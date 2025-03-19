Скальпинг в классическом арбитраже - страница 10

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Andrey Miguzov #:

https://www.moex.com/ru/derivatives/

В каждый инструмент заходил и в switch запихивал размер контракта. Если нужно - напишите - выложу код, чтобы и Вам этой ерундой не страдать.

У Финама размер средств под сделку считается вот так:

Андрей, нет проблем составить формулу, когда известны значения. Весь вопрос для меня в том, что я не понимаю сколько средств будет реально задействовано. 

Идея у меня сейчас такая: написать индикатор, который будет показывать доходность относительно ключевой ставки. Соответственно, если я не буду знать всех расходов, я не смогу определить доходность.

В целом, все можно получить. Остается только открытым вопрос сколько будет "жрать" ГО по фьючерсу. 

Если Вас не затруднит, приведите, пожалуйста, пример расчета стоимости пары спот (сбер) - фьючерс (текущий). Баланс 12к. КСУР. По примеру как я выше prostotrader'у писал.

Добавлено: 

Пока я вижу расчет так (без комиссий): покупка 10 лотов акций сбера за 11800р. 12000 - 11800 = 200р. По идее, на фьючерс не хватает. Но, по идее, мы можем взять акции под обеспечение. И вот дальше я пока не понимаю как производить расчет. И сколько нам в итоге понадобится денег на продажу фьючерса (полное ГО продажи = 3595.81р).

 
tapo #:

Андрей, нет проблем составить формулу, когда известны значения. Весь вопрос для меня в том, что я не понимаю сколько средств будет реально задействовано. 

Идея у меня сейчас такая: написать индикатор, который будет показывать доходность относительно ключевой ставки. Соответственно, если я не буду знать всех расходов, я не смогу определить доходность.

В целом, все можно получить. Остается только открытым вопрос сколько будет "жрать" ГО по фьючерсу. 

Если Вас не затруднит, приведите, пожалуйста, пример расчета стоимости пары спот (сбер) - фьючерс (текущий). Баланс 20к. КСУР. По примеру как я выше prostotrader'у писал.

Ок. По открытию не помогу. По финаму - формула из предыдущего моего поста:

m_margin                //минимальный размер необходимых средств для хеджа
price_stock             //цена акции (из терминала)
m_stock_contract_size   //размер контракта по акции на 1 лот (из терминала)
m_min_volume_stock      //минимальный объем лотов для хеджа 1 фьючерса (надо считать исходя из размерера контракта по фьючерсу)
k_initial_margin_stock  //коэф. к марже (из терминала или с сайта) для акции

m_initial_margin_future //размер ГО для фьючерса (из терминала)
k_initial_margin_future //понижающий коэф. к ГО (из терминала или с сайта) для фьючерса

m_margin = 119,20 * 10 * 10 * 0,5016 + 11947 * 0,7161 =    14534.32

Т.е. для стандартного уровня риска для того чтобы купить 100 акций сбера и продать 1 фьючерс нужно 14 534,32 руб.


 
Andrey Miguzov #:

Ок. По открытию не помогу. По финаму - формула из предыдущего моего поста:

Т.е. для стандартного уровня риска для того чтобы купить 100 акций сбера и продать 1 фьючерс нужно 14 534,32 руб.

Ага... а почему Вы берете за ГО фьючерса 11947? Ведь ГО продажи 3595.81р?

За пояснения по таблицам, спасибо, таблицы видел. А вот что с ними делать... не очень видел))

ГО взято из терминала открывашки.

Правка: 

Или, получается, что как Вы и сказали. Раз финам не транслирует ГО, оно рассчитывается через текущую цену фьючерса с поправкой на коэффициент?

 
tapo #:
Ага... а почему Вы берете за ГО фьючерса 11947? Ведь ГО продажи 3595.81р?

Так выдает терминал МТ5 (и учитывает в расчетах маржи). А в реальности резервируется меньше - именно про этот "глюк" (который должны исправить) я и писал. Они не заморачиваются с точным расчетом - берут с запасом :)

Расчет необходимых средств для фьючерса сильно сложнее чем просто взять минимальное ГО с сайта биржи.

Как считается в Открытии сейчас не подскажу. Раньше OrderCalcMargin позволял посчитать - вчера  prostotrader писал, что так считать не корректно.


Финам транслирует своё ГО - добавлено

 
tapo #:

За пояснения по таблицам, спасибо, таблицы видел. А вот что с ними делать... не очень видел))

Я пока руками не открыл в терминале позиции до конца не понимал. Только это помогло

 
Andrey Miguzov #:

Так выдает терминал МТ5 (и учитывает в расчетах маржи). А в реальности резервируется меньше - именно про этот "глюк" (который должны исправить) я и писал. Они не заморачиваются с точным расчетом - берут с запасом :)

Расчет необходимых средств для фьючерса сильно сложнее чем просто взять минимальное ГО с сайта биржи.

Как считается в Открытии сейчас не подскажу. Раньше OrderCalcMargin позволял посчитать - вчера  prostotrader писал, что так считать не корректно.

Просто, Вы же понимаете, что разница как бы в несколько раз. Если уж так, то лучше брать акции в финаме, а фьюч продавать в открытии...
 
Andrey Miguzov #:

Я пока руками не открыл в терминале до конца не понимал. Только это помогло

Вот.. А вручную то что вышло? Как у Вас в формуле?
 
tapo #:
Просто, Вы же понимаете, что разница как бы в несколько раз. Если уж так, то лучше брать акции в финаме, а фьюч продавать в открытии...

сделайте OrderCalcMargin в Открытии - сильно удивитесь :) Он может не очень точный - но терминал учитывает средства по нему

Если есть желание потратить месяц времени и разобраться - вот здесь можно почитать

https://www.moex.com/s1573

там pdf с космическими кораблями на обложке :)

Московская Биржа - Обеспечение
Московская Биржа - Обеспечение
  • www.moex.com
Обеспечение. Расчет гарантийного обеспечения На срочном рынке гарантийное обеспечение рассчитывается на уровне Расчетного кода- , брокерской фирмы (субброкера) и клиента (опционально). Гарантийное обеспечение рассчитывается на основе рисков отдельных инструментов. Для расчета риска позиции при заданном сценарии используется принцип портфельного маржирования. Риски по отдельным инструментам неттируются с учетом известных ценовых взаимосвязей между инструментами таким образом, что при расчете возможного убытка по одним инструментам может быть учтена предполагаемая прибыль по другим.
 
tapo #:
Вот.. А вручную то что вышло? Как у Вас в формуле?

да

 
Andrey Miguzov #:

сделайте OrderCalcMargin в Открытии - сильно удивитесь :) Он может не очень точный - но терминал учитывает средства по нему

Если есть желание потратить месяц времени и разобраться - вот здесь можно почитать

https://www.moex.com/s1573

там pdf с космическими кораблями на обложке :)

Не успел проверить, рынок закрылся. Походу, до понедельника отложим. 

Терминал учитывает без хэджа. А интересно именно с хэджем, чтобы понять максимальные возможности стратегии и понять, имеет ли смысл вкладываться в это дело.

За ссылку - спасибо, посмотрю.

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