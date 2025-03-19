Скальпинг в классическом арбитраже - страница 5

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Dmi3 #:

Это у них периодический баг синхронизации. Ему уже год скоро и фиксить его никто не будет.

Нужно самостоятельно определять в алгоритме текущие позиции по инструментам, не опираясь на данные торгового окружения терминала.

Еще Финам любит удвоить свободные средства на балансе при синхронизации. С этим, в общем то, бороться еще проще.

Уже понял  - торговое окружение придется делать своё... Какая-то жесть если честно... Если в он-лайн сложности нет, то как быть при старте эксперта на счете - из файла грузить?

Подскажите пожалуйста - такая байда происходит только при синхронизации? Или среди дня такое тоже возможно?

 
Andrey Miguzov #:

Уже понял  - торговое окружение придется делать своё... Какая-то жесть если честно... Если в он-лайн сложности нет, то как быть при старте эксперта на счете - из файла грузить?

Подскажите пожалуйста - такая байда происходит только при синхронизации? Или среди дня такое тоже возможно?

Я все нужное в файле бекаплю. Как коллеги без этого работают вообще не представляю. В общем то данные, которые предоставляет торговое окружение меня мало интересуют, но получается "не аккуратненько" (с). Я поначалу писал в поддержку Финама, но потом перестал, концептуально ничего не меняется, а данные все равно потом обновляются до нормальных. 
 

У меня все роботы свои позы, цену открытия и прочее в файле состояния держат, хоть и открывашка.

А в Финам меня работать зовут -  резюме на hh обновил )

 
JRandomTrader #:

У меня все роботы свои позы, цену открытия и прочее в файле состояния держат, хоть и открывашка.

А в Финам меня работать зовут -  резюме на hh обновил )

Соглашайтесь только при условии, что они поправят расчет и отображение залоговых средств в МТ5 :) И удвоение уберут :)

Торговое окружение в файле - это зло (но видимо пока неизбежное):

Позиция может быть закрыта пока эксперт не в сети/ещё что-то. Может открыться новая (если есть отложи). Как определить, после инициализации, при наличии расхождения c файлом - позиция правильная или "кривая"? Да никак.

Всё конечно сильно зависит от типа эксперта...

У себя пока добавил проверку утром каждый день. Если позиция по какому-либо символу "не правильная" - по этому символу торговлю запрещать (раньше было - позицию закрывать). А средства буду рассчитывать сам, в коде. Там всё действительно не сложно. А дальше посмотрю, может и файл прикручу.

Начал делать ГУИ к эксперту, коммент уже не спасает, слишком инфы много - глазами тяжело искать. 

 

Andrey Miguzov #:

Торговое окружение в файле - это зло (но видимо пока неизбежное):

Позиция может быть закрыта пока эксперт не в сети/ещё что-то. Может открыться новая (если есть отложи). Как определить, после инициализации, при наличии расхождения c файлом - позиция правильная или "кривая"? Да никак.

Так ордера тоже в стейте, их при старте и периодически проверяем, помимо OnTradeTransaction.
 
JRandomTrader #:
Так ордера тоже в стейте, их при старте и периодически проверяем, помимо OnTradeTransaction.

Утром ситуация повторилась :)))

По тем позициям, по которым были задвоения - всё починили. По тем позициям которые открыл вчера - появились задвоения :)

Звонок в поддержку - в течение 5 минут "починили". Это конечно жесть - может проще код набросать на отправку почты на тех.поддержку прям из эксперта? :)

Буду делать файл - по аналогии как у Вас. 

 
prostotrader:

Привет!

В связи с большой волатильностью рынков, решил попробовать скальпинг фьючерса против спота на КВИК.

И к большому удивлению, доход составил бы от 2 до 2.5% годовых за день-два.

Но в силу того, что КВИК супер-тормоз, реальная прибыль свелась к 0.

Плаза 2 может работать полноценно только с фьючерсами и опционами, а фондовые котировки только получать.

В связи с этим вопрос

Кто-нибудь пробовал "прикрутить" к Плаза 2 установку ордеров фондового рынка?

Не там роете, имхенько, хотя, близко. 

Арбитраж возникает там и только там, где источники котировок разные. На том и зарабатываем. 

Поставьте советники на VPS с разным временем доступа к торговому серверу и будет Вам арбитраж на скальпинге. 

 
Алексей Тарабанов #:

Не там роете, имхенько, хотя, близко. 

Арбитраж возникает там и только там, где источники котировок разные. На том и зарабатываем. 

Поставьте советники на VPS с разным временем доступа к торговому серверу и будет Вам арбитраж на скальпинге. 

Большое спасибо, сегодня же займусь Вашим советом.

 
Andrey Miguzov #:

Нет в жизни счастья :)

Отправил в тех поддержку :) Жду теперь, что это за зверь такой

[157]Equities shortage by value

Имеется ввиду сумма прибыли за 2 дня = сумме прибыли, как если бы Вы в банк отнесли деньги под 2-2,5% годовых и держали их там целый год.

Нет, имеется в виду, что шорты запрещены. Новости читайте. 

 

Добавил ГУИ вместо Comment, стало нагляднее. А то пока поймешь что открыто, по какой цене - пол дня уйдет :)

Тесты продолжаю, оптимизма не теряю.

Брокер, кстати, сегодня синхронизировал историю сам, без звонка в тех поддержку :))

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