посмотрю что ответят.
У каждого Брокера свои правила
Тут на одном сайте нашел расчет контанго по фьючерсам. Правда не ясно как рассчитывается таблица эта статичная видно, что расчет не в реальном режиме времени.
Местами интересная лекция на тему синтетики (даже с примерами некоторой автоматизации):