Скальпинг в классическом арбитраже - страница 5
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Это у них периодический баг синхронизации. Ему уже год скоро и фиксить его никто не будет.
Нужно самостоятельно определять в алгоритме текущие позиции по инструментам, не опираясь на данные торгового окружения терминала.
Еще Финам любит удвоить свободные средства на балансе при синхронизации. С этим, в общем то, бороться еще проще.
Уже понял - торговое окружение придется делать своё... Какая-то жесть если честно... Если в он-лайн сложности нет, то как быть при старте эксперта на счете - из файла грузить?
Подскажите пожалуйста - такая байда происходит только при синхронизации? Или среди дня такое тоже возможно?
Уже понял - торговое окружение придется делать своё... Какая-то жесть если честно... Если в он-лайн сложности нет, то как быть при старте эксперта на счете - из файла грузить?
Подскажите пожалуйста - такая байда происходит только при синхронизации? Или среди дня такое тоже возможно?
У меня все роботы свои позы, цену открытия и прочее в файле состояния держат, хоть и открывашка.
А в Финам меня работать зовут - резюме на hh обновил )
У меня все роботы свои позы, цену открытия и прочее в файле состояния держат, хоть и открывашка.
А в Финам меня работать зовут - резюме на hh обновил )
Соглашайтесь только при условии, что они поправят расчет и отображение залоговых средств в МТ5 :) И удвоение уберут :)
Торговое окружение в файле - это зло (но видимо пока неизбежное):
Позиция может быть закрыта пока эксперт не в сети/ещё что-то. Может открыться новая (если есть отложи). Как определить, после инициализации, при наличии расхождения c файлом - позиция правильная или "кривая"? Да никак.
Всё конечно сильно зависит от типа эксперта...
У себя пока добавил проверку утром каждый день. Если позиция по какому-либо символу "не правильная" - по этому символу торговлю запрещать (раньше было - позицию закрывать). А средства буду рассчитывать сам, в коде. Там всё действительно не сложно. А дальше посмотрю, может и файл прикручу.
Начал делать ГУИ к эксперту, коммент уже не спасает, слишком инфы много - глазами тяжело искать.
Andrey Miguzov #:
Торговое окружение в файле - это зло (но видимо пока неизбежное):
Позиция может быть закрыта пока эксперт не в сети/ещё что-то. Может открыться новая (если есть отложи). Как определить, после инициализации, при наличии расхождения c файлом - позиция правильная или "кривая"? Да никак.
Так ордера тоже в стейте, их при старте и периодически проверяем, помимо OnTradeTransaction.
Утром ситуация повторилась :)))
По тем позициям, по которым были задвоения - всё починили. По тем позициям которые открыл вчера - появились задвоения :)
Звонок в поддержку - в течение 5 минут "починили". Это конечно жесть - может проще код набросать на отправку почты на тех.поддержку прям из эксперта? :)
Буду делать файл - по аналогии как у Вас.
Привет!
В связи с большой волатильностью рынков, решил попробовать скальпинг фьючерса против спота на КВИК.
И к большому удивлению, доход составил бы от 2 до 2.5% годовых за день-два.
Но в силу того, что КВИК супер-тормоз, реальная прибыль свелась к 0.
Плаза 2 может работать полноценно только с фьючерсами и опционами, а фондовые котировки только получать.
В связи с этим вопрос
Кто-нибудь пробовал "прикрутить" к Плаза 2 установку ордеров фондового рынка?
Не там роете, имхенько, хотя, близко.
Арбитраж возникает там и только там, где источники котировок разные. На том и зарабатываем.
Поставьте советники на VPS с разным временем доступа к торговому серверу и будет Вам арбитраж на скальпинге.
Не там роете, имхенько, хотя, близко.
Арбитраж возникает там и только там, где источники котировок разные. На том и зарабатываем.
Поставьте советники на VPS с разным временем доступа к торговому серверу и будет Вам арбитраж на скальпинге.
Большое спасибо, сегодня же займусь Вашим советом.
Нет в жизни счастья :)
Отправил в тех поддержку :) Жду теперь, что это за зверь такой
[157]Equities shortage by value
Имеется ввиду сумма прибыли за 2 дня = сумме прибыли, как если бы Вы в банк отнесли деньги под 2-2,5% годовых и держали их там целый год.
Нет, имеется в виду, что шорты запрещены. Новости читайте.
Добавил ГУИ вместо Comment, стало нагляднее. А то пока поймешь что открыто, по какой цене - пол дня уйдет :)
Тесты продолжаю, оптимизма не теряю.
Брокер, кстати, сегодня синхронизировал историю сам, без звонка в тех поддержку :))